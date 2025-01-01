Arts
9 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN выступил сидя

7 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN будет выступать сидя на концертах CROWBAR

13 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

25 фев 2022 : 		 Новое видео CROWBAR

21 фев 2022 : 		 Вокалист CROWBAR: «Не фанат вакцины, но укололся»

10 дек 2021 : 		 Новое видео CROWBAR

24 мар 2021 : 		 Альбом CROWBAR вышел на виниле

5 фев 2021 : 		 Новый стрим от CROWBAR

29 сен 2020 : 		 Новый стрим от CROWBAR

17 май 2020 : 		 Гитарист CROWBAR «очень доволен» новым альбомом

13 фев 2020 : 		 Новый материал CROWBAR получается отличным

7 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

12 июл 2019 : 		 Видео с выступления CROWBAR

7 июл 2018 : 		 Из CROWBAR вновь ушел басист

28 дек 2017 : 		 Вокалист CROWBAR о смерти Лемми

1 ноя 2016 : 		 Новое видео CROWBAR

20 окт 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

29 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

2 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

30 авг 2016 : 		 Обложка нового альбома CROWBAR

24 авг 2016 : 		 Новый альбом CROWBAR выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Взяла ли METALLICA идею оформления у CROWBAR?

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления CROWBAR

14 июн 2016 : 		 JEFF GOLDEN был уволен из CROWBAR

6 июн 2016 : 		 В CROWBAR вернулся оригинальный басист
KIRK WINDSTEIN выступил сидя



CROWBAR открыли тур с EYEHATEGOD выступлением седьмого августа в Conduit in Orlando, Florida — видео доступно ниже.




просмотров: 142

