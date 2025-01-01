×
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
SCORPIONS о "Coming Home Live"
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
Crowbar
США
Sludge Metal
http://www.crowbarnola.com
Myspace:
http://www.myspace.com/crowbar
Facebook:
https://www.facebook.com/crowbarmusic
9 авг 2025
:
KIRK WINDSTEIN выступил сидя
7 авг 2025
:
KIRK WINDSTEIN будет выступать сидя на концертах CROWBAR
13 май 2024
:
Профессиональное видео с выступления CROWBAR
2 май 2024
:
Профессиональное видео с выступления CROWBAR
25 фев 2022
:
Новое видео CROWBAR
21 фев 2022
:
Вокалист CROWBAR: «Не фанат вакцины, но укололся»
10 дек 2021
:
Новое видео CROWBAR
24 мар 2021
:
Альбом CROWBAR вышел на виниле
5 фев 2021
:
Новый стрим от CROWBAR
29 сен 2020
:
Новый стрим от CROWBAR
17 май 2020
:
Гитарист CROWBAR «очень доволен» новым альбомом
13 фев 2020
:
Новый материал CROWBAR получается отличным
7 фев 2020
:
Профессиональное видео с выступления CROWBAR
12 июл 2019
:
Видео с выступления CROWBAR
7 июл 2018
:
Из CROWBAR вновь ушел басист
28 дек 2017
:
Вокалист CROWBAR о смерти Лемми
1 ноя 2016
:
Новое видео CROWBAR
20 окт 2016
:
Новая песня CROWBAR
29 сен 2016
:
Новая песня CROWBAR
2 сен 2016
:
Новая песня CROWBAR
30 авг 2016
:
Обложка нового альбома CROWBAR
24 авг 2016
:
Новый альбом CROWBAR выйдет осенью
20 авг 2016
:
Взяла ли METALLICA идею оформления у CROWBAR?
19 июл 2016
:
Видео с выступления CROWBAR
14 июн 2016
:
JEFF GOLDEN был уволен из CROWBAR
6 июн 2016
:
В CROWBAR вернулся оригинальный басист
6 июн 2016
:
CROWBAR расстались с басистом
26 май 2016
:
CROWBAR в студии
18 апр 2016
:
KIRK WINDSTEIN о новом альбоме CROWBAR: «Он будет полон ярости и тяжести, как первые работы»
16 фев 2016
:
Гитарист CROWBAR обещает «ощущение возврата к корням»
29 янв 2016
:
CROWBAR начнут запись в феврале
8 янв 2016
:
Фронтмен CROWBAR обвинил Обаму в лицемерии
16 дек 2015
:
У CROWBAR есть четыре новые песни
8 сен 2015
:
CROWBAR работают над новым материалом
24 июл 2015
:
CROWBAR показывают, как играть 'Walk With Knowledge Wisely'
23 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления CROWBAR
9 июн 2015
:
Видео с выступления CROWBAR
2 апр 2015
:
CROWBAR в сериале “Ghosts of the Road”
31 дек 2014
:
PAT BRUDERS ушел из CROWBAR после ультиматума от Kirk'a Windstein'a
26 дек 2014
:
Вокалист CROWBAR KIRK WINDSTEIN: «Хочу, чтобы KISS больше ничего не записывали»
15 ноя 2014
:
Профессиональное видео с выступления CROWBAR
20 окт 2014
:
Новое видео CROWBAR
31 май 2014
:
Новое видео CROWBAR
9 апр 2014
:
Новая песня CROWBAR
28 фев 2014
:
Новый альбом CROWBAR выйдет в мае
19 ноя 2013
:
CROWBAR в студии
1 окт 2013
:
CROWBAR нашли нового басиста
2 сен 2013
:
PATRICK BRUDERS покинул CROWBAR
18 апр 2012
:
Видео с выступления CROWBAR
8 фев 2011
:
Новый альбом CROWBAR доступен для прослушивания
3 фев 2011
:
EPK от CROWBAR
29 дек 2010
:
Новое видео CROWBAR
21 дек 2010
:
Новая песня CROWBAR
30 ноя 2010
:
Концертное исполнение двух новых песен CROWBAR
24 ноя 2010
:
Новая песня CROWBAR
23 ноя 2010
:
Семплы с нового альбома CROWBAR
21 ноя 2010
:
Название и дата выхода нового альбома CROWBAR
8 ноя 2010
:
Видео с выступления CROWBAR
4 сен 2010
:
CROWBAR начали запись
15 июн 2010
:
CROWBAR подписали контракт с E1 Music
9 июн 2010
:
CROWBAR представили две новые песни на концерте
28 дек 2009
:
CROWBAR расстались с гитаристом, объявлена замена
8 ноя 2009
:
CROWBAR запишут концерт
21 мар 2008
:
Альбомы CROWBAR будут переизданы
3 янв 2008
:
CROWBAR работают над новым материалом
16 ноя 2006
:
Видео CROWBAR "Slave No More" в сети
2 ноя 2006
:
CROWBAR : концертный DVD выйдет в январе
17 окт 2006
:
CROWBAR работают над концертным DVD
22 июл 2006
:
Альбом CROWBAR "Broken Glass" будет переиздан
сегодня
KIRK WINDSTEIN выступил сидя
CROWBAR открыли тур с EYEHATEGOD выступлением седьмого августа в Conduit in Orlando, Florida — видео доступно ниже.
просмотров: 142
