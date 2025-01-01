Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 16
[= ||| все новости группы



*

John 5

*



9 авг 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

19 май 2025 : 		 Новое видео JOHN 5

31 мар 2025 : 		 JOHN 5 о своем музее KISS

22 мар 2025 : 		 JOHN 5 о Рэнди Роудсе

11 мар 2025 : 		 JOHN 5 познакомит со своей коллекцией KISS

11 фев 2025 : 		 Видео полного выступления JOHN 5

7 сен 2024 : 		 JOHN 5: «В 18 мне было хуже, чем сейчас»

22 июл 2024 : 		 JOHN 5 защищает группы, выступающие без оригинальных членов

13 июн 2024 : 		 Новое видео JOHN 5

10 мар 2024 : 		 JOHN 5 исполняет

29 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от JOHN 5

27 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я очень уважаю и люблю MICK'a MARS'a»

12 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»

2 фев 2024 : 		 JOHN 5 исполнил MÖTLEY CRÜE

29 янв 2024 : 		 JOHN 5 открыл тур

15 янв 2024 : 		 JOHN 5 о любимом альбоме METALLICA

28 окт 2023 : 		 Новый трек от JOHN 5

20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

28 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

30 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео JOHN 5



zoom
"Deviant", новое видео группы JOHN 5, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ghost", выходящего 10 октября:

01. Wicked World
02. Deviant (ft. Stephen Perkins on drums)
03. Strung Out
04. L.A. Express
05. Hollywood Story
06. Fiend (ft. Kenny Aronoff on drums)
07. Ghost
08. Moon Glow (ft. Matt Bissonette on bass and Marco Minnemann on drums)
09. You, Me And The Devil Makes Three (ft. Tommy Lee on hand claps and foot stomps)
10. Executioner (ft. Gregg Bissonette on drums)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 48

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом