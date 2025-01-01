сегодня



Новое видео JOHN 5



"Deviant", новое видео группы JOHN 5, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ghost", выходящего 10 октября:



01. Wicked World

02. Deviant (ft. Stephen Perkins on drums)

03. Strung Out

04. L.A. Express

05. Hollywood Story

06. Fiend (ft. Kenny Aronoff on drums)

07. Ghost

08. Moon Glow (ft. Matt Bissonette on bass and Marco Minnemann on drums)

09. You, Me And The Devil Makes Three (ft. Tommy Lee on hand claps and foot stomps)

10. Executioner (ft. Gregg Bissonette on drums)







