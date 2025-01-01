Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 16
TOP5
*

Ghosts of Atlantis

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



9 авг 2025 : 		 Новое видео GHOSTS OF ATLANTIS

21 ноя 2023 : 		 Новое видео GHOSTS OF ATLANTIS

1 авг 2023 : 		 Новое видео GHOSTS OF ATLANTIS

12 июл 2023 : 		 Обложка нового альбома GHOSTS OF ATLANTIS

3 фев 2023 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от GHOSTS OF ATLANTIS

2 ноя 2022 : 		 Новое видео GHOSTS OF ATLANTIS

5 май 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления GHOSTS OF ATLANTIS

3 мар 2021 : 		 Видео с текстом от GHOSTS OF ATLANTIS

18 янв 2021 : 		 Новое видео GHOSTS OF ATLANTIS

30 дек 2020 : 		 Новая песня GHOSTS OF ATLANTIS

28 ноя 2020 : 		 Дебютный альбом GHOSTS OF ATLANTIS выйдет весной

15 окт 2020 : 		 Новая песня GHOSTS OF ATLANTIS
Новое видео GHOSTS OF ATLANTIS



Melkin's Tale, новое видео GHOSTS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 62

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
