King 810
США
Metal Core
http://www.king810.com
Facebook:
https://www.facebook.com/KING810FLINT
9 авг 2025
:
Новое видео KING 810
24 янв 2024
:
Видео с выступления KING 810
8 фев 2023
:
Новое видео KING 810
6 май 2021
:
Новое видео KING 810
21 янв 2021
:
Вокалист KING 810: «Я видео снимал у Капитолия»
18 янв 2019
:
Новая песня KING 810
26 ноя 2018
:
Новая песня KING 810
31 окт 2018
:
Новое видео KING 810
13 ноя 2016
:
Новое видео KING 810
17 сен 2016
:
Новый альбом KING 810 доступен для прослушивания
24 авг 2016
:
Новое видео KING 810
31 июл 2016
:
Новый альбом KING 810 выйдет осенью
6 окт 2015
:
Редкие треки KING 810 выйдут в октябре
17 сен 2015
:
Новое видео KING 810
15 авг 2014
:
Новый альбом KING 810 доступен для прослушивания
5 авг 2014
:
Новое видео KING 810
2 июл 2014
:
Дело против вокалиста KING 810 прекращено
2 июл 2014
:
Дебютный альбом KING 810 выйдет в августе
13 май 2014
:
KING 810 на ROADRUNNER RECORDS
сегодня
Новое видео KING 810
Blood, Rum & Rhythm, новое видео KING 810, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома K7: rustbelt numetal 2.
http://www.king810.com
