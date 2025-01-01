Arts
*

King 810

*



9 авг 2025 : 		 Новое видео KING 810

24 янв 2024 : 		 Видео с выступления KING 810

8 фев 2023 : 		 Новое видео KING 810

6 май 2021 : 		 Новое видео KING 810

21 янв 2021 : 		 Вокалист KING 810: «Я видео снимал у Капитолия»

18 янв 2019 : 		 Новая песня KING 810

26 ноя 2018 : 		 Новая песня KING 810

31 окт 2018 : 		 Новое видео KING 810

13 ноя 2016 : 		 Новое видео KING 810

17 сен 2016 : 		 Новый альбом KING 810 доступен для прослушивания

24 авг 2016 : 		 Новое видео KING 810

31 июл 2016 : 		 Новый альбом KING 810 выйдет осенью

6 окт 2015 : 		 Редкие треки KING 810 выйдут в октябре

17 сен 2015 : 		 Новое видео KING 810

15 авг 2014 : 		 Новый альбом KING 810 доступен для прослушивания

5 авг 2014 : 		 Новое видео KING 810

2 июл 2014 : 		 Дело против вокалиста KING 810 прекращено

2 июл 2014 : 		 Дебютный альбом KING 810 выйдет в августе

13 май 2014 : 		 KING 810 на ROADRUNNER RECORDS
Новое видео KING 810



Blood, Rum & Rhythm, новое видео KING 810, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома K7: rustbelt numetal 2.



просмотров: 101

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
