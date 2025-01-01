Arts
Canvas Of Silence

Новая песня CANVAS OF SILENCE



One With The Wind, новое видео CANVAS OF SILENCE, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "As the World Tree Fell", выход которого намечен на Rockshots Records 31 октября.




просмотров: 75

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
