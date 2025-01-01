Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 16
[= ||| все новости группы



*

Rock Scepter

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом ROCK SCEPTER доступен для прослушивания



zoom
Вышел новый материал экспериментального музыкального проекта Rockcepter

Rockcepter — это проект, в котором рок обретает новые формы и смыслы. Его тексты обращаются к темам религии, зла, мистики и внутренней борьбы, а музыка сочетает тяжёлые риффы, атмосферные аранжировки и драматичное повествование. Иногда в работе над композициями и визуальной концепцией музыканты используют современные ИИ-инструменты, что помогает воплотить самые смелые идеи.

Новый альбом Rock Scepter стал отражением этой философии. Rock Scepter — это цельное художественное полотно, где тяжёлый рок переплетается с элементами симфонизма, эмбиента и церковной мистики. Здесь каждая композиция — отдельная история о падении, искуплении и вечной внутренней борьбе, а тексты становятся голосом метафизического поиска.

Центральное место альбома занимает диптих Hellborne и Heavenburned — две связанные главы о зеркальной природе ада и рая, зла и добра.
Hellborne рассказывает о мальчике, выросшем в семье основателя культа тьмы. Его мир — это тёмные ритуалы и молитвы не к Богу, но он находит в себе силы отвергнуть зло и вырваться из мрака.

Heavenburned переносит нас спустя годы, когда герой стал священником, строителем света и защитником веры. Но культисты прошлого возвращаются, чтобы сжечь его храм и жизнь. Песня оставляет горький вопрос: «А что, если он выбрал не ту сторону?»

Rock Scepter — это духовная хроника, написанная кровью и пеплом, где нет места фальшивому пафосу. Это поиск истины на границе света и тьмы




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 118

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом