Новый альбом ROCK SCEPTER доступен для прослушивания

Вышел новый материал экспериментального музыкального проекта Rockcepter



Rockcepter — это проект, в котором рок обретает новые формы и смыслы. Его тексты обращаются к темам религии, зла, мистики и внутренней борьбы, а музыка сочетает тяжёлые риффы, атмосферные аранжировки и драматичное повествование. Иногда в работе над композициями и визуальной концепцией музыканты используют современные ИИ-инструменты, что помогает воплотить самые смелые идеи.



Новый альбом Rock Scepter стал отражением этой философии. Rock Scepter — это цельное художественное полотно, где тяжёлый рок переплетается с элементами симфонизма, эмбиента и церковной мистики. Здесь каждая композиция — отдельная история о падении, искуплении и вечной внутренней борьбе, а тексты становятся голосом метафизического поиска.



Центральное место альбома занимает диптих Hellborne и Heavenburned — две связанные главы о зеркальной природе ада и рая, зла и добра.

Hellborne рассказывает о мальчике, выросшем в семье основателя культа тьмы. Его мир — это тёмные ритуалы и молитвы не к Богу, но он находит в себе силы отвергнуть зло и вырваться из мрака.



Heavenburned переносит нас спустя годы, когда герой стал священником, строителем света и защитником веры. Но культисты прошлого возвращаются, чтобы сжечь его храм и жизнь. Песня оставляет горький вопрос: «А что, если он выбрал не ту сторону?»



Rock Scepter — это духовная хроника, написанная кровью и пеплом, где нет места фальшивому пафосу. Это поиск истины на границе света и тьмы

<a href="https://rockcepter.bandcamp.com/album/rock-scepter-2">Rock Scepter by Rockcepter</a>





