Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Redneck Stomp
Threatening Skies
By the Light
The Wrong Time
Infected
Body Bag
Dying
Cause of Death
Circle of the Tyrants (Celtic Frost cover)
Chopped in Half / Turned Inside Out
I'm in Pain
Slowly We Rot
