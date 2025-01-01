Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION
Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Scriptures in Scarlet
A Carrion Harvest
Stormcrow
Artefacted Irreligion/Subconscious Terror (Dedicated to Ozzy Osbourne)
Vision in the Shroud
In the Dread of the Night
Suffering Feeds Me
They Must Die Screaming (Dedicated to two guys in the pit dressed as Bananas)
Crawling over Corpses
The Grotesque
Engines of War
Progenitors of a New Paradigm
The Dreams You Dread
