Новости
10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

7 апр 2025 : 		 Новый альбом BENEDICTION доступен для прослушивания

7 мар 2025 : 		 Новое видео BENEDICTION

6 фев 2025 : 		 Новая песня BENEDICTION

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BENEDICTION выйдет весной

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BENEDICTION

24 апр 2023 : 		 Концертное видео BENEDICTION

28 фев 2023 : 		 Перемены в BENEDICTION

12 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

13 май 2022 : 		 Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки

13 авг 2021 : 		 Новое видео BENEDICTION

28 окт 2020 : 		 Обучающее видео BENEDICTION

17 окт 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

20 сен 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

7 авг 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

14 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BENEDICTION перенесен

17 янв 2020 : 		 У вокалиста BENEDICTION проблемы со здоровьем

5 май 2019 : 		 Из BENEDICTION уходит вокалист

13 янв 2018 : 		 BENEDICTION работают над новым материалом

1 ноя 2014 : 		 Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре

19 июн 2013 : 		 Видео с выступления BENEDICTION

31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

6 ноя 2008 : 		 BENEDICTION в январе начнут работу в студии

29 июн 2008 : 		 BENEDICTION: новый трек в сети

22 май 2008 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION
Показать далее
Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION



zoom
Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Scriptures in Scarlet
A Carrion Harvest
Stormcrow
Artefacted Irreligion/Subconscious Terror (Dedicated to Ozzy Osbourne)
Vision in the Shroud
In the Dread of the Night
Suffering Feeds Me
They Must Die Screaming (Dedicated to two guys in the pit dressed as Bananas)
Crawling over Corpses
The Grotesque
Engines of War
Progenitors of a New Paradigm
The Dreams You Dread




просмотров: 138

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
