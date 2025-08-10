Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA'14

1 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

22 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

10 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

3 июн 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

6 май 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

4 май 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»

30 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

23 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

19 апр 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

16 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

11 апр 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

2 апр 2025 : 		 Вокалистка EPICA о выступлениях с METALLICA

27 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

12 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

8 мар 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мне легко дался новый альбом»

4 мар 2025 : 		 Концертное видео EPICA

30 янв 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 дек 2024 : 		 Вокалистка EPICA: От таро до сальсы

2 дек 2024 : 		 Видео с текстом от EPICA

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

13 ноя 2024 : 		 Новое видео EPICA
|||| 10 авг 2025

Профессиональное видео полного выступления EPICA'14



Профессиональное видео полного выступления EPICA, состоявшегося в рамках фестиваля Pinkpop 2014, доступно для просмотра ниже:

The Second Stone
The Essence of Silence
Unleashed
Storm the Sorrow
Unchain Utopia
Cry for the Moon
Reverence (Living in the Heart)
Victims of Contingency
Consign to Oblivion




10 авг 2025
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
