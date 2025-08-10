10 авг 2025



Профессиональное видео полного выступления EPICA'14



Профессиональное видео полного выступления EPICA, состоявшегося в рамках фестиваля Pinkpop 2014, доступно для просмотра ниже:



The Second Stone

The Essence of Silence

Unleashed

Storm the Sorrow

Unchain Utopia

Cry for the Moon

Reverence (Living in the Heart)

Victims of Contingency

Consign to Oblivion







+0 -1



( 1 ) просмотров: 133

