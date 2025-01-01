сегодня



Зачем MIKE TRAMP продолжает перепевать WHITE LION



MIKE TRAMP в недавнем интервью ответил на вопрос, станет ли "Songs Of White Lion - Vol. III" последним альбомом серии:



«Думаю, что когда вышел первый альбом, я все еще был очень неуверен в том, что же на самом деле я делаю. Честно говоря, я каким-то образом сам себя в это втянул и чувствовал себя в некотором роде обязанным, поскольку я никуда не мог пойти, независимо от того, выйду ли я на сцену с акустической гитарой или двумя обезьянками, они все равно поместят на афише "WHITE LION". И вот я должен был найти способ справиться с этим. Я общался с Marcus'ом, который сейчас прекрасно играет на гитаре, и спросил его, возможно ли как-то [собрать воедино] обновленную версию классических песен WHITE LION, которая звучала бы так, как я звучу сегодня, но в то же время максимально приближена к тому, что было раньше. максимально оригинально. Итак, когда мы сделали первый сборник, то первое, что делал любой интервьюер, спрашивал, будет ли там номер два? И, естественно, я начал задумываться об этом. И когда мы добрались до второго, я понял, что будет и номер три».



На вопрос, все ли песни WHITE LION он уже перезаписал, или еще остались какие-то, которые он пропустил, Mike ответил:



«Нет. Нет. И я реально надеялся, что мне не придется сталкиваться с этим, потому что на днях кое-кто заговорил со мной: "Знаешь что? Я знаю, ты говоришь о завершении трилогии. Думаю, тебе [следует] просто записать все песни, чтобы все они были перезаписаны, и на этом все". И я начал думать: "Вау, хорошо".



За это, в общем-то, легко взяться, потому что большая часть работы уже готова. Теперь, если отвлечься от работы над вторым альбомом, мы приступили к работе над этим альбомом совершенно иначе, чем над первым. И если бы я знал, что мы собираемся записать все три, я бы не стал делать первый альбом, похожий на "greatest hits". Я бы его сбалансировал. Я бы не стал помещать "Tell Me", "Wait" и "Little Fighter", хиты WHITE LION в один альбом; я бы распределил их по частям. Сейчас, когда мы готовим третий том, многие люди уже сказали, что, когда они слышат это, у них возникает ощущение, что это совершенно новый альбом. Это очень тяжелые, мрачные песни и так далее и тому подобное, и это не просто ощущение, что ты только что окунулся во все это… Потому что есть много песен, которые, возможно, не были знакомы среднестатистическому поклоннику рока, поклоннику WHITE LION, который знает только три песни. Но для тех, кто знает более мрачные треки из "Fight To Survive", "Big Game" и тому подобных, это альбом точно придестя по душе, ведь я их с удовольствием слушаю!»



Релиз третьей части намечен на 19 сентября.







