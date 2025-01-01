сегодня



JOE PERRY о новом шоу AEROSMITH



JOE PERRY в недавнем интервью спросили, есть ли шансы увидеть AEROSMITH на сцене:



«Мы уже это немного обсуждали. Я знаю, что времена туров для нас закончены, но... Я не знаю... Мы все из плоти и крови… Не знаю, чувак. Я бы сказал, что в какой-то момент … мы все будем вместе на одной сцене… Если бы я был любителем поспорить, а я такой и есть, я бы сказал, что в какой-то момент что-то должно произойти. Но посмотрим, как оно все будет».







