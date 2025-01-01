Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
11 авг 2025 : 		 JOE PERRY о новом шоу AEROSMITH

8 июл 2025 : 		 Альбомы AEROSMITH выйдут в формате mini-LP в Японии

2 июл 2025 : 		 JOE PERRY: «Я надеюсь на новое шоу AEROSMITH»

12 апр 2025 : 		 Продюсер AEROSMITH надеется, что они еще смогут

14 янв 2025 : 		 Сборник AEROSMITH вновь в чартах

12 янв 2025 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы можем что-то еще сделать, но есть большое "если"»

29 дек 2024 : 		 Видео с выступления AEROSMITH 1997 года

1 дек 2024 : 		 Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку

28 окт 2024 : 		 Новые фигурки AEROSMITH

15 окт 2024 : 		 Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES

5 окт 2024 : 		 CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH

26 сен 2024 : 		 Басист AEROSMITH работает с новой группой

14 сен 2024 : 		 AEROSMITH отметят юбилей Pump

31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами

15 июл 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет AEROSMITH

8 апр 2024 : 		 Лимитированный винил от AEROSMITH

6 апр 2024 : 		 Вышла новая книга про AEROSMITH

4 фев 2024 : 		 Участник RUN-DMC о совместной песне с AEROSMITH: «Мы думали, что это разрушит нашу карьеру»

30 дек 2023 : 		 JOE PERRY надеется, что AEROSMITH продолжат тур

8 дек 2023 : 		 AEROSMITH набрали миллиард

29 сен 2023 : 		 AEROSMITH переносят тур

24 сен 2023 : 		 DESMOND CHILD о своём вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"
JOE PERRY о новом шоу AEROSMITH



JOE PERRY в недавнем интервью спросили, есть ли шансы увидеть AEROSMITH на сцене:

«Мы уже это немного обсуждали. Я знаю, что времена туров для нас закончены, но... Я не знаю... Мы все из плоти и крови… Не знаю, чувак. Я бы сказал, что в какой-то момент … мы все будем вместе на одной сцене… Если бы я был любителем поспорить, а я такой и есть, я бы сказал, что в какой-то момент что-то должно произойти. Но посмотрим, как оно все будет».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
