Видео с выступления DEF LEPPARD



Видео с выступления DEF LEPPARD, которое состоялось девятого августа в The Venue at Thunder Valley Casino Resort, Lincoln, California, доступно для просмотра ниже:



01. Rock! Rock! (Till You Drop)

02. Rocket

03. Let's Get Rocked

04. Foolin'

05. Armageddon It

06. Animal

07. Love Bites

08. Just Like '73

09. Let It Go

10. Die Hard The Hunter

11. This Guitar

12. Two Steps Behind

13. Bringin' On The Heartbreak

14. Switch 625

15. Rock Of Ages

16. Photograph



Encore:



17. Hysteria

18. Pour Some Sugar On Me











