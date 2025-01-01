сегодня



VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH



VENOM почтили память Оззи Осборна исполнением двух песен BLACK SABBATH — "Children Of The Grave" и "Symptom Of The Universe" на выступлении в рамках Hellsinki Metal Festival, Nordis, Helsinki, Finland.







