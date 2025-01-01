×
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
SCORPIONS о "Coming Home Live"
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
SCORPIONS о "Coming Home Live"
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
Venom
Великобритания
Heavy Metal
Speed Metal
Thrash Metal
11 авг 2025
:
VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH
12 июл 2025
:
Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену
18 июн 2025
:
Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все
25 май 2025
:
Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу
14 янв 2025
:
Альбомы VENOM будут переизданы
9 дек 2024
:
Видео с выступления VENOM
19 авг 2024
:
Видео с выступления VENOM
1 ноя 2023
:
Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года
17 июн 2023
:
Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»
3 мар 2023
:
Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью
7 янв 2023
:
Кассетный бокс-сет от VENOM
29 дек 2022
:
Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов
26 дек 2022
:
MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»
14 дек 2022
:
CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»
7 окт 2022
:
MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM
5 окт 2022
:
Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой
28 сен 2022
:
У бывшего барабанщика VENOM рак
12 авг 2022
:
Профессиональное видео с выступления VENOM
8 авг 2022
:
VENOM завершают работу над альбомом
5 июл 2022
:
Видео с выступления VENOM
18 апр 2022
:
Видео с выступления VENOM
4 мар 2022
:
MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM
13 янв 2022
:
Концертное видео VENOM 1985 года
20 апр 2021
:
Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа
1 мар 2021
:
Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM
8 июл 2020
:
Сборник VENOM выйдет летом
21 июн 2020
:
Вышла фигурка VENOM
25 май 2020
:
Вокалист BEHEMOTH и гитарист VENOM INC. исполняют песню VENOM
5 мар 2020
:
Демо VENOM выйдет на CD
29 ноя 2019
:
MANTAS — CRONOS'у: «Завали! Не забывай, что в эту группу ты пришёл по моему приглашению!»
10 апр 2019
:
Видео с текстом от VENOM
2 апр 2019
:
Видео с текстом от VENOM
20 дек 2018
:
Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа
18 ноя 2018
:
Новая песня VENOM
11 ноя 2018
:
Новый альбом VENOM выйдет зимой
18 дек 2017
:
Видео с выступления VENOM
15 дек 2017
:
Новый ЕР VENOM выйдет зимой
6 дек 2017
:
VENOM выпустят бокс-сет
19 июл 2017
:
Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году
13 июн 2017
:
Видео с выступления VENOM
3 окт 2016
:
Профессиональное видео полного выступления VENOM
7 сен 2016
:
Видео с выступления VENOM
16 авг 2016
:
Видео с выступления VENOM
19 ноя 2015
:
VENOM: «Не дайте себя одурачить»
11 авг 2015
:
Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM
4 авг 2015
:
Доступна маска VENOM
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления VENOM
8 июн 2015
:
Видео с выступления VENOM
25 апр 2015
:
Бывшие музыканты VENOM в VENOM INC.
15 апр 2015
:
Видео с текстом от VENOM
11 мар 2015
:
Вокалист VENOM: "Да HENRY ROLLINS дурак"
9 фев 2015
:
Вокалист VENOM: "О воссоединении оригинального состава уже даже говорить никто не хочет"
28 янв 2015
:
Фронтмен VENOM расхвалил собственную группу
21 янв 2015
:
Новая песня VENOM
13 янв 2015
:
Новое видео VENOM
4 дек 2014
:
Обложка нового альбома VENOM
27 ноя 2014
:
Новый альбом VENOM выйдет в январе
26 ноя 2014
:
VENOM исполнят новый альбом целиком в рамках 70000 Tons Of Metal
8 сен 2014
:
Видео с выступления VENOM
25 июн 2014
:
VENOM исполнили новую песню
3 сен 2013
:
Видео с выступления VENOM
29 июл 2013
:
Видео с выступления VENOM
8 июл 2013
:
VENOM заканчивают работу над новым альбомом
12 май 2012
:
Бывший барабанщик VENOM Antton: «Cronos мне больше не брат»
16 ноя 2011
:
VENOM представили публике три новых трека
14 ноя 2011
:
Видео с выступления VENOM
17 окт 2011
:
Новая песня VENOM
29 сен 2011
:
Обложка нового альбома VENOM
24 сен 2011
:
VENOM выпустят "Fallen Angels" в ноябре
4 сен 2011
:
Выход альбома VENOM отложен
4 июл 2011
:
Трек-лист нового альбома VENOM
16 май 2011
:
Название нового альбома VENOM
9 мар 2011
:
VENOM сводят новый альбом
14 окт 2010
:
Видео с выступления VENOM
10 мар 2010
:
Опубликованы редкие фотографии VENOM
25 май 2009
:
VENOM объявили имя нового барабанщика
17 апр 2009
:
VENOM покинул барабанщик
8 апр 2009
:
VENOM: специальное издание "Black Metal" выйдет с бонусами
17 июн 2008
:
Диджипаковое издание нового альбома VENOM выйдет с двумя бонус-треками
27 май 2008
:
Вокалист VENOM о новом альбоме группы
14 май 2008
:
Выход альбома VENOM отложен
30 апр 2008
:
Аудиосэмплы с нового альбома VENOM в сети
28 апр 2008
:
Опубликована обложка и трек-лист нового альбома VENOM
23 апр 2008
:
Выложены семплы с нового альбома VENOM
10 сен 2007
:
VENOM: Новый альбом выйдет в следующем году
10 июн 2007
:
VENOM "полны энтузиазма" по поводу нового материала
3 май 2007
:
Выходит трибьют группе VENOM
16 июл 2006
:
Видео VENOM "The 7th Date of Hell" выйдет на DVD
20 июн 2006
:
Подробности о расширенном издании альбома VENOM "Cast In Stone"
14 апр 2006
:
Гитарист VENOM завершил гастроли в составе SCOOTER
5 мар 2006
:
Cronos (VENOM): "Музыкантам METALLICA нужно выкинуть слово "Metal" из названия группы"
31 янв 2006
:
Назначена дата релиза нового творения VENOM
21 дек 2005
:
VENOM разделались с "черным металом"
2 дек 2005
:
VENOM выпускают "Metal Black" в марте
19 май 2005
:
Новое демо VENOM
сегодня
VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH
VENOM почтили память Оззи Осборна исполнением двух песен BLACK SABBATH — "Children Of The Grave" и "Symptom Of The Universe" на выступлении в рамках Hellsinki Metal Festival, Nordis, Helsinki, Finland.
просмотров: 123
