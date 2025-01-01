сегодня



Вокалист UNLEASHED: «Здорово, что мы продержались 35 лет и это не предел!»



JOHNNY HEDLUND в недавнем интервью спросили, какие у него ощущения после 15 альбомов и более 35 лет занятий музыкой:



«Ну, я прекрасно себя ощущаю. Это было отличное путешествие, я бы сказал. Я к тому, что мы уже так давно этим занимаемся, что вроде как... ты воспринимаешь это как должное. Но иногда, время от времени, нужно просто остановиться и подумать, что, черт возьми, происходит. Но это очень здорово. Очень приятно, что мы все еще можем делать это и, прежде всего, хорошо проводить время. И я уверен, что это очень важно. Мы так и делаем. Так что мы всегда с нетерпением ждем следующего альбома, мы всегда с нетерпением ждем следующего шоу и следующего фестиваля. Так что, да, все хорошо».



На вопрос, стало ли легче писать новую музыку после более чем трех десятилетий работы, Johnny сказал:



«Наверное. Поскольку в группе уже очень долгое время работают одни и те же ребята, мы хорошо знаем друг друга. Fredrik [Folkare, гитарист UNLEASHED] не будет посылать музыку, чтобы попытаться рискнуть. Он знает, что нравится Tomas [Måsgard, ритм-гитарист UNLEASHED], Anders [Schultz, барабанщик UNLEASHED] и Johnny, а я очень редко рискую и пишу тексты, которые ребята из группы, возможно, отвергнут. Это будет просто пустая трата времени. Так что в этом плане все довольно просто. Я имею в виду, что, поскольку мы занимаемся этим уже так давно, мы знаем друг друга очень, очень хорошо. И это, я бы сказал, легкая прогулка».







+0 -0



просмотров: 100

