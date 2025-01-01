Arts
Новости
11 авг 2025 : 		 Вокалист UNLEASHED: «Здорово, что мы продержались 35 лет и это не предел!»

17 июл 2025 : 		 Новая песня UNLEASHED

23 июн 2025 : 		 Что мотивирует музыкантов UNLEASHED?

19 июн 2025 : 		 Новая песня UNLEASHED

11 июн 2025 : 		 Барабанщик UNLEASHED: «Вы всегда понимаете, что слушаете именно нашу песню»

21 май 2025 : 		 Новое видео UNLEASHED

6 янв 2025 : 		 Умер оригинальный гитарист UNLEASHED

6 янв 2025 : 		 Вокалист UNLEASHED о новом материале

8 дек 2024 : 		 UNLEASHED в студии

18 июн 2024 : 		 UNLEASHED выпустят альбом в начале года

10 май 2022 : 		 Барабанщик UNLEASHED сломал рёбра

20 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления UNLEASHED

10 ноя 2021 : 		 Новое видео UNLEASHED

14 окт 2021 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

16 сен 2021 : 		 UNLEASHED выпустят альбом этой осенью

17 апр 2020 : 		 Вокалист UNLEASHED работает над книгой о традициях викингов

22 окт 2018 : 		 Новая песня UNLEASHED

19 окт 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNLEASHED

13 окт 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

31 авг 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

23 авг 2018 : 		 Новый альбом UNLEASHED выйдет осенью

7 май 2018 : 		 UNLEASHED на Napalm Records

9 сен 2016 : 		 Вокалист UNLEASHED предсказывает смерть Facebook

16 май 2016 : 		 Винил UNLEASHED выйдет в 2016

13 апр 2015 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

27 фев 2015 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED
Вокалист UNLEASHED: «Здорово, что мы продержались 35 лет и это не предел!»



JOHNNY HEDLUND в недавнем интервью спросили, какие у него ощущения после 15 альбомов и более 35 лет занятий музыкой:

«Ну, я прекрасно себя ощущаю. Это было отличное путешествие, я бы сказал. Я к тому, что мы уже так давно этим занимаемся, что вроде как... ты воспринимаешь это как должное. Но иногда, время от времени, нужно просто остановиться и подумать, что, черт возьми, происходит. Но это очень здорово. Очень приятно, что мы все еще можем делать это и, прежде всего, хорошо проводить время. И я уверен, что это очень важно. Мы так и делаем. Так что мы всегда с нетерпением ждем следующего альбома, мы всегда с нетерпением ждем следующего шоу и следующего фестиваля. Так что, да, все хорошо».

На вопрос, стало ли легче писать новую музыку после более чем трех десятилетий работы, Johnny сказал:

«Наверное. Поскольку в группе уже очень долгое время работают одни и те же ребята, мы хорошо знаем друг друга. Fredrik [Folkare, гитарист UNLEASHED] не будет посылать музыку, чтобы попытаться рискнуть. Он знает, что нравится Tomas [Måsgard, ритм-гитарист UNLEASHED], Anders [Schultz, барабанщик UNLEASHED] и Johnny, а я очень редко рискую и пишу тексты, которые ребята из группы, возможно, отвергнут. Это будет просто пустая трата времени. Так что в этом плане все довольно просто. Я имею в виду, что, поскольку мы занимаемся этим уже так давно, мы знаем друг друга очень, очень хорошо. И это, я бы сказал, легкая прогулка».




просмотров: 100

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
