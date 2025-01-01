сегодня



ERIC BRITTINGHAM и FRED COURY готовы к концерту CINDERELLA



Fred Coury в недавнем интервью спросили, есть ли шанс на то, что все оставшиеся в живых музыканты CINDERELLA соберутся вместе:



«Ну, мы все по-прежнему играем на своих инструментах. Так, Tom [Keifer, фронтмен CINDERELLA] сейчас гастролирует. Eric [Brittingham, басист CINDERELLA] участвует в благотворительном мероприятии — Rock For Hope, кажется, оно так называется — он делает это на следующей неделе. Я сейчас играю на альбоме Billy Morrison. Так что мы все довольно активно играем. У нас есть свои заготовки. Если бы что-то случилось, если бы это было что-то вроде "О боже мой, вы, ребята, можете спасти мир. Нам нужно, чтобы вы играли«, то нет причин, по которым мы не смогли бы этого сделать».



По словам Coury, он до сих пор поддерживает контакт с Keifer и Brittingham.



«Я только что разговаривал с Eric'ом сегодня днем. И я довольно часто созваниваюсь с Томом. Да, мы братья. Прежде всего, я всем обязан этим парням.



Я гуляю каждый день утром и вечером. Так я расслабляюсь... В это время вокруг никого нет. На улицах темно, и я просто гуляю. А на днях я впервые за 20 лет послушал [третий студийный альбом CINDERELLA 1990 года] «Heartbreak Station». Я не слушал его от начала до конца. И я забыл некоторые песни. Я был такой: «Я даже не помню эту песню». И это было так освежающе: «Боже мой, я совсем забыл об этом». И мне это понравилось. Это было так круто. И тогда я позвонил вчера Eric'у. Сегодня я снова говорил с ним по другому поводу, но вчера я позвонил ему и сказал: «Чувак, когда ты в последний раз слушал одну из наших пластинок от начала до конца? Это же потрясающе». Снова нахлынули воспоминания. Так что да, это было круто. У меня появилось ощущение, что мне чертовски повезло!»



В другом интервью с Eric'ом ему был задан тот же вопрос о реюнион-концерте:



«В самом начале, сразу после смерти Джеффа, [идея устроить трибьют-концерт] уже витала в воздухе. Думаю, наш старый менеджер пытался что-то организовать. Но без Джеффа все было бы не так. А я вижу так много групп, что это все равно что разбавлять напиток водой. И я действительно не хочу... То есть, я люблю KISS — я вырос на них и не хочу их ругать, — но это не то же самое. KISS 1975 года — это не то же самое, что KISS с Eric Singer. Я тоже люблю этих ребят, но это не то же самое».



Когда интервьюер выдвинул идею о том, чтобы CINDERELLA сыграли разовый концерт с сыном Джеффа Себастьяном ЛаБаром, который играл на гитаре в SALIVA и TANTRIC, заменив покойного гитариста CINDERELLA, Eric сказал:



«Да. Я был бы открыт для этого и уверен, что Fred тоже. Tom, он занимается своей сольной карьерой уже 13 или 14 лет, и он очень привязан к ней. К этому лежит его душа. Так что я не знаю, захочет ли он это делать. Но я был бы открыт для подобного, и Fred был бы открыт для этого, но я не знаю, случится ли это когда-нибудь. Себастьян - отличный музыкант, он отличный парень. В этом был бы смысл, но я не знаю, случится ли это когда-нибудь. Я бы не хотел отправляться в турне или что-то в этом роде. Если это будет разовая акция по веской причине, я буду к этому готов. В противном случае, запомните группу такой, какой она была».







