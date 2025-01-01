MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

6 фев 2025 :
|
Вскрытие DREAM THEATER
3 фев 2025 :
|
Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»
1 фев 2025 :
|
MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER
22 янв 2025 :
|
Новое видео DREAM THEATER
18 янв 2025 :
|
Гитарист DREAM THEATER о первом сингле с нового альбома
26 дек 2024 :
|
DREAM THEATER исполнили рождественский трек
23 дек 2024 :
|
Видео полного выступления DREAM THEATER
6 дек 2024 :
|
Гитарист DREAM THEATER о европейском турне
3 дек 2024 :
|
Новое видео DREAM THEATER
26 ноя 2024 :
|
DREAM THEATER сняли концерт для нового релиза
21 ноя 2024 :
|
Барабанщик DREAM THEATER удивлен теплой встрече
19 ноя 2024 :
|
За кулисами DREAM THEATER
11 ноя 2024 :
|
Видео полного выступления DREAM THEATER
6 ноя 2024 :
|
Видео с выступления DREAM THEATER
3 ноя 2024 :
|
DREAM THEATER снимут концерт в Париже
29 окт 2024 :
|
Видео с выступления DREAM THEATER
27 окт 2024 :
|
MIKE PORTNOY: «Я нервничал перед первым шоу DREAM THEATER»
24 окт 2024 :
|
Видео с выступления DREAM THEATER
21 окт 2024 :
|
DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом
10 окт 2024 :
|
Новое видео DREAM THEATER
3 окт 2024 :
|
MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мурашки по коже от одной мысли об этом»
29 сен 2024 :
|
MIKE PORTNOY о репетициях с DREAM THEATER
15 сен 2024 :
|
MIKE PORTNOY не жалеет, что уходил из DREAM THEATER
13 сен 2024 :
|
RICHIE KOTZEN рад возвращению Mike'a в DREAM THEATER
8 сен 2024 :
|
Клавишник DREAM THEATER: «На новом альбоме вы услышите почерк Mike'a»
2 сен 2024 :
|
Клавишник DREAM THEATER: «Вам всем очень понравится новый альбом!»
29 авг 2024 :
|
Бокс-сет от DREAM THEATER
19 авг 2024 :
|
MIKE PORTNOY о творческой химии DREAM THEATER
14 авг 2024 :
|
Барабанщик DREAM THEATER: «Я уже не тот паренёк, каким был 20–30 лет назад»
12 авг 2024 :
|
JORDAN RUDESS о возвращении в DREAM THEATER барабанщика
8 авг 2024 :
|
Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвращении
20 июл 2024 :
|
JORDAN RUDESS: «Возвращение Mike'a вернуло магию»
16 июл 2024 :
|
JORDAN RUDESS рад барабанщику DREAM THEATER
8 июл 2024 :
|
Клавишник DREAM THEATER о барабанщике: «Здорово, что он вернулся»
28 июн 2024 :
|
Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того места, где закончился "Black Clouds"»
20 июн 2024 :
|
Вокалист DREAM THEATER о новом альбоме: «Мы в экстазе»
13 июн 2024 :
|
Барабанщик DREAM THEATER исполнил “Under A Glass Moon"
7 июн 2024 :
|
Барабанщик DREAM THEATER о новой пластинке: «Мы все чрезвычайно рады и очень гордимся альбомом»
3 май 2024 :
|
JOHN PETRUCCI завершил запись гитар для DREAM THEATER
10 апр 2024 :
|
Участники DREAM THEATER о возвращении барабанщика
2 апр 2024 :
|
Барабаны для нового DREAM THEATER готовы!
16 мар 2024 :
|
Mike Portnoy: «Моё возвращение в DT никак не влияло на дела SONS OF APOLLO»
6 мар 2024 :
|
Видео с выступления DREAM THEATER 1993 года
1 мар 2024 :
|
MIKE PORTNOY о сет-листах DREAM THEATER
16 фев 2024 :
|
MIKE PORTNOY: «Соки струятся!»
10 фев 2024 :
|
DREAM THEATER начали
29 янв 2024 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в группу»
17 янв 2024 :
|
Басист DREAM THEATER о выступлении сидя
16 янв 2024 :
|
DREAM THEATER исполняют трек DEEP PURPLE в 1997 году
8 янв 2024 :
|
MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Мы должны уйти в закат вместе»
31 дек 2023 :
|
MIKE PORTNOY: «За последние 13 лет или около того я, наверное, раз 100 мечтал вернуться в DREAM THEATER»
27 ноя 2023 :
|
MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER: «Это было правильное решение в правильное время»
17 ноя 2023 :
|
Умер бывший вокалист DREAM THEATER
7 ноя 2023 :
|
Вокалист DREAM THEATER ошеломлён реакцией на возвращение бывшего
25 окт 2023 :
|
MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
3 июл 2023 :
|
MIKE PORTNOY сходил на DREAM THEATER
1 июл 2023 :
|
Музыканты DREAM THEATER — о поборах на площадках
20 июн 2023 :
|
DEVIN TOWNSEND, ANIMALS AS LEADERS присоединились на сцене к DREAM THEATER
18 июн 2023 :
|
Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив»
16 июн 2023 :
|
Новое видео DREAM THEATER
10 июн 2023 :
|
DREAM THEATER думают о новом
5 июн 2023 :
|
Сольный альбом барабанщика DREAM THEATER выйдет летом
26 май 2023 :
|
Клавишник DREAM THEATER — о получении «Грэмми»: «Это потрясающее чувство»
3 май 2023 :
|
Видео полного выступления DREAM THEATER
30 апр 2023 :
|
Вокалист DREAM THEATER — о сложностях брака с музыкантом
14 фев 2023 :
|
Гитарист DREAM THEATER — об отмене концерта в Финляндии
31 янв 2023 :
|
Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми
26 янв 2023 :
|
MIKE PORTNOY — об участии в переиздании материалов DREAM THEATER
25 дек 2022 :
|
JOHN PETRUCCI обещает новый сет-лист DREAM THEATER
23 дек 2022 :
|
Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год
22 дек 2022 :
|
Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»
20 дек 2022 :
|
Вышел новый бутлег DREAM THEATER
9 окт 2022 :
|
JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»
6 окт 2022 :
|
DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года
6 сен 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления DREAM THEATER
23 авг 2022 :
|
Видео полного выступления DREAM THEATER
11 авг 2022 :
|
Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER
25 июл 2022 :
|
Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью
24 июл 2022 :
|
Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»
24 июл 2022 :
|
JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»
24 июл 2022 :
|
Новое видео от барабанщика DREAM THEATER
20 июл 2022 :
|
Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»
16 июл 2022 :
|
Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER
11 июл 2022 :
|
Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников
1 июл 2022 :
|
Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER
20 июн 2022 :
|
Вокалист DREAM THEATER — о количестве зрителей на концертах
11 июн 2022 :
|
Барабанщик DREAM THEATER о туре
29 май 2022 :
|
Клавишник DREAM THEATER: «У Mike'a есть яйца!»
5 май 2022 :
|
MIKE PORTNOY — о восстановлении отношений с бывшими коллегами по DREAM THEATER: «Это были объятия и поцелуи»
1 май 2022 :
|
Барабанщик DREAM THEATER продемонстрировал виртуозное владение булками
29 апр 2022 :
|
JORDAN RUDESS: «Я был рад видеть бывшего на концерте»
22 апр 2022 :
|
Вокалист DREAM THEATER — о «Грэмми»
19 апр 2022 :
|
JORDAN RUDESS — о первой «Грэмми» для DREAM THEATER
19 апр 2022 :
|
Вокалист DREAM THEATER — о визите бывшего
13 апр 2022 :
|
Вокалист DREAM THEATER — о Грэмми
4 апр 2022 :
|
MIKE PORTNOY поздравил DREAM THEATER с наградой
4 апр 2022 :
|
DREAM THEATER взяли Грэмми
28 мар 2022 :
|
Новый релиз DREAM THEATER выйдет весной
22 мар 2022 :
|
Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»
6 мар 2022 :
|
MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER
26 фев 2022 :
|
Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной
17 фев 2022 :
|
MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»
8 фев 2022 :
|
DREAM THEATER открыли тур
26 янв 2022 :
|
Новое видео DREAM THEATER
5 янв 2022 :
|
А капелла от вокалиста DREAM THEATER
27 дек 2021 :
|
Рождественская классика от DREAM THEATER
15 дек 2021 :
|
Лидер DREAM THEATER: «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»
7 дек 2021 :
|
Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми
8 ноя 2021 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»
5 ноя 2021 :
|
Успехи в чартах DREAM THEATER
28 окт 2021 :
|
Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER
28 окт 2021 :
|
Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу
26 окт 2021 :
|
Новое видео DREAM THEATER
25 окт 2021 :
|
Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»
22 окт 2021 :
|
Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»
20 окт 2021 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»
12 окт 2021 :
|
Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа
8 окт 2021 :
|
Трейлер нового альбома DREAM THEATER
30 сен 2021 :
|
JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER
29 сен 2021 :
|
DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19
22 сен 2021 :
|
Новое видео DREAM THEATER
9 сен 2021 :
|
Трейлер к бокс-сету DREAM THEATER
1 сен 2021 :
|
DREAM THEATER анонсировали европейский тур
29 авг 2021 :
|
Барабанщик DREAM THEATER исполняет новый сингл
13 авг 2021 :
|
Новое видео DREAM THEATER
28 июл 2021 :
|
Новый альбом DREAM THEATER выйдет осенью
27 июл 2021 :
|
DREAM THEATER намекают
27 июл 2021 :
|
Новый концертный релиз DREAM THEATER
1 июл 2021 :
|
Новый релиз из архивов DREAM THEATER
10 июн 2021 :
|
Клавишник DREAM THEATER гордится своими партиями на новом альбоме
5 июн 2021 :
|
Новый концертный релиз DREAM THEATER
16 май 2021 :
|
Фрагмент нового релиза DREAM THEATER
15 май 2021 :
|
DREAM THEATER готовят серию архивных релизов
30 апр 2021 :
|
Вокалист DREAM THEATER — о новом альбоме DREAM THEATER
22 апр 2021 :
|
Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»
30 мар 2021 :
|
JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»
6 мар 2021 :
|
Гитарист DREAM THEATER — о новом диске
13 фев 2021 :
|
А-капелла от вокалиста DREAM THEATER
9 фев 2021 :
|
Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале
25 янв 2021 :
|
Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы
30 дек 2020 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»
27 дек 2020 :
|
А-капелла от вокалиста DREAM THEATER
19 дек 2020 :
|
А-капелла от вокалиста DREAM THEATER
15 дек 2020 :
|
Фрагмент нового DVD DREAM THEATER
4 дек 2020 :
|
Рождественский трек от DREAM THEATER
1 дек 2020 :
|
А-капелла от вокалиста DREAM THEATER
30 ноя 2020 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»
18 ноя 2020 :
|
Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER
10 ноя 2020 :
|
Фрагмент нового DVD DREAM THEATER
4 ноя 2020 :
|
Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта
30 сен 2020 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»
26 сен 2020 :
|
Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью
14 сен 2020 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»
10 авг 2020 :
|
Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу
8 авг 2020 :
|
DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью
14 июл 2020 :
|
Вышла книга о DREAM THEATER
2 июл 2020 :
|
Концертное видео DREAM THEATER
14 июн 2020 :
|
Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER
11 май 2020 :
|
JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»
5 май 2020 :
|
Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском
3 мар 2020 :
|
Рассказ о туре DREAM THEATER
16 фев 2020 :
|
Гитарист DREAM THEATER поделился фотографией открытки из польского отеля
12 фев 2020 :
|
Гитарист DREAM THEATER о любимых альбомах
2 дек 2019 :
|
Новое видео DREAM THEATER
1 ноя 2019 :
|
DREAM THEATER в Сан-Антонио
27 сен 2019 :
|
Пиво DREAM THEATER будет продаваться на концертах
23 авг 2019 :
|
Анимационное видео DREAM THEATER
6 июл 2019 :
|
Видео с выступления DREAM THEATER
15 май 2019 :
|
DREAM THEATER запишут один из концертов для последующего релиза
17 апр 2019 :
|
JORDAN RUDESS проведёт новый фестиваль
4 апр 2019 :
|
Уроки игры на гитаре от гитариста DREAM THEATER
28 мар 2019 :
|
JOHN PETRUCCI: «MIKE MANGINI много сделал для нового альбома»
23 мар 2019 :
|
Концертное видео DREAM THEATER
15 мар 2019 :
|
Анимационное видео DREAM THEATER
6 мар 2019 :
|
Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо представлен на музыкальной сцене»
26 фев 2019 :
|
Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times
24 фев 2019 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Непредсказуемость поддерживает нашу мотивацию»
15 фев 2019 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Ты можешь вдохновляться группой или звучанием, но тебе нужно найти свой звук»
15 фев 2019 :
|
Официальный видеотрейлер к новому альбому DREAM THEATER
8 фев 2019 :
|
Новое видео DREAM THEATER
5 фев 2019 :
|
14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER
29 янв 2019 :
|
Кто играет с большим чувством на ударных в DREAM THEATER? Отвечает гитарист
12 янв 2019 :
|
Новое видео DREAM THEATER
7 дек 2018 :
|
Новое видео DREAM THEATER
7 дек 2018 :
|
Новая песня DREAM THEATER
29 ноя 2018 :
|
DREAM THEATER о новом альбоме
26 ноя 2018 :
|
DREAM THEATER о новом альбоме
22 ноя 2018 :
|
Вокалист DREAM THEATER: «Каждый трек на новом альбоме уникален»
21 ноя 2018 :
|
DREAM THEATER о новом альбоме
15 ноя 2018 :
|
DREAM THEATER целиком исполнят альбом 1999 года в туре
4 ноя 2018 :
|
Обложка нового альбома DREAM THEATER
31 окт 2018 :
|
Новый альбом DREAM THEATER выйдет в феврале
13 сен 2018 :
|
Клавишник DREAM THEATER о новом альбоме
28 июл 2018 :
|
DREAM THEATER начали запись гитар
25 июл 2018 :
|
DREAM THEATER завершили запись барабанов
21 июл 2018 :
|
Видео из студии DREAM THEATER
19 июл 2018 :
|
DREAM THEATER начали запись
6 апр 2018 :
|
DREAM THEATER начнут работу летом, альбом выйдет зимой
1 фев 2018 :
|
DREAM THEATER начнут работу в мае
11 дек 2017 :
|
DREAM THEATER на SONY MUSIC
5 дек 2017 :
|
DREAM THEATER собираются начать работу над новым альбомом в следующем году
29 ноя 2017 :
|
Новый концертный альбом DREAM THEATER
9 ноя 2017 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го»
13 окт 2017 :
|
Документальный фильм о туре DREAM THEATER
3 авг 2017 :
|
JAMES LABRIE о сроках выпуска нового альбома DREAM THEATER
26 июл 2017 :
|
Ударник DREAM THEATER о любимых барабанщиках
19 июл 2017 :
|
JOHN PETRUCCI: «"Pull Me Under", быть может, самая важная песня в карьере DREAM THEATER»
13 июл 2017 :
|
Клавишник DREAM THEATER поздравил коллегу
30 май 2017 :
|
Вокалист DREAM THEATER: «У нас много идей для нового альбома»
22 май 2017 :
|
Вокалист DREAM THEATER забыл слова песни SOUNDGARDEN
24 апр 2017 :
|
MIKE PORTNOY ждёт приглашения от DREAM THEATER
23 фев 2017 :
|
Музыканты DREAM THEATER считают, что MIKE PORTNOY "слишком занят", чтобы вернуться в группу
19 фев 2017 :
|
Видео с выступления DREAM THEATER
10 фев 2017 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «Мне нравится Трамп»
6 фев 2017 :
|
DREAM THEATER целиком исполнили 'Images And Words'
3 фев 2017 :
|
Мобильная игра от DREAM THEATER
24 ноя 2016 :
|
Гитарист DREAM THEATER не против мюзикла
16 ноя 2016 :
|
DREAM THEATER отметят юбилей "Images And Words"
9 сен 2016 :
|
Вокалистка HALESTORM в песне DREAM THEATER
21 июл 2016 :
|
Визуальное сопровождение от DREAM THEATER
8 июл 2016 :
|
Визуальное сопровождение от DREAM THEATER
5 июл 2016 :
|
DREAM THEATER одобряют
15 июн 2016 :
|
Визуальное сопровождение от DREAM THEATER
26 май 2016 :
|
Гитарист DREAM THEATER показал насколько он силён
24 май 2016 :
|
Следующий альбом DREAM THEATER не будет концептуальным
6 май 2016 :
|
Новое видео DREAM THEATER
1 май 2016 :
|
Вокалист DREAM THEATER призвал поклонников "смириться" с их последним альбомом
21 апр 2016 :
|
Что DREAM THEATER делают за кулисами?
13 апр 2016 :
|
DREAM THEATER предлагают поклонникам переодеваться для их концертов
29 мар 2016 :
|
Гитарист DREAM THEATER сетует на деградацию слушателей
16 мар 2016 :
|
Трейлер нового альбома DREAM THEATER
4 мар 2016 :
|
DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD
29 фев 2016 :
|
Игра от DREAM THEATER выйдет в апреле
22 фев 2016 :
|
DREAM THEATER открыли тур
12 фев 2016 :
|
Успехи в чартах DREAM THEATER
3 фев 2016 :
|
Новое видео DREAM THEATER
1 фев 2016 :
|
Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания
22 янв 2016 :
|
Новая песня DREAM THEATER
11 янв 2016 :
|
Трейлер нового альбома DREAM THEATER
4 дек 2015 :
|
Новая песня DREAM THEATER
2 дек 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома DREAM THEATER
3 ноя 2015 :
|
Название нового альбома DREAM THEATER
2 ноя 2015 :
|
DREAM THEATER исполнят новый альбом целиком
17 окт 2015 :
|
Гитарист DREAM THEATER что-то начал
4 окт 2015 :
|
Гитарист DREAM THEATER: "Наши лучшие годы ещё впереди!"
5 авг 2015 :
|
Вокалист DREAM THEATER: «Нет разницы между воровством музыки и воровством продуктов из магазина»
4 авг 2015 :
|
Клавишник DREAM THEATER: «Я никогда не пью перед выходом на сцену»
1 авг 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления DREAM THEATER
1 авг 2015 :
|
Новый альбом DREAM THEATER появится в начале 2016 года
11 янв 2015 :
|
DREAM THEATER поедут в тур в начале 2016
10 янв 2015 :
|
DREAM THEATER готовы приступить к работе над новым альбомом
12 дек 2014 :
|
JORDAN RUDESS рассказал, что DREAM THEATER нуждались в «неконфликтном» барабанщике
29 окт 2014 :
|
JOHN PETRUCCI: "Нам тяжело писать короткие песни"
16 сен 2014 :
|
Фрагмент нового DVD DREAM THEATER
21 авг 2014 :
|
Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет в сентябре
16 июл 2014 :
|
Готовы ли DREAM THEATER к концерту по заявкам?
19 май 2014 :
|
Бокс-сет DREAM THEATER выйдет в июле
8 фев 2014 :
|
Клавишник DREAM THEATER о европейском туре
7 фев 2014 :
|
Клавишник DREAM THEATER о европейском туре
3 фев 2014 :
|
Новое видео DREAM THEATER
20 янв 2014 :
|
Видео с выступления DREAM THEATER
10 янв 2014 :
|
DREAM THEATER уже думают о новом диске
27 дек 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DREAM THEATER
26 дек 2013 :
|
Бесплатный концерт DREAM THEATER
10 дек 2013 :
|
DREAM THEATER о номинации на Грэмми
4 ноя 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DREAM THEATER
2 ноя 2013 :
|
Рассказ о лимитированной версии нового концерта DREAM THEATER
26 окт 2013 :
|
JORDAN RUDESS сравнил двух барабанщиков DREAM THEATER
25 окт 2013 :
|
Фрагмент нового DVD DREAM THEATER
2 окт 2013 :
|
Гитарист DREAM THEATER о содержимом лимитированного издания нового альбома
27 сен 2013 :
|
Рассказ о лимитированной версии нового альбома DREAM THEATER
24 сен 2013 :
|
Новое видео DREAM THEATER
16 сен 2013 :
|
Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания
9 сен 2013 :
|
Новая песня DREAM THEATER
7 сен 2013 :
|
JOHN PETRUCCI согласен разделить сцену с THE WINERY DOGS
5 сен 2013 :
|
Детали нового концертного релиза DREAM THEATER
15 авг 2013 :
|
Концерт DREAM THEATER покажут в кино
15 авг 2013 :
|
Вокалист DREAM THEATER о возможном возвращении Mike'a Portnoy
6 авг 2013 :
|
Видео с текстом от DREAM THEATER
6 авг 2013 :
|
Новая песня DREAM THEATER
10 июл 2013 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома DREAM THEATER
28 июн 2013 :
|
DREAM THEATER завершили сведение
7 июн 2013 :
|
Новый альбом DREAM THEATER выйдет в сентябре
31 май 2013 :
|
Выход концертного релиза DREAM THEATER отложен
30 май 2013 :
|
Все партии вокала для нового альбома DREAM THEATER готовы
21 май 2013 :
|
DREAM THEATER завершили сочинение текстов
30 апр 2013 :
|
Новый альбом DREAM THEATER выйдет в конце лета
24 апр 2013 :
|
Вышел симфонический трибьют DREAM THEATER
23 апр 2013 :
|
Клавишник DREAM THEATER развернул кампанию по сбору средств на выпуск его новых сольных альбомов
12 апр 2013 :
|
Гитарист DREAM THEATER из студии
2 фев 2013 :
|
Трейлер нового DVD DREAM THEATER
30 янв 2013 :
|
Гитарист DREAM THEATER: "Mike Mangini - один из лучших экспертов по ритму на планете Земля"
11 янв 2013 :
|
"Images And Words" DREAM THEATER выйдет на виниле в США
7 янв 2013 :
|
DREAM THEATER начали работу над альбомом
21 дек 2012 :
|
MIKE PORTNOY вряд ли вернется в DREAM THEATER
3 дек 2012 :
|
DREAM THEATER на ROADRUNNER RECORDS
25 сен 2012 :
|
Колыбельные от DREAM THEATER
20 сен 2012 :
|
Клавишник DREAM THEATER исполнит классику ELP
23 авг 2012 :
|
DREAM THEATER сняли концерты в Буэнос-Айресе для выпуска DVD
27 июл 2012 :
|
DREAM THEATER стали победителями в голосовании «Любимые прог-рок-альбомы всех времён» по версии читателей Rolling Stone
23 июл 2012 :
|
Вокалист DREAM THEATER болеет за Randy Blythe'a
21 июл 2012 :
|
DREAM THEATER: видео из тура
6 июл 2012 :
|
DREAM THEATER запушут выступление в Аргентине для DVD
29 июн 2012 :
|
DREAM THEATER: видео из тура
15 июн 2012 :
|
DREAM THEATER выбрали победителя конкурса
12 май 2012 :
|
DREAM THEATER запустили новый видеоконкурс
27 апр 2012 :
|
DREAM THEATER получили премии в Японии
25 апр 2012 :
|
DREAM THEATER начали сочинение материала
4 мар 2012 :
|
DREAM THEATER побывали на базе ВВС США
2 мар 2012 :
|
Вокалист DREAM THEATER «не имеет возможности дать комментарии» по поводу музыки ADRENALINE MOB
15 фев 2012 :
|
Видео с выступления DREAM THEATER
9 фев 2012 :
|
За кулисами с DREAM THEATER
28 янв 2012 :
|
Официальное "lyric video" DREAM THEATER
13 дек 2011 :
|
Аккорды от DREAM THEATER
12 дек 2011 :
|
Лучшие альбомы 2011 года по версии участников DREAM THEATER
6 дек 2011 :
|
Барабанщик DREAM THEATER заявил, что два его лучших шоу состоялись, когда он был сильно болен
2 дек 2011 :
|
DREAM THEATER о номинации на Грэмми
22 окт 2011 :
|
'Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory' DREAM THEATER выйдет на виниле
4 окт 2011 :
|
DREAM THEATER: "Жизнь на колесах. Часть первая"
21 сен 2011 :
|
Адвокат DREAM THEATER: «Никакой судебной тяжбы между участниками DREAM THEATER и господином Portnoy нет»
20 сен 2011 :
|
MIKE PORTNOY сказал, что ему «по закону запрещено» давать комментарии по поводу судебного процесса, связанного с DREAM THEATER
20 сен 2011 :
|
Клавишник DREAM THEATER станет членом жюри конкурса “The Last Voice Standing”
20 сен 2011 :
|
MIKE PORTNOY подал в суд на DREAM THEATER за «неправомерное исключение» из состава группы
16 сен 2011 :
|
DREAM THEATER благодарят фэнов за поддержку
14 сен 2011 :
|
Новое видео DREAM THEATER
13 сен 2011 :
|
Сцены из памяти гитариста DREAM THEATER
12 сен 2011 :
|
Mike Portnoy комментирует статью о DREAM THEATER
9 сен 2011 :
|
Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания
1 сен 2011 :
|
Фрагмент нового трека DREAM THEATER
26 авг 2011 :
|
JORDAN RUDESS: «Новый диск был записан без Портного, который был полицейским для DREAM THEATER, указывающим нам, что можно, а что нет»
26 авг 2011 :
|
Фрагмент нового трека DREAM THEATER
22 авг 2011 :
|
Концерт DREAM THEATER выйдет на Blu-Ray
22 авг 2011 :
|
Фрагмент нового трека DREAM THEATER
19 авг 2011 :
|
Музыканты DREAM THEATER представляют бокс-сет нового альбома
17 авг 2011 :
|
Сниппет нового трека DREAM THEATER
12 авг 2011 :
|
Сниппет нового трека DREAM THEATER
6 авг 2011 :
|
Сниппет нового трека DREAM THEATER
26 июл 2011 :
|
Фото делюкс-издания нового альбома DREAM THEATER
19 июл 2011 :
|
Детали коллекционного издания нового альбома DREAM THEATER
7 июл 2011 :
|
Видео с выступления DREAM THEATER
5 июл 2011 :
|
Новый барабаншик DREAM THEATER: «MIKE PORTNOY не вернётся в группу»
5 июл 2011 :
|
DREAM THEATER отыграли первое шоу с новым барабанщиком
29 июн 2011 :
|
Новая песня DREAM THEATER
8 июн 2011 :
|
Название и трек-лист нового альбома DREAM THEATER
8 июн 2011 :
|
DREAM THEATER исполнят новую песню во время европейского тура
2 июн 2011 :
|
Вокал для нового альбома DREAM THEATER записан
25 май 2011 :
|
ANDY WALLACE будет сводить новый альбом DREAM THEATER
21 май 2011 :
|
Гитарист DREAM THEATER: «MIKE PORTNOY слишком поздно попросился назад»
20 май 2011 :
|
DREAM THEATER начнут сведение через 10 дней
16 май 2011 :
|
JOHN PETRUCCI сказал, что MIKE MANGINI является постоянным участником DREAM THEATER
15 май 2011 :
|
JAMES LABRIE завершает запись вокала для нового альбома DREAM THEATER
4 май 2011 :
|
Новый барабанщик DREAM THEATER: «Я до сих пор не могу в это поверить»
2 май 2011 :
|
Гитарист DREAM THEATER о новом ударнике
30 апр 2011 :
|
Новым барабанщиком DREAM THEATER стал...
29 апр 2011 :
|
Веб-ролики DREAM THEATER о поиске барабанщика выйдут на DVD
27 апр 2011 :
|
Второй эпизод 'The Spirit Carries On' DREAM THEATER
26 апр 2011 :
|
DREAM THEATER раскрыли имена семи барабанщиков, которых прослушивали
20 мар 2011 :
|
Гитарист DREAM THEATER: Работа над новым альбомом "идет невероятно хорошо"
5 фев 2011 :
|
Клавишник DREAM THEATER: 10 альбомов, которые на меня повлияли
3 фев 2011 :
|
Вокалист DREAM THEATER заявил, что уход барабанщика стал для него шоком
14 янв 2011 :
|
MARCO MINNEMANN НЕ будет в DREAM THEATER
3 янв 2011 :
|
DREAM THEATER отправились в студию
28 дек 2010 :
|
MARCO MINNEMANN новый барабанщик DREAM THEATER?
28 дек 2010 :
|
Гитарист DREAM THEATER John Petrucci: «Не разрешайте вашему барабанщику участвовать в другой группе»
10 дек 2010 :
|
DREAM THEATER о новом барабанщике
7 дек 2010 :
|
DREAM THEATER выступят на фестивале High Voltage
29 ноя 2010 :
|
JAMES LABRIE (DREAM THEATER): «Я беспокоюсь о Mike’е»
26 ноя 2010 :
|
RUDESS: «MIKE PORTNOY думает, что мог бы контролировать DREAM THEATER»
18 ноя 2010 :
|
DREAM THEATER отправятся в студию в январе
29 окт 2010 :
|
Вокалист DREAM THEATER: "Прослушивания на роль барабанщика были просто феноменальные!"
15 окт 2010 :
|
Клавишник DREAM THEATER исполнил песню John'a Lennon'a
30 сен 2010 :
|
Басист DREAM THEATER: «Мы хотим создать отличную запись, которой будем довольны»
13 сен 2010 :
|
JORDAN RUDESS: «DREAM THEATER сейчас полны идей и энергии»
10 сен 2010 :
|
Оставшиеся участники DREAM THEATER о будущем коллектива
9 сен 2010 :
|
DREAM THEATER: «Мы продолжим работать с тем же напором, что и раньше»
9 сен 2010 :
|
MIKE PORTNOY уходит из DREAM THEATER
31 июл 2010 :
|
Ударник DREAM THEATER о турне с IRON MAIDEN и игре с AVENGED SEVENFOLD
17 июл 2010 :
|
DREAM THEATER впервые выступили в Madison Square Garden
15 июн 2010 :
|
Барабанщик DREAM THEATER удостоен награды KAWASAKI GOLDEN GODS AWARDS
17 май 2010 :
|
Барабанщик DREAM THEATER о смерти DIO
13 янв 2010 :
|
Инструментальная композиция DREAM THEATER появится в игре
3 янв 2010 :
|
Mike Portnoy об уходе из жизни барабанщика AVENGED SEVENFOLD
18 дек 2009 :
|
Mike Portnoy составил список любимых альбомов
18 ноя 2009 :
|
Новое видео DREAM THEATER
21 сен 2009 :
|
Mike Portnoy: «Всем угодить невозможно»
16 сен 2009 :
|
Новый миньон DREAM THEATER
27 июл 2009 :
|
Новая серия официальных бутлегов DREAM THEATER
29 июн 2009 :
|
Ударник DREAM THEATER назвал пять лучших металл-групп
7 июн 2009 :
|
Автограф-сессия DREAM THEATER
20 май 2009 :
|
Детали бонус-диска к новому альбому DREAM THEATER
16 май 2009 :
|
Jordan Rudess (DREAM THEATER) выпускает книгу
10 май 2009 :
|
Новое видео DREAM THEATER
6 май 2009 :
|
Новый сингл DREAM THEATER будет доступен для скачивания один день
13 мар 2009 :
|
DREAM THEATER обьявили название нового альбома
4 мар 2009 :
|
DREAM THEATER подтвердили концерт в Москве
2 мар 2009 :
|
Тизер альбома DREAM THEATER
13 фев 2009 :
|
Новый альбом DREAM THEATER выйдет в начале лета
14 янв 2009 :
|
Ударник DREAM THEATER: "Я ждал "Death Magnetic" от METALLICA двадцать лет"
30 дек 2008 :
|
MIKE PORTNOY из DREAM THEATER рассказал о своих любимых альбомах, фильмах и ТВ-шоу
28 ноя 2008 :
|
DREAM THEATER приступают к записи нового альбома
11 июл 2008 :
|
DREAM THEATER выпустят новый DVD в сентябре
19 май 2008 :
|
Ванкуверский концерт DREAM THEATER был снят для DVD
6 май 2008 :
|
Подробности о совместном туре DREAM THEATER и OPETH
28 апр 2008 :
|
DREAM THEATER записали кавер на IRON MAIDEN
18 мар 2008 :
|
Участники DREAM THEATER, ANTHRAX, OVERKILL исполнили песню MOTORHEAD на телешоу
30 янв 2008 :
|
DREAM THEATER выпустят цифровой ЕР
13 янв 2008 :
|
Подробности о компиляции лучших песен DREAM THEATER
3 янв 2008 :
|
DREAM THEATER выпустят двойной "Best-Of" диск в марте
7 авг 2007 :
|
Доступны семплы с нового альбома клавишника DREAM THEATER
16 июл 2007 :
|
DREAM THEATER: видео на песню "Constant Motion" в сети
28 апр 2007 :
|
DREAM THEATER: новый трек в сети
20 апр 2007 :
|
Клавишник DREAM THEATER работает над своим новым сольным альбомом
14 апр 2007 :
|
DREAM THEATER: подробности специального издания DVD "Systematic Chaos"
24 фев 2007 :
|
Объявлен трек-лист нового альбома DREAM THEATER
15 фев 2007 :
|
DREAM THEATER подписали контракт с Roadrunner Records
24 июл 2006 :
|
DREAM THEATER: Симфоническая версия "The Ytse Jam" в сети
17 июл 2006 :
|
Подробности о DVD от DREAM THEATER "Score"
11 июн 2006 :
|
DREAM THEATER выпустят концертный CD и DVD в августе
30 май 2006 :
|
DREAM THEATER: Концертное видео "Highway Star" в сети
16 янв 2006 :
|
DREAM THEATER исполнили альбом DEEP PURPLE
12 окт 2005 :
|
DREAM THEATER снова удивили
19 июн 2005 :
|
"Octavarium" от DREAM THEATER в мировых хит-парадах
11 май 2005 :
|
DREAM THEATER: подробности нового альбома
24 апр 2005 :
|
Вокалист DREAM THEATER выпустит сольный альбом
17 апр 2005 :
|
DREAM THEATER опубликовали обложку нового альбома
30 дек 2004 :
|
Любимые фильмы и альбомы барабанщика DREAM THEATER
23 окт 2002 :
|
DREAM THEATER сыграли трибьют IRON MAIDEN
