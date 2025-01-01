сегодня



MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER



MIKE PORTNOY в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, каково ему было вернуться в DREAM THEATER:



«Это было невероятно — самое масштабное турне, которое группа когда-либо проводила. Мы начали в O2 в Лондоне, что было невероятно эмоционально, а затем завершили тур по США в Radio City Music Hall… Было много ярких моментов. Это было потрясающе. Мы объехали всю Европу с серией концертов "An Evening With", затем побывали в Южной Америке. Мы объездили Северную Америку, затем сыграли на фестивалях в Европе, и теперь мы наконец-то собираемся переключиться на тур в поддержку нового альбома, потому что в феврале мы выпустили новый альбом, но у нас ещё не было возможности уделить ему должное внимание, так как мы были очень заняты празднованием 40-летия группы. Так что мы собираемся переключиться в режим "Parasomnia", и в следующем месяце у нас начинается тур по Северной Америке. В сентябре и октябре мы будем гастролировать по всем Штатам с совершенно другим шоу. Так что если кто-то видел нас в прошлом туре, то это будет совершенно другой сет, совершенно другая сцена, и мы будем играть весь новый альбом целиком, что будет очень весело, и наконец-то мы воздадим ему должное».



На вопрос, будут ли треки из «Parasomnia» исполняться в том же порядке, в котором они представлены на пластинке, Mike ответил:



«Да, он был сочинён для того, чтобы исполняться именно так. В этом отношении весь альбом очень похож на концептуальную пластинку. В прошлом году мы сыграли пару песен из него во время тура, посвящённого 40-летию группы, но теперь мы сможем углубиться в него и сыграть его целиком. А затем мы будем праздновать 30-летие "A Change of Seasons", который был первым большим эпическим альбомом, выпущенным группой 30 лет назад. Так что мы сыграем и его тоже.



У нас ещё много энергии. Сразу после Нового года мы отправимся в Азию, а весной следующего года у нас будет третий европейский тур, где мы представим "Parasomnia". На каждом концерте невероятные эмоции — я смотрю на фанатов и вижу, как плачут взрослые мужчины, все улыбаются и плачут».



После того, как ведущий отметил, что многие эмоции, связанные с текущим туром DREAM THEATER, основаны на том факте, что он вернулся в группу после столь долгого отсутствия, Mike ответил:



«Я так благодарен, что круг замкнулся. Было бы очень грустно, если бы мы не воссоединились. Я видел другие группы, такие как PINK FLOYD с Роджером Уотерсом или GENESIS с Питером Гэбриелом, и некоторые группы никогда не воссоединяются. И как фанат, я считаю это прискорбным. Я бы очень хотел увидеть эти составы снова вместе, прежде чем всё закончится. Так что для нас то, что мы снова вместе, празднуем 40-летие группы и вместе уходим в закат, — это поэтично. Так и должно быть на самом деле. И я очень рад, что мы снова здесь вместе».







+0 -1



просмотров: 167

