Новости
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
SCORPIONS о "Coming Home Live"
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
Новости
11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем

12 фев 2025 : 		 Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»

11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике

7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания
MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER



MIKE PORTNOY в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, каково ему было вернуться в DREAM THEATER:

«Это было невероятно — самое масштабное турне, которое группа когда-либо проводила. Мы начали в O2 в Лондоне, что было невероятно эмоционально, а затем завершили тур по США в Radio City Music Hall… Было много ярких моментов. Это было потрясающе. Мы объехали всю Европу с серией концертов "An Evening With", затем побывали в Южной Америке. Мы объездили Северную Америку, затем сыграли на фестивалях в Европе, и теперь мы наконец-то собираемся переключиться на тур в поддержку нового альбома, потому что в феврале мы выпустили новый альбом, но у нас ещё не было возможности уделить ему должное внимание, так как мы были очень заняты празднованием 40-летия группы. Так что мы собираемся переключиться в режим "Parasomnia", и в следующем месяце у нас начинается тур по Северной Америке. В сентябре и октябре мы будем гастролировать по всем Штатам с совершенно другим шоу. Так что если кто-то видел нас в прошлом туре, то это будет совершенно другой сет, совершенно другая сцена, и мы будем играть весь новый альбом целиком, что будет очень весело, и наконец-то мы воздадим ему должное».

На вопрос, будут ли треки из «Parasomnia» исполняться в том же порядке, в котором они представлены на пластинке, Mike ответил:

«Да, он был сочинён для того, чтобы исполняться именно так. В этом отношении весь альбом очень похож на концептуальную пластинку. В прошлом году мы сыграли пару песен из него во время тура, посвящённого 40-летию группы, но теперь мы сможем углубиться в него и сыграть его целиком. А затем мы будем праздновать 30-летие "A Change of Seasons", который был первым большим эпическим альбомом, выпущенным группой 30 лет назад. Так что мы сыграем и его тоже.

У нас ещё много энергии. Сразу после Нового года мы отправимся в Азию, а весной следующего года у нас будет третий европейский тур, где мы представим "Parasomnia". На каждом концерте невероятные эмоции — я смотрю на фанатов и вижу, как плачут взрослые мужчины, все улыбаются и плачут».

После того, как ведущий отметил, что многие эмоции, связанные с текущим туром DREAM THEATER, основаны на том факте, что он вернулся в группу после столь долгого отсутствия, Mike ответил:

«Я так благодарен, что круг замкнулся. Было бы очень грустно, если бы мы не воссоединились. Я видел другие группы, такие как PINK FLOYD с Роджером Уотерсом или GENESIS с Питером Гэбриелом, и некоторые группы никогда не воссоединяются. И как фанат, я считаю это прискорбным. Я бы очень хотел увидеть эти составы снова вместе, прежде чем всё закончится. Так что для нас то, что мы снова вместе, празднуем 40-летие группы и вместе уходим в закат, — это поэтично. Так и должно быть на самом деле. И я очень рад, что мы снова здесь вместе».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
