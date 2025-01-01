Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

Scott Stapp

*



11 авг 2025 : 		 SCOTT STAPP об Оззи

3 авг 2025 : 		 SCOTT STAPP выпустил фильм

26 ноя 2024 : 		 SCOTT STAPP уже десять лет не берет в рот крепкого. Ну почти

28 окт 2024 : 		 SCOTT STAPP выступил в Grand Ole Opry

14 окт 2024 : 		 SCOTT STAPP: «Пить для меня не варик!»

21 сен 2024 : 		 Новое видео SCOTT STAPP

3 сен 2024 : 		 SCOTT STAPP сыграл роль Фрэнка Синатры

16 мар 2024 : 		 Новое видео SCOTT STAPP

27 янв 2024 : 		 SCOTT STAPP представил новый сингл

30 ноя 2023 : 		 SCOTT STAPP представил новый сингл

12 окт 2023 : 		 SCOTT STAPP представил новый сингл

19 авг 2023 : 		 SCOTT STAPP выпустил новый сингл

12 окт 2021 : 		 SCOTT STAPP записал трек с DJs WOOLI и TRIVECTA

22 дек 2020 : 		 SCOTT STAPP сыграет Фрэнка Синатру

23 апр 2020 : 		 Видео с текстом от SCOTT STAPP

10 мар 2020 : 		 SCOTT STAPP представил новое видео

19 авг 2019 : 		 Смерти Корнелла, Принса и Беннингтона вдохновили SCOTT'a STAPP'a на песню

18 авг 2019 : 		 SCOTT STAPP в акустике

3 июн 2019 : 		 Визуализация нового трека SCOTT STAPP

27 май 2019 : 		 Видео с текстом от SCOTT STAPP

1 май 2019 : 		 Акустика от SCOTT STAPP

8 апр 2019 : 		 SCOTT STAPP: «Да мне на критику...»

26 мар 2019 : 		 SCOTT STAPP выпускает новый альбом
| - |

|||| сегодня

SCOTT STAPP об Оззи



zoom
SCOTT STAPP в недавнем интервью The Scuba Steve Show рассказал о влиянии, которое оказал на группу Оззи Осборн:

«Он значил очень много для рок-н-ролла и металла. CREED определенно испытывают огромное влияние металла, в частности, со стороны Mark'а [Tremonti, гитарист CREED]. Но мы все подсели на Оззи, когда были молодыми. Мы все слушали BLACK SABBATH. Мы все слушали Оззи как сольного исполнителя. Его песни не только рок, но и многие его баллады трогали наши души. Его харизма, его личность, то, кем он был как отец, просмотр его реалити-шоу - он оказал на нас значительное влияние. И [его жена и менеджер] Шэрон Осборн, она фактически была частью истории CREED с 1998 года, и она всегда была большой защитницей CREED и поддерживала нас в начале нашей карьеры. Мы любим эту семью и просто хотели поделиться нашей любовью к Оззи и Шэрон и сказать, что мы молимся за них в это трудное время».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 51

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом