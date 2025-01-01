сегодня



SCOTT STAPP об Оззи



SCOTT STAPP в недавнем интервью The Scuba Steve Show рассказал о влиянии, которое оказал на группу Оззи Осборн:



«Он значил очень много для рок-н-ролла и металла. CREED определенно испытывают огромное влияние металла, в частности, со стороны Mark'а [Tremonti, гитарист CREED]. Но мы все подсели на Оззи, когда были молодыми. Мы все слушали BLACK SABBATH. Мы все слушали Оззи как сольного исполнителя. Его песни не только рок, но и многие его баллады трогали наши души. Его харизма, его личность, то, кем он был как отец, просмотр его реалити-шоу - он оказал на нас значительное влияние. И [его жена и менеджер] Шэрон Осборн, она фактически была частью истории CREED с 1998 года, и она всегда была большой защитницей CREED и поддерживала нас в начале нашей карьеры. Мы любим эту семью и просто хотели поделиться нашей любовью к Оззи и Шэрон и сказать, что мы молимся за них в это трудное время».







+0 -0



просмотров: 51

