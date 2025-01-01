Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Me and That Man

11 авг 2025 : 		 ME AND THAT MAN почти закончили работу над альбомом

17 июл 2024 : 		 Видео с выступления ME AND THAT MAN

16 сен 2022 : 		 Концертное видео ME AND THAT MAN

14 янв 2022 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

7 дек 2021 : 		 NERGAL — о работе с BLAZE'ом BAYLEY

2 дек 2021 : 		 JOHN PORTER в новом видео ME AND THAT MAN

18 ноя 2021 : 		 Лидер GHOST в новом видео ME AND THAT MAN

17 ноя 2021 : 		 Если ME AND THAT MAN начнут играть песни BEHEMOTH, то это будет похоже на п...

24 сен 2021 : 		 MYRKUR в новом видео ME AND THAT MAN

24 авг 2021 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

24 май 2021 : 		 Участники W.A.S.P. на новой пластинке ME AND THAT MAN

18 окт 2020 : 		 Новые песни ME AND THAT MAN

22 мар 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

14 фев 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

24 янв 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

11 янв 2020 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

20 дек 2019 : 		 Рождественский трек от ME AND THAT MAN

6 дек 2019 : 		 Новое видео ME AND THAT MAN

21 ноя 2019 : 		 Проект ME AND THAT MAN на NAPALM RECORDS

3 июл 2018 : 		 ME AND THAT MAN теряет участника
ME AND THAT MAN почти закончили работу над альбомом



Лидер BEHEMOTH в интервью Bloodstock TV рассказал, что активно работает над новым альбомом ME AND THAT MAN:

«Он почти готов... Мы глубоко погрузились в процесс записи. На данный момент у нас записаны все инструменты и демо вокала. Но это вопрос нескольких месяцев, когда у нас будет готов весь продукт. Мы все еще не знаем, кто будет его выпускать. Мы не знаем, в каких форматах, как и где.

В ME AND THAT MAN меньше напряжения, потому что меньше... Я имею в виду, BEHEMOTH — это большой бизнес, так сказать, это большое производство, в нем участвует много людей и... Когда я говорю »бизнес", я не имею в виду... Вы понимаете, о чем я — это просто большой продакшн, а ME AND THAT MAN гораздо более расслабленная и нишевая вещь. Эта группа помогает мне побывать в местах, которые я никогда не смог бы исследовать с BEHEMOTH. Вчера мы играли в Швейцарских Альпах, на высоте 2000 метров над уровнем моря, вокруг бегали чертовы козы, просто гуляли люди и 500 человек, очень скромный фестиваль, но, вероятно, совершенно беспрецедентные обстоятельства и отличная атмосфера. И мы никогда не смогли бы сделать это с BEHEMOTH, потому что они просто слишком масштабны. Так что эта группа для меня - пропуск в разные места и возможность играть в небольших клубах, на небольших площадках, по которым я скучаю, потому что BEHEMOTH оказывают на меня большое давление, и вся ответственность лежит только на мне. А с этой группой я могу просто немного расслабиться. То есть, я все еще веду шоу, но я не главный вокалист. На самом деле, сейчас у нас поет очень молодой польский джазовый музыкант, с которым мы записали новый альбом, и он потрясающий - красивый, очень глубокий вокал и красивый баритон. Так что я очень, очень счастлив. В общем, да, это просто совершенно другая зверушка».

На вопрос о том, будет ли на грядущем альбоме ME AND THAT MAN сотрудничество, как это было на альбомах 2021 года «New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2» и 2020 года «New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1», он ответил:

«У нас поет один единственный человек. Мы сделали два тома с целой бандой моих хороших друзей и артистов, которых я ценю, которые мне нравятся, с которыми мы дружим, и они просто сделали эти два альбома особенными. Если бы мы попытались сделать третий том, это было бы что-то вроде «Ах, чувак». Нет. Я понимаю, что это просто неправильно. Формула исчерпана. Двух пластинок достаточно. Так что с четвертой пластинкой я понятия не имел, что мне делать. И у меня была мысль, что, ладно, с BEHEMOTH мы могли бы, но это было бы отстойно, сделать альбом каверов, и в этом нет ничего нового, множество групп уже делали это раньше, но с ME AND THAT MAN я подумал: "О, черт. Я бы с удовольствием записал альбом каверов с ME AND THAT MAN". А потом, когда мы будем играть песни, мы сможем выкладывать все эти каверы тут и там, мы сможем просто менять песни местами, и это будет чистое веселье. Но потом я встретил [нового вокалиста ME AND THAT MAN], и это полностью изменило мою перспективу, и я сразу же начал работать над новой музыкой, а он вдохновил меня на эту музыку ME AND THAT MAN».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
