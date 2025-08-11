DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

|
США
17 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
13 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
10 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
7 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
15 фев 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»
7 фев 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу
30 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о том самом видео
20 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»
16 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»
10 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON снимется в кино
8 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»
6 дек 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»
20 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
15 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»
14 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA
23 окт 2023 :
|
DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами
21 окт 2023 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей
19 окт 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»
29 авг 2023 :
|
DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH
23 авг 2023 :
|
Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?
11 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»
3 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»
15 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE
10 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»
9 мар 2023 :
|
JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»
6 мар 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»
20 фев 2023 :
|
GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON
15 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»
6 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»
28 янв 2023 :
|
DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA
6 янв 2023 :
|
DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH
22 дек 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
21 ноя 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки
31 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается
28 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
13 сен 2022 :
|
Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
4 сен 2022 :
|
DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
|
ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
|
Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
|
Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
|
DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
|
Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
|
DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
|
Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
|
Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
|
Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
|
Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
|
DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
|
DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
|
DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
|
BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
|
Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
|
DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
|
DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
|
Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
|
Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
|
Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
|
DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
|
Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
|
MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
|
Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
|
Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
|
DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
|
Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
|
Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
|
DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
|
Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
|
Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
|
Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
|
Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
|
Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
|
Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
|
DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
|
Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
|
DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
|
DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
|
Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
|
Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
|
DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
|
Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»
DAVID ELLEFSON в интервью The Logan Show поговорил об Оззи Осборне:
«Он определённо превзошёл все ожидания, учитывая тот образ жизни, который вёл в начале своей карьеры. Я думаю, что многое изменилось в последние годы».
David поделился мыслями о мероприятии «Back To The Beginning», которое стало последним выступлением Оззи и BLACK SABBATH:
«Подготовка к концерту была грандиозной. Неделя перед концертом была потрясающей. Неделя после концерта была потрясающей. Новостные ленты по-прежнему пестрили контентом, все чувствовали любовь, эмоции от этого события. А потом Оззи ушёл из жизни, это стало ещё одной неделей траура. Пару дней назад была памятная церемония, а затем похороны. Так что это был месяц, наполненный эмоциями.
Я думаю, есть несколько моментов, с которыми мы все можем согласиться. Гораздо лучше чествовать чью-то жизнь... Потому что Оззи знал, что его жизнь подходит к концу. Мы все знали, что этот день приближается. Мы все предполагали, что это случится когда-нибудь в далёком будущем — не так скоро. В итоге его кончина, конечно, была шоком. Но лучше праздновать вместе с ним, а не скорбеть после случившегося. Тот факт, что мы смогли отпраздновать вместе с ним — все мы, не только те, кто был на концерте, но и люди по всему миру — показал, насколько он был важен для всех нас. А потом празднование превратилось в траур — это было не то же самое, как шокирующая новость о смерти кого-то, что обычно и происходит. Вдруг кто-то умирает, и ты думаешь: "О Боже. Я не знал. Мы не знали". Так что я думаю, со стороны семьи Осборнов было круто, Шэрон поступила правильно — нас предупредили о возможном конце Оззи и дали возможность обнять Оззи, его семью, наше сообщество. То, что я увидел, это были не только рокеры и металлисты. А ещё и кантри, поп... Я видел письмо от Лягушонка Кермита. Это событие затронуло множество жанров. И не только музыку — спортсмены, все остальные высказывались по этому поводу. В Техасе, в Сан-Антонио, он помочился на Аламо — теперь они этим гордятся: "Оззи помочился здесь". Конечно, они не рекламировали это, но они гордились тем, что он является частью наследия их штата.
Мне кажется, что события такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы. Это было, вероятно, последнее мировое событие такого масштаба — по иронии судьбы, в Англии. И я чувствую, что появилась новая королевская семья: это Осборны. Как будто Шэрон теперь королева Англии. Им нужна была новая королева, и она — та самая. И это только показывает масштабность этого события.
Наш мир был разобщён, особенно с января. Это было не что иное, как беспорядки, раскол, противостояние всех друг против друга. И в этом месяце ирония заключалась в том, что именно Оззи Осборн стал тем, кто объединил нас всех, и благодаря его музыке, его жизни мы все объединились, а не разделились. Так что в этом событии много слоёв, и всё это происходит в такое божественное время, что это просто невероятно. Это вызывает эмоции. У меня мурашки по коже, когда я об этом думаю».
