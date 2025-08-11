сегодня



DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»



DAVID ELLEFSON в интервью The Logan Show поговорил об Оззи Осборне:



«Он определённо превзошёл все ожидания, учитывая тот образ жизни, который вёл в начале своей карьеры. Я думаю, что многое изменилось в последние годы».



David поделился мыслями о мероприятии «Back To The Beginning», которое стало последним выступлением Оззи и BLACK SABBATH:



«Подготовка к концерту была грандиозной. Неделя перед концертом была потрясающей. Неделя после концерта была потрясающей. Новостные ленты по-прежнему пестрили контентом, все чувствовали любовь, эмоции от этого события. А потом Оззи ушёл из жизни, это стало ещё одной неделей траура. Пару дней назад была памятная церемония, а затем похороны. Так что это был месяц, наполненный эмоциями.



Я думаю, есть несколько моментов, с которыми мы все можем согласиться. Гораздо лучше чествовать чью-то жизнь... Потому что Оззи знал, что его жизнь подходит к концу. Мы все знали, что этот день приближается. Мы все предполагали, что это случится когда-нибудь в далёком будущем — не так скоро. В итоге его кончина, конечно, была шоком. Но лучше праздновать вместе с ним, а не скорбеть после случившегося. Тот факт, что мы смогли отпраздновать вместе с ним — все мы, не только те, кто был на концерте, но и люди по всему миру — показал, насколько он был важен для всех нас. А потом празднование превратилось в траур — это было не то же самое, как шокирующая новость о смерти кого-то, что обычно и происходит. Вдруг кто-то умирает, и ты думаешь: "О Боже. Я не знал. Мы не знали". Так что я думаю, со стороны семьи Осборнов было круто, Шэрон поступила правильно — нас предупредили о возможном конце Оззи и дали возможность обнять Оззи, его семью, наше сообщество. То, что я увидел, это были не только рокеры и металлисты. А ещё и кантри, поп... Я видел письмо от Лягушонка Кермита. Это событие затронуло множество жанров. И не только музыку — спортсмены, все остальные высказывались по этому поводу. В Техасе, в Сан-Антонио, он помочился на Аламо — теперь они этим гордятся: "Оззи помочился здесь". Конечно, они не рекламировали это, но они гордились тем, что он является частью наследия их штата.



Мне кажется, что события такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы. Это было, вероятно, последнее мировое событие такого масштаба — по иронии судьбы, в Англии. И я чувствую, что появилась новая королевская семья: это Осборны. Как будто Шэрон теперь королева Англии. Им нужна была новая королева, и она — та самая. И это только показывает масштабность этого события.



Наш мир был разобщён, особенно с января. Это было не что иное, как беспорядки, раскол, противостояние всех друг против друга. И в этом месяце ирония заключалась в том, что именно Оззи Осборн стал тем, кто объединил нас всех, и благодаря его музыке, его жизни мы все объединились, а не разделились. Так что в этом событии много слоёв, и всё это происходит в такое божественное время, что это просто невероятно. Это вызывает эмоции. У меня мурашки по коже, когда я об этом думаю».







