Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
David Ellefson

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25

1 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и KEN MARY в новом видео CATHY RANKIN

16 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON написал очень крутой материал

29 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «А лет через 20 будут ли ещё терзать гитару?»

20 авг 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике»

13 июл 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»

23 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Для металлиста было практически преступлением говорить, что тебе нравится NIRVANA»

16 июн 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG на кухне

27 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Гранж нам нисколько не угрожал»
DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»



DAVID ELLEFSON в интервью The Logan Show поговорил об Оззи Осборне:

«Он определённо превзошёл все ожидания, учитывая тот образ жизни, который вёл в начале своей карьеры. Я думаю, что многое изменилось в последние годы».

David поделился мыслями о мероприятии «Back To The Beginning», которое стало последним выступлением Оззи и BLACK SABBATH:

«Подготовка к концерту была грандиозной. Неделя перед концертом была потрясающей. Неделя после концерта была потрясающей. Новостные ленты по-прежнему пестрили контентом, все чувствовали любовь, эмоции от этого события. А потом Оззи ушёл из жизни, это стало ещё одной неделей траура. Пару дней назад была памятная церемония, а затем похороны. Так что это был месяц, наполненный эмоциями.

Я думаю, есть несколько моментов, с которыми мы все можем согласиться. Гораздо лучше чествовать чью-то жизнь... Потому что Оззи знал, что его жизнь подходит к концу. Мы все знали, что этот день приближается. Мы все предполагали, что это случится когда-нибудь в далёком будущем — не так скоро. В итоге его кончина, конечно, была шоком. Но лучше праздновать вместе с ним, а не скорбеть после случившегося. Тот факт, что мы смогли отпраздновать вместе с ним — все мы, не только те, кто был на концерте, но и люди по всему миру — показал, насколько он был важен для всех нас. А потом празднование превратилось в траур — это было не то же самое, как шокирующая новость о смерти кого-то, что обычно и происходит. Вдруг кто-то умирает, и ты думаешь: "О Боже. Я не знал. Мы не знали". Так что я думаю, со стороны семьи Осборнов было круто, Шэрон поступила правильно — нас предупредили о возможном конце Оззи и дали возможность обнять Оззи, его семью, наше сообщество. То, что я увидел, это были не только рокеры и металлисты. А ещё и кантри, поп... Я видел письмо от Лягушонка Кермита. Это событие затронуло множество жанров. И не только музыку — спортсмены, все остальные высказывались по этому поводу. В Техасе, в Сан-Антонио, он помочился на Аламо — теперь они этим гордятся: "Оззи помочился здесь". Конечно, они не рекламировали это, но они гордились тем, что он является частью наследия их штата.

Мне кажется, что события такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы. Это было, вероятно, последнее мировое событие такого масштаба — по иронии судьбы, в Англии. И я чувствую, что появилась новая королевская семья: это Осборны. Как будто Шэрон теперь королева Англии. Им нужна была новая королева, и она — та самая. И это только показывает масштабность этого события.

Наш мир был разобщён, особенно с января. Это было не что иное, как беспорядки, раскол, противостояние всех друг против друга. И в этом месяце ирония заключалась в том, что именно Оззи Осборн стал тем, кто объединил нас всех, и благодаря его музыке, его жизни мы все объединились, а не разделились. Так что в этом событии много слоёв, и всё это происходит в такое божественное время, что это просто невероятно. Это вызывает эмоции. У меня мурашки по коже, когда я об этом думаю».




11 авг 2025
Klawd Air
Если всë-таки оставаться в музыкальных рамках, то я бы смерть Оззи с смертью Элвиса или гибелью Джона Леннона сравнил. Сопоставимые по величине музыкальные деятели, которые и за пределами музыки стали известны.
11 авг 2025
K
Kiskenbassker
Огорчает то, что если бы умер Айомми, такого ажиотажа не было бы и близко. Хотя чувак ответственен за львиную долю успеха Black Sabbath 70-х, он в итоге оказался в тени Оззи.
11 авг 2025
F
Fixxxer
Kiskenbassker, сольная карьера Оззи выстрелила и еще как! Не умаляя заслуг Тони Йомми в написании музыки Black Sabbath и его гитарном таланте, могу отменить, что Оззи представил публике более хитовый и доступный материал в целом. Потому и стал гораздо популярнее в сольном творчестве.
11 авг 2025
K
Kiskenbassker
Fixxxer, я в общем согласен, но вот заголовки наподобие "Умер лидер Black Sabbath Оззи Осборн" меня просто бесили. Выходит, что после успеха сольного Оззи он начал восприниматься как лидер Sabbath 70-х, при том, что он им и близко не был. А ведь Sabbath сейчас уже практически официально объявлены Самой Первой Митол Группой в мире, и многие некрологи касались этой темы.
