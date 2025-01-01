Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

Wednesday 13

*



11 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления WEDNESDAY 13

21 июл 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

1 июн 2025 : 		 WEDNESDAY 13: «Я научился адаптироваться»

24 апр 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

27 мар 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

10 мар 2025 : 		 WEDNESDAY 13: «Я не делал металлический альбом»

18 фев 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

21 дек 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Тур с песнями MURDERDOLLS отразился на новом альбоме»

30 июл 2024 : 		 Гости на новом альбоме WEDNESDAY 13

5 июл 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готов к студии

4 июн 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Я вижу мертвых людей»

11 мар 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готовит новый альбом

17 окт 2023 : 		 WEDNESDAY 13: «Старого материала с Джоуи нет»

19 окт 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о любимом альбоме METALLICA

6 окт 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

9 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Смерть Джоуи стала для меня шоком»

8 сен 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

10 авг 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

15 июл 2022 : 		 Бывший барабанщик W.A.S.P. в WEDNESDAY 13

19 апр 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Я общался с Джоуи за месяц до его смерти»

27 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона

23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records

22 апр 2021 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

29 мар 2021 : 		 Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления WEDNESDAY 13



zoom
Профессиональное видео полного выступления WEDNESDAY 13, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Look What the Bats Dragged In
Rotting Away
When the Devil Commands
Summertime Suicide (Murderdolls cover)
In Misery
Nowhere (Murderdolls cover)
I Walked With a Zombie
Bad Things
I Love to Say Fuck (Frankenstein Drag Queens From Planet 13 cover)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 39

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом