Профессиональное видео полного выступления WEDNESDAY 13
Профессиональное видео полного выступления WEDNESDAY 13, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Look What the Bats Dragged In
Rotting Away
When the Devil Commands
Summertime Suicide (Murderdolls cover)
In Misery
Nowhere (Murderdolls cover)
I Walked With a Zombie
Bad Things
I Love to Say Fuck (Frankenstein Drag Queens From Planet 13 cover)
