*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*

Nailbomb

*
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления NAILBOMB



zoom
Профессиональное видео полного выступления NAILBOMB, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Wasting Away
Vai toma no cú
24 Hour Bullshit
Guerrillas
Blind and Lost
Sum of Your Achievements
Cockroaches
World of Shit
Exploitation (Doom cover)
Religious Cancer
Police Truck (Dead Kennedys cover)
Sick Life




просмотров: 175

