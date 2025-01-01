Профессиональное видео полного выступления NAILBOMB
Профессиональное видео полного выступления NAILBOMB, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Wasting Away
Vai toma no cú
24 Hour Bullshit
Guerrillas
Blind and Lost
Sum of Your Achievements
Cockroaches
World of Shit
Exploitation (Doom cover)
Religious Cancer
Police Truck (Dead Kennedys cover)
Sick Life
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет