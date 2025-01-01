Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
13 авг 2025 : 		 NANCY WILSON: «HEART играют на 100 % вживую»

17 июн 2025 : 		 Гитаристка HEART: «Мы не давали Трампу права!»

7 июн 2025 : 		 Укравшего инструменты HEART поймали

5 июн 2025 : 		 HEART обнесли в Атлантик-Сити

2 июн 2025 : 		 Видео полного выступления HEART

28 май 2025 : 		 Гитаристка HEART о первом альбоме на Capitol

2 апр 2025 : 		 Готовится юбилейный винил HEART

24 мар 2025 : 		 Байопик HEART в работе

22 мар 2025 : 		 Гитаристка HEART о безвременно ушедших звездах

8 мар 2025 : 		 Вокалистка HEART о выступлении в коляске

3 мар 2025 : 		 HEART открыли тур

2 мар 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

3 июл 2024 : 		 HEART переносят тур

21 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполнила HEART

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

14 май 2024 : 		 Видео с выступления HEART

25 апр 2024 : 		 KELLY CLARKSON спелась с HEART

23 апр 2024 : 		 HEART думают о новом альбоме

22 апр 2024 : 		 HEART открыли тур

15 апр 2024 : 		 Участницы HEART: «Музыкальная индустрия сильно изменилась»

9 апр 2024 : 		 HEART и JIMMY FALLON исполнили хит BONNIE TYLER

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

4 янв 2024 : 		 HEART на Зимней Классике

30 дек 2023 : 		 Видео с выступления HEART

29 ноя 2023 : 		 ANN WILSON обещает крутые концерты HEART

30 окт 2023 : 		 ANN WILSON: «У поклонников HEART есть повод для оптимизма»
zoom
NANCY WILSON в недавнем интервью спросили, чувствует ли она по-прежнему кайф, трепет, волнение и даже нервозность, когда выходит на сцену:

«О, безусловно, чувствую. Если я не нервничаю, мне всегда хочется проверить пульс, а если я не нервничаю, я чувствую: "О, нет..." Я боюсь не нервничать, потому что это важный обмен мнениями, это живой опыт, на 100 % живой, на большой рок-сцене, который случается только один раз. Предварительная запись не проводится, так что все это очень волнительно, происходит только один раз в этот конкретный вечер… Мы на 100% готовы к выступлениям… [И] если вы ни капельки не нервничаете, вы общаетесь по телефону, то это фальшиво и не более.

Мы увлечены своим делом, и мы созданы для того, чтобы делать то, что мы делаем. Мы музыканты с ранней молодости. Даже до того, как у нас появилась какая-либо сексуальная привязанность к чему-либо, мы уже были хорошими ребятами. Итак, мы просто подумали: "Почему бы и нет? Мы просто ворвемся, будем профессионалами и выполним 10 000 часов домашней работы". И каким-то образом, спустя 50 лет, это, очевидно, сработало».

После того, как интервьюер отметил, что песни HEART выдержали испытание временем, Nancy ответила:

«О, ну, ты просто поразил меня в самое сердце. Поскольку мы начали выступать в 2024 году, а теперь планы идут до 2026 года, это реально круто.… Самое захватывающее и полезное — это видеть, как приходят маленькие дети, а также их родители и ребята студенческого возраста, которые приходят на концерты HEART. Многие люди начали слушать нас в 80-х; они даже не знали о версии группы середины-конца 70-х. Так что это опыт для нескольких поколений. А группа HEART, получившая название HEART, полностью соответствует своему названию, потому что мы искренне относимся к тому, что делаем, и на эти рок-концерты мы собираем всю семью. И это, на мой взгляд, самое важное, что может произойти с чем-то, что вы привносите в мир, что транслируется, отражается на новых поколениях и на всех остальных».




просмотров: 48

