сегодня



Новая книга LED ZEPPELIN выйдет осенью



Lansdowne Books открыли пред-заказы на новую книгу "Led Zeppelin: The Only Way To Fly", которая будет доступна в сентябре. Эта книга, ставшая результатом многолетних исследований, содержит наиболее подробный и точный отчет о пути создания LED ZEPPELIN и событиях их бурного первого года. Наряду с этим в ней представлено множество редких материалов, касающихся ранней карьеры участников, и репродукции практически всех публикаций в прессе, которые они получили в период между встречей в августе 1968 года и выходом "Led Zeppelin II" в октябре 1969 года.



Изобилующий малоизвестной архивной информацией и фотографиями, а также пространным вступлением известного музыкального журналиста Криса Уэлча, который знал их с самого начала, гастролировал с ними и бывал у них дома, этот книг просто обязателен в коллекции каждого из их поклонников.





+0 -0



( 1 ) просмотров: 104

