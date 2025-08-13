Arts
Новости
*

Led Zeppelin

*



13 авг 2025 : 		 Новая книга LED ZEPPELIN выйдет осенью

5 авг 2025 : 		 Ремастированный трек от LED ZEPPELIN

25 июл 2025 : 		 Концертный ЕР LED ZEPPELIN выйдет осенью

12 фев 2025 : 		 Документальный фильм LED ZEPPELIN стал самым успешным музыкальным релизом в IMAX

23 янв 2025 : 		 Тизер фильма о LED ZEPPELIN

7 дек 2024 : 		 Альбомы LED ZEPPELIN вернулись в чарты

7 дек 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN покажут в кино

7 сен 2024 : 		 CLASSIC ALBUMS исполнили LED ZEPPELIN

15 июл 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1973 года

2 июн 2024 : 		 Концертная запись LED ZEPPELIN 1972 года

22 май 2024 : 		 Фильм о LED ZEPPELIN выйдет на экраны

13 май 2024 : 		 ROBERT PLANT создал новый микс классики LED ZEPPELIN

20 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

8 апр 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN

20 фев 2024 : 		 Видео с выступления LED ZEPPELIN 1972 года

5 фев 2024 : 		 JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEPPELIN

21 ноя 2023 : 		 ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для меня»

16 сен 2023 : 		 Альбом LED ZEPPELIN выйдет в честь юбилея Atlantic Records

6 сен 2023 : 		 Конверт альбома LED ZEPPELIN с автографами ушёл за 15 000 фунтов

21 авг 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

22 июл 2023 : 		 LINDSEY STIRLING исполнила хит LED ZEPPELIN

4 июн 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

21 май 2023 : 		 Концертное видео LED ZEPPELIN

15 апр 2023 : 		 Песня LED ZEPPELIN в библиотеке Конгресса

29 мар 2023 : 		 Нереализованное демо LED ZEPPELIN

22 фев 2023 : 		 ORIANTHI в кавер-версии LED ZEPPELIN от KITT WAKELEY
Новая книга LED ZEPPELIN выйдет осенью



Lansdowne Books открыли пред-заказы на новую книгу "Led Zeppelin: The Only Way To Fly", которая будет доступна в сентябре. Эта книга, ставшая результатом многолетних исследований, содержит наиболее подробный и точный отчет о пути создания LED ZEPPELIN и событиях их бурного первого года. Наряду с этим в ней представлено множество редких материалов, касающихся ранней карьеры участников, и репродукции практически всех публикаций в прессе, которые они получили в период между встречей в августе 1968 года и выходом "Led Zeppelin II" в октябре 1969 года.

Изобилующий малоизвестной архивной информацией и фотографиями, а также пространным вступлением известного музыкального журналиста Криса Уэлча, который знал их с самого начала, гастролировал с ними и бывал у них дома, этот книг просто обязателен в коллекции каждого из их поклонников.



13 авг 2025
Nord61
Народ, поделитесь, кто читал книги "Hammer of the Gods" и "When Giants Walked the Earth"? Нарывался на много высказываний о таблоидности и "желтизне" этих биографий, поэтому спрашиваю. Не хотелось бы тратить время на фуфло.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
