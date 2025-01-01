Arts
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибью... 13
*

Van Halen

13 авг 2025 : 		 Гитара Эдди Ван Хален может уйти за три миллиона

26 июн 2025 : 		 VAN HALEN отметят юбилей Balance летом

9 июн 2025 : 		 Басист VAN HALEN: «Я жалею лишь... »

2 июн 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Я не жалею о времени в VAN HALEN»

30 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR — ALEX VAN HALEN: «Оставь меня в покое»

14 апр 2025 : 		 VAN HALEN набрали миллиард стримов

3 апр 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

18 мар 2025 : 		 STEVE LUKATHER не будет играть в VAN HALEN

16 мар 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

12 янв 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

6 янв 2025 : 		 BILLY SHEEHAN о выступлениях с VAN HALEN

4 янв 2025 : 		 JOHN 5: «Игра Эдди меня шокировала»

27 дек 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN о VAN HALEN

25 дек 2024 : 		 Почему ALEX VAN HALEN не стал писать про группу после 1984

8 дек 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Брат всю жизнь что-то искал»

19 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Есть три-четыре нереализованных альбома VAN HALEN»

13 ноя 2024 : 		 MITCH MALLOY опубликовал демо VAN HALEN

7 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Эдди боролся до конца»

3 ноя 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

26 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN о брате

26 окт 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди поменял буквально всё!»

22 окт 2024 : 		 Нереализованный трек VAN HALEN

22 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN о том, почему не поехал в тур с бывшими участниками

20 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

19 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

19 окт 2024 : 		 OZZY OSBOURNE подтвердил, что братья VAN HALEN хотели записать с ним альбом
Гитара Эдди Ван Хален может уйти за три миллиона



По сообщению Rolling Stone, гитара 1982 Kramer Эдди Ван Халена выставляется на торги Сотбис этой осенью и может быть продана по цене от двух до трех миллионов. Он играл на ней в 1982 и 1983 года, а потом подарил технику Robin "Rudy" Leiren. Тот потом продал ее гитаристу MÖTLEY CRÜE Mick Mars, который использовал ее при записи альбома "Dr. Feelgood", включая композицию "Slice Of Your Pie". Нынешний владелец инструмента неизвестен.

Ian Ferreyra de Bone, глава люксового подразделения аукционного дома: «Звучавший во время некоторых из самых знаковых выступлений Эдди и позже использовавшийся Mick'ом Mars'ом из MÖTLEY CRÜE, этот инструмент объединяет двух гигантов хэви-металла. Благодаря индивидуальному дизайну и невероятной предыстории, это настоящий грааль — именно такой экспонат мы задумали для первой в истории Sotheby's Grails Week, которая привлечет внимание к самым востребованным сокровищам из области музыки, кино, телевидения и комиксов и поставит Sotheby's в центр внимания поп-культуры».




просмотров: 118

