сегодня



Гитара Эдди Ван Хален может уйти за три миллиона



По сообщению Rolling Stone, гитара 1982 Kramer Эдди Ван Халена выставляется на торги Сотбис этой осенью и может быть продана по цене от двух до трех миллионов. Он играл на ней в 1982 и 1983 года, а потом подарил технику Robin "Rudy" Leiren. Тот потом продал ее гитаристу MÖTLEY CRÜE Mick Mars, который использовал ее при записи альбома "Dr. Feelgood", включая композицию "Slice Of Your Pie". Нынешний владелец инструмента неизвестен.



Ian Ferreyra de Bone, глава люксового подразделения аукционного дома: «Звучавший во время некоторых из самых знаковых выступлений Эдди и позже использовавшийся Mick'ом Mars'ом из MÖTLEY CRÜE, этот инструмент объединяет двух гигантов хэви-металла. Благодаря индивидуальному дизайну и невероятной предыстории, это настоящий грааль — именно такой экспонат мы задумали для первой в истории Sotheby's Grails Week, которая привлечет внимание к самым востребованным сокровищам из области музыки, кино, телевидения и комиксов и поставит Sotheby's в центр внимания поп-культуры».







+0 -0



просмотров: 118

