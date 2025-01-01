Arts
Новости
13 авг 2025 : 		 ORIANTHI: «На последнем альбоме я делала все, что хотела»

19 май 2025 : 		 Новое видео ORIANTHI

17 фев 2025 : 		 ORIANTHI о своей травме

7 фев 2025 : 		 ORIANTHI: «Люблю сильную руку!»

29 янв 2025 : 		 ORIANTHI: «Я ненавижу музыкальный бизнес, но я люблю музыку»

28 янв 2025 : 		 ORIANTHI получила травму

14 ноя 2024 : 		 Новое видео ORIANTHI

25 июн 2024 : 		 Новая песня ORIANTHI

26 фев 2024 : 		 Новое видео ORIANTHI

3 фев 2024 : 		 Новый сингл ORIANTHI выйдет зимой

17 авг 2023 : 		 Коллекция украшений от ORIANTHI

21 фев 2023 : 		 TRACII GUNS — об отношениях ORIANTHI

6 янв 2023 : 		 ORIANTHI завершает работу над альбомом

14 окт 2022 : 		 Новое видео ORIANTHI

7 сен 2022 : 		 Новая песня ORIANTHI

28 июл 2022 : 		 Новое видео ORIANTHI

25 июл 2022 : 		 ORIANTHI о возможном возращении в группу ALICE COOPER

19 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза ORIANTHI

14 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза ORIANTHI

12 май 2022 : 		 Концертный релиз ORIANTHI выйдет летом

23 дек 2021 : 		 ORIANTHI снимет концерт

8 июн 2021 : 		 Стрим от ORIANTHI

25 дек 2020 : 		 ORIANTHI об образе жизни и работе с ALICE COOPER

24 ноя 2020 : 		 Новое видео ORIANTHI

13 окт 2020 : 		 ORIANTHI — о слухах, что Принс пытался «украсть» её у ALICE'а COOPER'а

10 окт 2020 : 		 ORIANTHI — о работе с Майклом Джексоном
ORIANTHI: «На последнем альбоме я делала все, что хотела»



ORIANTHI в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как творческий процесс над последним альбомом отличался от работы с "Rock Candy":

«Что ж, у "Rock Candy" были свои особенности. Мне было очень весело работать над альбомом с моим дорогим другом Jacob Bunton. Мы сочинили и записали весь альбом за 14 дней. Я поставила перед собой такую цель, и мы ее достигли. Мы ее выполнили. На "Some Kind Of Feeling" я смогла делать все, что хотела. Итак, по сути, я создала альбом, который всегда хотела записать. И я спродюсировала половину альбома — ну, не половину, а четыре песни, — а затем Kevin Shirley спродюсировал все остальное. И для меня было честью работать с ним. Он отличный продюсер и замечательный человек, он привнес в студию много энергии, так что мне это понравилось».

На вопрос, все ли песни были практически готовы до того, как она приступила к записи, или же это был процесс, в ходе которого она дорабатывала треки по мере того, как приступала к записи альбома, она ответила:

«Композиции в значительной степени были готовы, потому что мне нравится записывать, проводить предварительную подготовку у себя дома, приносить их с собой. Но потом мы что-то меняем. Kevin говорил: "Я думаю, тебе стоит добавить это или сделать что-то другое". Я отвечала: "Ладно, круто". Так что мы меняемся.

Я практически полностью записываю демо-версии дома — как я хочу, чтобы они звучали, текстуры, все слои. В общем, они похожи [на окончательные версии], но не потому, что все они запрограммированы, за исключением гитар и вокала. Но, да, в этом больше жизни, потому что у вас настоящие барабаны, и мы записываем все это вживую».




просмотров: 172

