ORIANTHI: «На последнем альбоме я делала все, что хотела»



ORIANTHI в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как творческий процесс над последним альбомом отличался от работы с "Rock Candy":



«Что ж, у "Rock Candy" были свои особенности. Мне было очень весело работать над альбомом с моим дорогим другом Jacob Bunton. Мы сочинили и записали весь альбом за 14 дней. Я поставила перед собой такую цель, и мы ее достигли. Мы ее выполнили. На "Some Kind Of Feeling" я смогла делать все, что хотела. Итак, по сути, я создала альбом, который всегда хотела записать. И я спродюсировала половину альбома — ну, не половину, а четыре песни, — а затем Kevin Shirley спродюсировал все остальное. И для меня было честью работать с ним. Он отличный продюсер и замечательный человек, он привнес в студию много энергии, так что мне это понравилось».



На вопрос, все ли песни были практически готовы до того, как она приступила к записи, или же это был процесс, в ходе которого она дорабатывала треки по мере того, как приступала к записи альбома, она ответила:



«Композиции в значительной степени были готовы, потому что мне нравится записывать, проводить предварительную подготовку у себя дома, приносить их с собой. Но потом мы что-то меняем. Kevin говорил: "Я думаю, тебе стоит добавить это или сделать что-то другое". Я отвечала: "Ладно, круто". Так что мы меняемся.



Я практически полностью записываю демо-версии дома — как я хочу, чтобы они звучали, текстуры, все слои. В общем, они похожи [на окончательные версии], но не потому, что все они запрограммированы, за исключением гитар и вокала. Но, да, в этом больше жизни, потому что у вас настоящие барабаны, и мы записываем все это вживую».







