Новости
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибью...
Michale Graves

MICHALE GRAVES обещает новую музыку



MICHALE GRAVES в интервью 92.5 Kiss FM спросили, стоит ли ждать от него чего-то нового:

«Да. В 2026 году у меня определенно будет несколько новых релизов. Прямо сейчас я работаю над новой музыкой и записываюсь. Я собираю кое-что, о чем, вероятно, смогу рассказать подробнее, когда приеду в Южную Америку. Так что, да, новая музыка, клипы. Я пишу книгу, которая должна выйти в 2026 году. Я работаю над многими вещами.

Что касается новой музыки, я не хотел выпускать что-то некачественное. И если я собираюсь что-то выпустить, что я и делаю, я хочу иметь возможность гордиться этим. Я хочу, чтобы это осталось в моей памяти, то, что я слышу. Я записываю тонны демо-версий. Последние годы я работал и просто записывал новые песни, которые у меня появились, разные идеи, снова и снова, пробуя их по-разному и создавая из них что-то потрясающее. Так что, когда я их выпущу, это будет очень круто!»

На вопрос, могут ли поклонники ожидать услышать что-то из этого нового материала, когда Graves отправится в турне по Южной Америке в конце октября, певец, который был фронтменом MISFITS с 1995 по 2000 год, ответил:

«Да, знаете что? Мы могли бы сыграть пару новых песен, что-нибудь совершенно новое, что мы могли бы выпустить и просто подразнить. Так что, да, материала очень много. Иногда бывает сложно придумать, что сыграть, потому что есть песни MISFITS, которые все хотят услышать, и еще так много материала Michale Graves. Но да, группа знает одну из новых песен, и мы ее действительно записали. Так что, да, конечно!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
