Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
[= ||| все новости группы



*

Shinedown

*



13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году

7 апр 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

30 мар 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»

24 мар 2025 : 		 У SHINEDOWN готово 85 % материала

9 мар 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом летом

27 фев 2025 : 		 20-е первое место SHINEDOWN

17 фев 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я еще не слышал хорошей музыки от ИИ»

27 янв 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы всегда писали песни в разных жанрах»

24 янв 2025 : 		 Новые песни SHINEDOWN

26 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN о новом альбоме

14 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN представил новое видео

23 ноя 2024 : 		 На что будет похож новый альбом SHINEDOWN?

17 ноя 2024 : 		 Басист SHINEDOWN: «Мы очень довольны новой пластинкой!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку



zoom
Eric Bass в недавнем интервью ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать новую работу SHINEDOWN:

«Я прочитал статью, где Brent сказал, что, по-моему, он сказал, что запись сделана на 95%, а я сказал, что он забыл десятичную точку между девяткой и пятеркой. [смеется] Нет, я думаю, что мы [планируем выпустить альбом в марте].

Честно говоря, этот альбом сильно отличается от всех остальных. Обычно мы пишем более 30 песен и выбираем от 10 до 15 из них для записи, 10 из них попадают на пластинку, и все в таком духе, и тут было примерно также. Мы сочиняем, записываем и сводим материал по ходу дела. Итак, нам еще нужно написать песни, у нас есть три, которые уже выпущены и будут на альбоме. Так что, безусловно, это был уникальный опыт, но после этого тура мы приступим к напряженной работе и обязательно доведем ее до конца.

Да, у нас есть несколько крупных концертов, о которых еще не было объявлено, но по большей части, как только мы закончим — я думаю, это будет 1 августа — практически весь этот месяц станет заключительной частью тура "Dance, Kid, Dance" в этом году.

Послушайте, мы не каждый день приходим в студию и говорим: "Давайте напишем песню, потому что это сделает нас знаменитыми". Мы пишем песни, потому что нам есть что сказать. И мы с Eric'ом тоже всегда говорим об этом — все мы в группе так делаем — это звучит просто, но вы должны напомнить себе, что это не значит, что этого не произойдет. Мы собираемся завершить работу и затем подарить её миру. Однако мы относимся к ней серьезно. Мы относимся к этому очень серьезно!

Это хороший урок для всех присутствующих здесь. Если в вашей жизни что-то происходит, и вы испытываете стресс из-за этого, и чувствуете себя загнанным в угол. Я к тому, что я постоянно так отношусь к нашим альбомам. [Brent] постоянно приходится отговаривать меня, но он прав. Не то чтобы этого не случилось. Это не значит, что у вас не будет момента, когда все будет готово, и вы добьетесь успеха, и достигнете того, к чему стремились. И я думаю, что, возможно, если вы будете придерживаться такого мышления во всех аспектах своей жизни, это может оказаться для вас чрезвычайно полезным. Я еще не разобрался в этом, но когда разберусь, дам тебе знать».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 18

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом