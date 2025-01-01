SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

сегодня



Eric Bass в недавнем интервью ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать новую работу SHINEDOWN:



«Я прочитал статью, где Brent сказал, что, по-моему, он сказал, что запись сделана на 95%, а я сказал, что он забыл десятичную точку между девяткой и пятеркой. [смеется] Нет, я думаю, что мы [планируем выпустить альбом в марте].



Честно говоря, этот альбом сильно отличается от всех остальных. Обычно мы пишем более 30 песен и выбираем от 10 до 15 из них для записи, 10 из них попадают на пластинку, и все в таком духе, и тут было примерно также. Мы сочиняем, записываем и сводим материал по ходу дела. Итак, нам еще нужно написать песни, у нас есть три, которые уже выпущены и будут на альбоме. Так что, безусловно, это был уникальный опыт, но после этого тура мы приступим к напряженной работе и обязательно доведем ее до конца.



Да, у нас есть несколько крупных концертов, о которых еще не было объявлено, но по большей части, как только мы закончим — я думаю, это будет 1 августа — практически весь этот месяц станет заключительной частью тура "Dance, Kid, Dance" в этом году.



Послушайте, мы не каждый день приходим в студию и говорим: "Давайте напишем песню, потому что это сделает нас знаменитыми". Мы пишем песни, потому что нам есть что сказать. И мы с Eric'ом тоже всегда говорим об этом — все мы в группе так делаем — это звучит просто, но вы должны напомнить себе, что это не значит, что этого не произойдет. Мы собираемся завершить работу и затем подарить её миру. Однако мы относимся к ней серьезно. Мы относимся к этому очень серьезно!



Это хороший урок для всех присутствующих здесь. Если в вашей жизни что-то происходит, и вы испытываете стресс из-за этого, и чувствуете себя загнанным в угол. Я к тому, что я постоянно так отношусь к нашим альбомам. [Brent] постоянно приходится отговаривать меня, но он прав. Не то чтобы этого не случилось. Это не значит, что у вас не будет момента, когда все будет готово, и вы добьетесь успеха, и достигнете того, к чему стремились. И я думаю, что, возможно, если вы будете придерживаться такого мышления во всех аспектах своей жизни, это может оказаться для вас чрезвычайно полезным. Я еще не разобрался в этом, но когда разберусь, дам тебе знать».







