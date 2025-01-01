Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибью... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибью... 13
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи

29 июл 2025 : 		 Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду

29 июл 2025 : 		 CELINE DION почтила память Оззи

28 июл 2025 : 		 TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»



zoom
ZAKK WYLDE в интервью Waste Some Time With Jason Green поговорил о смерти Оззи Осборна:

Это было ужасно, потому что когда я был в туре с PANTERA после возвращения с прощального концерта Оззи, Барб [жена Закка] позвонила мне и сказала, что Оззи скончался.

Всякий раз, когда у Оззи возникали проблемы со здоровьем в прошлом, потому что Оззи был крепким и выносливым, мы думали: "Это просто ещё одна преграда на пути или ещё одно препятствие. Мы справимся с этим". Так было всегда. Не то чтобы мы принимали это как должное, но Оззи был словно Эвел Книвел [американский каскадёр и артист] — он оставался в живых, он прыгал, или даже если он попадал в аварию, можно было отвезти его в больницу, и после этого всё было бы в порядке. А потом он выходил из больницы, и мы делали ещё один прыжок. Понимаете, о чём я? Так что мы никогда не думали: "Это конец". Мы всегда предполагали: "С Оззи всё будет хорошо". Потом мы либо запишем ещё один альбом, либо что-то ещё, пока Оззи не поправится. Но на самом деле он просто заставил себя продержаться достаточно долго, чтобы дать тот последний концерт на арене Villa Park в Бирмингеме. Я как-то говорил, что если бы концерт был запланирован на август, он бы не выжил. Вот что в этом всём самое безумное. И у меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно, как Keith Richards и Mick Jagger и все остальные».

Когда ведущий подкаста заметил, что проблемы со здоровьем не мешали Осборну заниматься музыкой в последние годы, Zakk согласился:

«Пока он не восстановил здоровье, он продолжал работать. Или ты сдаёшься, или продолжаешь бороться. А он никогда не сдавался. Так что мы ему говорили: "Пока ты не поправишься, мы будем сочинять и записывать альбомы или делать всё, что ты хочешь, чувак". Это я так решил. Я думал: "Я увижу Озза во вторник", и мы снова начнём работать или что-то в этом роде».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 389

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом