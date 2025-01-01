сегодня



ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»



ZAKK WYLDE в интервью Waste Some Time With Jason Green поговорил о смерти Оззи Осборна:



Это было ужасно, потому что когда я был в туре с PANTERA после возвращения с прощального концерта Оззи, Барб [жена Закка] позвонила мне и сказала, что Оззи скончался.



Всякий раз, когда у Оззи возникали проблемы со здоровьем в прошлом, потому что Оззи был крепким и выносливым, мы думали: "Это просто ещё одна преграда на пути или ещё одно препятствие. Мы справимся с этим". Так было всегда. Не то чтобы мы принимали это как должное, но Оззи был словно Эвел Книвел [американский каскадёр и артист] — он оставался в живых, он прыгал, или даже если он попадал в аварию, можно было отвезти его в больницу, и после этого всё было бы в порядке. А потом он выходил из больницы, и мы делали ещё один прыжок. Понимаете, о чём я? Так что мы никогда не думали: "Это конец". Мы всегда предполагали: "С Оззи всё будет хорошо". Потом мы либо запишем ещё один альбом, либо что-то ещё, пока Оззи не поправится. Но на самом деле он просто заставил себя продержаться достаточно долго, чтобы дать тот последний концерт на арене Villa Park в Бирмингеме. Я как-то говорил, что если бы концерт был запланирован на август, он бы не выжил. Вот что в этом всём самое безумное. И у меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно, как Keith Richards и Mick Jagger и все остальные».



Когда ведущий подкаста заметил, что проблемы со здоровьем не мешали Осборну заниматься музыкой в последние годы, Zakk согласился:



«Пока он не восстановил здоровье, он продолжал работать. Или ты сдаёшься, или продолжаешь бороться. А он никогда не сдавался. Так что мы ему говорили: "Пока ты не поправишься, мы будем сочинять и записывать альбомы или делать всё, что ты хочешь, чувак". Это я так решил. Я думал: "Я увижу Озза во вторник", и мы снова начнём работать или что-то в этом роде».







