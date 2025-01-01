Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 17
Новости
*

Down

*



12 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN обещает олдскульный DOWN

5 авг 2025 : 		 DOWN где-то в середине процесса

14 июл 2025 : 		 Фрагмент нового материала DOWN

12 май 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN: «Альбом DOWN получился очень быстро»

30 апр 2025 : 		 DOWN выпустят альбом в 2026

17 мар 2025 : 		 Документальный ролик от DOWN

5 янв 2025 : 		 DOWN в студии

20 дек 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

15 ноя 2024 : 		 У DOWN есть десять

2 окт 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

2 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

28 июн 2024 : 		 DOWN о концертах в Луизиане

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

23 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

18 апр 2024 : 		 KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN

27 мар 2024 : 		 У DOWN есть семь

16 янв 2024 : 		 DOWN продолжают работу

29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут

23 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления DOWN

20 июн 2022 : 		 ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN

6 май 2022 : 		 Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов

1 мар 2022 : 		 DOWN думают о кавер-версиях

15 дек 2021 : 		 PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»

8 июн 2021 : 		 Концертное видео DOWN

28 янв 2021 : 		 DOWN планируют альбом кавер-версий
|||| 12 авг 2025

KIRK WINDSTEIN обещает олдскульный DOWN



KIRK WINDSTEIN в новом интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом DOWN:

«Мы планируем, вероятно, в начале следующего года... Все кажется таким далеким, когда ты говоришь об этом, но когда ты в этом бизнесе, все планируется так далеко вперед. На самом деле я не вижу причин, по которым мы не сможем выпустить альбом до лета следующего года. Мы снова соберемся вместе, доделаем оставшиеся гитарные партии и все, что может понадобиться на басу. А дальше все будет зависеть от действий Phil'а [Anselmo, вокалист DOWN], когда нынешний состав PANTERA закончит турне и у него будет небольшой перерыв и немного времени, и он будет в тонусе, тогда только он сможет записать вокал, а потом нам останется только свести его, и все будет готово. Но мы не можем не радоваться тому материалу, который у нас есть. Песни очень сильные и очень олдскульные. Они очень хорошо сложены, хорошо аранжированы, отличные риффы. Мы очень рады этому, и я думаю, что фанаты будут рады не меньше!»




