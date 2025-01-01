12 авг 2025



KIRK WINDSTEIN обещает олдскульный DOWN



KIRK WINDSTEIN в новом интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом DOWN:



«Мы планируем, вероятно, в начале следующего года... Все кажется таким далеким, когда ты говоришь об этом, но когда ты в этом бизнесе, все планируется так далеко вперед. На самом деле я не вижу причин, по которым мы не сможем выпустить альбом до лета следующего года. Мы снова соберемся вместе, доделаем оставшиеся гитарные партии и все, что может понадобиться на басу. А дальше все будет зависеть от действий Phil'а [Anselmo, вокалист DOWN], когда нынешний состав PANTERA закончит турне и у него будет небольшой перерыв и немного времени, и он будет в тонусе, тогда только он сможет записать вокал, а потом нам останется только свести его, и все будет готово. Но мы не можем не радоваться тому материалу, который у нас есть. Песни очень сильные и очень олдскульные. Они очень хорошо сложены, хорошо аранжированы, отличные риффы. Мы очень рады этому, и я думаю, что фанаты будут рады не меньше!»







