Mother Love Bone

|||| 12 авг 2025

Переиздание MOTHER LOVE BONE выйдет осенью



UMe 26 сентября перевыпустят ЕР Shine и альбом Apple MOTHER LOVE BONE в различных вариантах, а десятого октября в Японии в формате mini-LP/SHM-CD выйдет сдвоенная версия.

"Shine" CD (**with one bonus track)

01. Capricorn Sister (Album Version)**
02. Chloe Dancer / Crown Of Thorns
03. Half Ass Monkey Boy
04. Mindshaker Meltdown
05. Thru Fade Away

Винил "Shine":

Side A

01. Thru Fade Away
02. Mindshaker Meltdown
03. Half Ass Monkey Boy
04. Chloe Dancer/ Crown Of Thorns

Side B = A

"Apple" CD (**with two bonus tracks)

01. This is Shangrila
02. Stardog Champion
03. Holy Roller
04. Bone China
05. Come Bite The Apple
06. Stargazer
07. Heartshine
08. Captain Hi-Top
09. Man Of Golden Words
10. Capricorn Sister
11. Gentle Groove**
12. Mr. Danny Boy**
13. Crown Of Thorns

Винил "Apple"

Side A

01. This Is Shangrila
02. Stardog Champion
03. Holy Roller
04. Bone China
05. Come Bite The Apple

Side B

01. Heartshine
02. Stargazer
03. Captain Hi-Top
04. Man Of Golden Words
05. Capricorn Sister
06. Crown Of Thorns




