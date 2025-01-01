Переиздание MOTHER LOVE BONE выйдет осенью

UMe 26 сентября перевыпустят ЕР Shine и альбом Apple MOTHER LOVE BONE в различных вариантах, а десятого октября в Японии в формате mini-LP/SHM-CD выйдет сдвоенная версия.
"Shine" CD (**with one bonus track)
01. Capricorn Sister (Album Version)**
02. Chloe Dancer / Crown Of Thorns
03. Half Ass Monkey Boy
04. Mindshaker Meltdown
05. Thru Fade Away
Винил "Shine":
Side A
01. Thru Fade Away
02. Mindshaker Meltdown
03. Half Ass Monkey Boy
04. Chloe Dancer/ Crown Of Thorns
Side B = A
"Apple" CD (**with two bonus tracks)
01. This is Shangrila
02. Stardog Champion
03. Holy Roller
04. Bone China
05. Come Bite The Apple
06. Stargazer
07. Heartshine
08. Captain Hi-Top
09. Man Of Golden Words
10. Capricorn Sister
11. Gentle Groove**
12. Mr. Danny Boy**
13. Crown Of Thorns
Винил "Apple"
Side A
01. This Is Shangrila
02. Stardog Champion
03. Holy Roller
04. Bone China
05. Come Bite The Apple
Side B
01. Heartshine
02. Stargazer
03. Captain Hi-Top
04. Man Of Golden Words
05. Capricorn Sister
06. Crown Of Thorns
