12 авг 2025



SNOT почтили память Оззи



SNOT в рамках выступления десятого августа в The 1865 in Southampton, England исполнили кавер-версия BLACK SABBATH "Children Of The Grave" в память об Оззи Осборне.



22 июля группа написала:



«Выражаем глубочайшие соболезнования семье Осборнов. Мы очень опечалены новостью о том, что Князь Тьмы сегодня скончался. Именно Шэрон и Оззи привели SNOT в 1998 году на Ozzfest и помогли группе раскрыться. Именно Оззи взял Линна под свое крыло, и они стали друзьями за то короткое время, что были знакомы друг с другом до смерти Линна в конце 1998 года.



Все наши сердца сегодня плачут в память об Оззи. Оззи Осборн навсегда останется самым культовым вокалистом в истории хэви-металла! Мама Оззи возвращается домой, в великие райские небеса хэви-металла!»







