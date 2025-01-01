×
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
56
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»
24
SCORPIONS о "Coming Home Live"
23
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
20
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи
19
Hatebreed
США
Hard Core
http://www.hatebreed.com
Myspace:
http://www.myspace.com/hatebreed
сегодня
Гитаристу HATEBREED уже лучше
WAYNE LOZINAK десятого августа опубликовал следующее сообщение:
«Привет всем! Наконец-то я дома. Прошлая неделя была тяжелой! Но мне становится лучше с каждым днем. Пройдет еще какое-то время, прежде чем я полностью восстановлюсь, но все идет хорошо!
Я хочу поблагодарить вас за все сообщения. В больнице у меня не было телефона, поэтому я не ответил. Только сегодня начал просматривать их. Я очень ценю это! Это подняло мне настроение!
Я также хочу поблагодарить @katnacario!!! Она оставалась со мной в комнате всю неделю и связывалась с людьми, чтобы сообщить им, что происходит. Она самая лучшая! Я люблю тебя!
Моя хирургическая команда была великолепна! Большое спасибо @kims.living.life за то, что обеспечили мне лучший уход и проверяли меня каждый день!
Еще раз спасибо за все сообщения! Только вперед!»
