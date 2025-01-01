Arts
12 авг 2025 : 		 Гитаристу HATEBREED уже лучше

Гитаристу HATEBREED уже лучше



WAYNE LOZINAK десятого августа опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем! Наконец-то я дома. Прошлая неделя была тяжелой! Но мне становится лучше с каждым днем. Пройдет еще какое-то время, прежде чем я полностью восстановлюсь, но все идет хорошо!

Я хочу поблагодарить вас за все сообщения. В больнице у меня не было телефона, поэтому я не ответил. Только сегодня начал просматривать их. Я очень ценю это! Это подняло мне настроение!

Я также хочу поблагодарить @katnacario!!! Она оставалась со мной в комнате всю неделю и связывалась с людьми, чтобы сообщить им, что происходит. Она самая лучшая! Я люблю тебя!

Моя хирургическая команда была великолепна! Большое спасибо @kims.living.life за то, что обеспечили мне лучший уход и проверяли меня каждый день!

Еще раз спасибо за все сообщения! Только вперед!»




просмотров: 81

