Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 17
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи

29 июл 2025 : 		 Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду

29 июл 2025 : 		 CELINE DION почтила память Оззи

28 июл 2025 : 		 TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»

28 июл 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Никто не думал, что через две недели он уйдет»
Показать далее
| - |

|||| 12 авг 2025

MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»



zoom
MIKE PORTNOY в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил про Оззи Осборна:

«Его влияние было огромным. Не знаю, ощущал ли я когда-нибудь такую утрату... Он так же важен, как Джон Леннон. Конечно, в нашем мире, в мире металла, бывают такие потери, как Ронни Джеймс Дио, Лемми или Эдди Ван Хален, и они тоже существенны. Но это был совсем другой уровень мейнстрима. Потому что он выходил за рамки металла, он выходил за рамки даже рока, он выходил за рамки музыки. Он был фигурой поп-культуры. Так что это было важное событие».

Portnoy заявил, что в последнее время он слушал музыку Оззи:

«Сначала я прослушал весь каталог BLACK SABBATH после концерта "Back To The Beginning" в начале июля. А после его кончины я вернулся к сольному каталогу. И это было великолепное, невероятное музыкальное путешествие — переслушать всё это снова. Это потрясающе. Какая карьера! Но это большая потеря».

Mike добавил, что для Оззи было подарком то, что он получил возможность дать последний концерт для 40 000 фанатов в Villa Park в Бирмингеме и более пяти миллионов в прямом эфире на весь мир:

«Какое счастье, что это произошло, что он смог попрощаться с фанатами, дать последний концерт в окружении групп, которые его любят, выросли вместе с ним, и на которых он оказал влияние. Какое счастье, что он смог это сделать. Я не хочу быть конспирологом, но мне интересно, не повлияло ли это на на него. Ведь процесс был напряжённым и изнурительным. Вероятно, репетиции и всё остальное отняли у него много сил. Я могу только догадываться. Но слава Богу, он смог провести этот концерт и попрощаться. Он устроил величайший прощальный концерт всех времён. Невероятно... Это был подарок для него, для фанатов и для его близких. Отличная возможность попрощаться. Все видели концерты-трибьюты, такие как концерт-трибьют Тейлору Хоукинсу, который был потрясающим, и концерт-трибьют Фредди Меркьюри. Но это был редкий случай, когда концерт-трибьют состоялся, когда он действительно смог быть на сцене, присутствовал на концерте и был его участником. Так что это было окончательное прощание. Невероятно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 116

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом