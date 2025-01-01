12 авг 2025



MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»



MIKE PORTNOY в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил про Оззи Осборна:



«Его влияние было огромным. Не знаю, ощущал ли я когда-нибудь такую утрату... Он так же важен, как Джон Леннон. Конечно, в нашем мире, в мире металла, бывают такие потери, как Ронни Джеймс Дио, Лемми или Эдди Ван Хален, и они тоже существенны. Но это был совсем другой уровень мейнстрима. Потому что он выходил за рамки металла, он выходил за рамки даже рока, он выходил за рамки музыки. Он был фигурой поп-культуры. Так что это было важное событие».



Portnoy заявил, что в последнее время он слушал музыку Оззи:



«Сначала я прослушал весь каталог BLACK SABBATH после концерта "Back To The Beginning" в начале июля. А после его кончины я вернулся к сольному каталогу. И это было великолепное, невероятное музыкальное путешествие — переслушать всё это снова. Это потрясающе. Какая карьера! Но это большая потеря».



Mike добавил, что для Оззи было подарком то, что он получил возможность дать последний концерт для 40 000 фанатов в Villa Park в Бирмингеме и более пяти миллионов в прямом эфире на весь мир:



«Какое счастье, что это произошло, что он смог попрощаться с фанатами, дать последний концерт в окружении групп, которые его любят, выросли вместе с ним, и на которых он оказал влияние. Какое счастье, что он смог это сделать. Я не хочу быть конспирологом, но мне интересно, не повлияло ли это на на него. Ведь процесс был напряжённым и изнурительным. Вероятно, репетиции и всё остальное отняли у него много сил. Я могу только догадываться. Но слава Богу, он смог провести этот концерт и попрощаться. Он устроил величайший прощальный концерт всех времён. Невероятно... Это был подарок для него, для фанатов и для его близких. Отличная возможность попрощаться. Все видели концерты-трибьюты, такие как концерт-трибьют Тейлору Хоукинсу, который был потрясающим, и концерт-трибьют Фредди Меркьюри. Но это был редкий случай, когда концерт-трибьют состоялся, когда он действительно смог быть на сцене, присутствовал на концерте и был его участником. Так что это было окончательное прощание. Невероятно».







+0 -0



просмотров: 116

