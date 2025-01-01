Arts
Tarja Turunen

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA

7 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

17 июл 2025 : 		 Концертное видео TARJA

2 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

12 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

21 май 2025 : 		 Бывшая из NIGHTWISH хочет замутить с бывшей из NIGHTWISH

19 май 2025 : 		 TARJA TURUNEN не скучает по NIGHTWISH

10 апр 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 апр 2025 : 		 TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH

3 апр 2025 : 		 TARJA TURUNEN о сотрудничестве с MARKO HIETALA

8 мар 2025 : 		 TARJA и Marco исполняют NITHWISH

28 фев 2025 : 		 Концертное видео TARJA

12 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

19 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

12 дек 2024 : 		 NIGHTWISH от TARJA

8 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

28 окт 2024 : 		 Концертное видео TARJA

30 сен 2024 : 		 Концертное видео TARJA

29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TARJA TURUNEN

12 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл

5 мар 2024 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступили в Аргентине

25 фев 2024 : 		 Переиздание TARJA выйдет в этом году

21 фев 2024 : 		 TARJA TURUNEN о дружбе с MARKO HIETALA: «Он уже не тот человек, каким был в группе»

24 дек 2023 : 		 TARJA TURUNEN собирается выпустить новый альбом в 2024 году
Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA



Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025:

Eye of the Storm
Demons in You
Tears in Rain
Dark Star
Undertaker
I Walk Alone (with "I walk with you" acapella outro)
Victim of Ritual (Extended outro)
Silent Masquerade (with Marko Hietala)
Wishmaster (Nightwish song) (with Marko Hietala)
Dead Promises (with Marko Hietala) (Extended outro)
The Phantom of the Opera (Andrew Lloyd Webber cover) (with Marko Hietala) (Johann Sebastian Bach's 'Toccata and Fugue in D minor, BWV 565' intro; Extended outro)
Wish I Had an Angel (Nightwish song) (with Marko Hietala)
Until My Last Breath




