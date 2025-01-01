Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA
Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025:
Eye of the Storm
Demons in You
Tears in Rain
Dark Star
Undertaker
I Walk Alone (with "I walk with you" acapella outro)
Victim of Ritual (Extended outro)
Silent Masquerade (with Marko Hietala)
Wishmaster (Nightwish song) (with Marko Hietala)
Dead Promises (with Marko Hietala) (Extended outro)
The Phantom of the Opera (Andrew Lloyd Webber cover) (with Marko Hietala) (Johann Sebastian Bach's 'Toccata and Fugue in D minor, BWV 565' intro; Extended outro)
Wish I Had an Angel (Nightwish song) (with Marko Hietala)
Until My Last Breath
