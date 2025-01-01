Профессиональное видео полного выступления FLOOR JANSEN
Профессиональное видео полного выступления FLOOR JANSEN, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Wolf and Dog (ReVamp song)
Noise (Nightwish song)
Invincible
Storm
Spider Silk (Nightwish song)
Amaranth (Nightwish song)
Energize Me (After Forever song)
7 Days to the Wolves (Nightwish song)
While Love Died (Northward song)
Face Your Demons (After Forever song)
Nemo (Nightwish song)
Fire
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет