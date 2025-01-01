Arts
Новости
Новости
Floor Jansen

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FLOOR JANSEN

14 июл 2025 : 		 FLOOR JANSEN исполнила NIGHTWISH, REVAMP и AFTER FOREVER

21 окт 2024 : 		 Концертное видео FLOOR JANSEN

1 окт 2024 : 		 FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale

3 сен 2024 : 		 FLOOR JANSEN выступила во дворце

11 дек 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

5 июл 2023 : 		 FLOOR JANSEN отменила и сольные концерты

15 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN попала в чарты

2 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN разогрела METALLICA

13 апр 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

22 мар 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

26 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN представила бокс-сет

24 фев 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

21 фев 2023 : 		 Альбом FLOOR JANSEN выйдет на виниле

11 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN претендует на награду

13 янв 2023 : 		 Новое видео FLOOR JANSEN

13 дек 2022 : 		 FLOOR JANSEN выпустит альбом весной
Профессиональное видео полного выступления FLOOR JANSEN



zoom
Профессиональное видео полного выступления FLOOR JANSEN, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Wolf and Dog (ReVamp song)
Noise (Nightwish song)
Invincible
Storm
Spider Silk (Nightwish song)
Amaranth (Nightwish song)
Energize Me (After Forever song)
7 Days to the Wolves (Nightwish song)
While Love Died (Northward song)
Face Your Demons (After Forever song)
Nemo (Nightwish song)
Fire




просмотров: 41

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
