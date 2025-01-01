Профессиональное видео полного выступления ANNISOKAY
Профессиональное видео полного выступления ANNISOKAY, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Throne of the Sunset
Never Enough
Ultraviolet
Like a Parasite
Human
My Effigy (Song Premiere, including recording for new music video)
Inner Sanctum
Good Stories
H.A.T.E. (Any Given Day & Annisokay song)
Calamity
Coma Blue
STFU
