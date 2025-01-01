Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Новости
Onslaught

17 авг 2025 : 		 SY KEELER возвращается в ONSLAUGHT

8 июн 2025 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

23 май 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT: «Я чист!»

27 апр 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT: «Я почти девять месяцев не мог играть»

24 апр 2025 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

28 мар 2025 : 		 ONSLAUGHT представили свою версию хита MOTÖRHEAD

17 мар 2025 : 		 ONSLAUGHT готовят двойник

23 янв 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT возвращается на сцену

8 окт 2023 : 		 ONSLAUGHT готовят особую программу

19 июн 2023 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

11 ноя 2022 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

20 май 2022 : 		 ONSLAUGHT введут в ЗСМ

15 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT

12 окт 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

18 авг 2020 : 		 ONSLAUGHT попали в чарты

29 июл 2020 : 		 Обучающее видео от ONSLAUGHT

18 июл 2020 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

14 май 2020 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом

5 май 2020 : 		 ONSLAUGHT нашли вокалиста

1 май 2020 : 		 Из ONSLAUGHT ушел вокалист

10 мар 2019 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

21 ноя 2018 : 		 ONSLAUGHT приступили к записи

14 авг 2018 : 		 ONSLAUGHT исполнили новую песню

25 июл 2018 : 		 ONSLAUGHT представят новый состав на Bloodstock Open Air

28 мар 2018 : 		 Из ONSLAUGHT ушли барабанщик и гитарист
SY KEELER возвращается в ONSLAUGHT



SY KEELER возвращается в ONSLAUGHT.

Nige Rockett: «Вау, это действительно невероятно, что Sy вернулся в лагерь ONSLAUGHT. Он всегда считался «тем самым» вокалистом ONSLAUGHT, и мы знаем, что фанаты будут просто в восторге. После успеха релиза «Origins Of Aggression» группа сейчас находится в отличном состоянии, и это будет воспринято как потрясающая новость, я уверен!»

Sy: «Ну, все появилось просто из ниоткуда! Sy, не мог бы ты снова присоединиться к группе? Да, конечно, я очень скучал по ней". Так что спустя почти шесть лет после моего последнего выступления я очень рад приступить к третьей главе.

Я с нетерпением жду встречи со старыми друзьями и, конечно же, обретения новых, и, конечно же, нескольких кружек пива с моими товарищами по группе.

До скорой встречи на концертах, металхэды!»






просмотров: 148

