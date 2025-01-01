сегодня



SY KEELER возвращается в ONSLAUGHT



Nige Rockett: «Вау, это действительно невероятно, что Sy вернулся в лагерь ONSLAUGHT. Он всегда считался «тем самым» вокалистом ONSLAUGHT, и мы знаем, что фанаты будут просто в восторге. После успеха релиза «Origins Of Aggression» группа сейчас находится в отличном состоянии, и это будет воспринято как потрясающая новость, я уверен!»



Sy: «Ну, все появилось просто из ниоткуда! Sy, не мог бы ты снова присоединиться к группе? Да, конечно, я очень скучал по ней". Так что спустя почти шесть лет после моего последнего выступления я очень рад приступить к третьей главе.



Я с нетерпением жду встречи со старыми друзьями и, конечно же, обретения новых, и, конечно же, нескольких кружек пива с моими товарищами по группе.



До скорой встречи на концертах, металхэды!»











