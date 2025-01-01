сегодня



CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению



CORROSION OF CONFORMITY опубликовали следующее сообщение:



«Проведем несколько дней, дорабатывая пару риффов и соло на новом альбоме, а затем перейдем в режим сведения. Уже близко, друзья!!!»











