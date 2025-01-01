Arts
Новости
Corrosion of Conformity

14 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению

22 июл 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a

11 мар 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY в студии

4 мар 2025 : 		 Винил CORROSION OF CONFORMITY выйдет весной

19 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку

11 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию

4 ноя 2024 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

30 окт 2024 : 		 BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY

22 сен 2024 : 		 MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY

10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

13 фев 2020 : 		 Неизданный трек с участием Рида Маллена

3 фев 2020 : 		 CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена

29 янв 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о Риде Маллине

28 янв 2020 : 		 Музыканты отреагировали на известие о смерти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

28 янв 2020 : 		 Умер барабанщик CORROSION OF CONFORMITY

12 сен 2019 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

31 июл 2019 : 		 CORROSION OF CONFORMITY «начинают думать» о новом материале

25 июл 2018 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY возвращается в строй
CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению



CORROSION OF CONFORMITY опубликовали следующее сообщение:

«Проведем несколько дней, дорабатывая пару риффов и соло на новом альбоме, а затем перейдем в режим сведения. Уже близко, друзья!!!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 90

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
