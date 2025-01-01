TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

сегодня



TOMMY CLUFETOS в недавнем интервью поговорил об Оззи Осборне:



«Когда теряешь такого человека, как Оззи Осборн, чего никогда раньше не бывало, это стало шоком для всех во всём мире, и это видно по реакции людей. Он заслуживает тех почестей, которые получает. И я был одним из немногих счастливчиков, которые сидели за ним на сцене и провели лучшие 15 лет своей жизни. Я играл на барабанах с Оззи Осборном, и каждый концерт был потрясающим, и за кулисами тоже всегда было круто. Каждая поездка на машине, каждый полёт на самолёте — всё это было незабываемым, и я буду помнить это всегда. Да благословит Бог Оззи Осборна».



После того, как ведущий отметил, что Оззи был «настоящим новатором в музыке», Tommy сказал:



«Обычно новаторам не отдают должное, потому что люди не понимают их. Когда ты действительно хорош в чём-то, люди не понимают этого. Когда тебе легко это даётся, люди не понимают этого. Когда ты велик, это и есть величие. Когда ты просто хорош, людям легко это понять.



Вот что я думаю: если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете. Вот и всё. То же самое происходит со спортсменами или некоторыми людьми... Обычно неприязнь или ненависть возникают из-за зависти. Так что я знаю, что у него было много завистников.



Оззи был великолепен. У него был мощный голос и такое звучание, что неважно, как высоко или низко ты можешь петь, или как красиво ты поёшь, ты не сможешь повторить то, что делал он. То, что он делал, было особенным и недостижимым».







