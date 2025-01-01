Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
*

Ozzy Osbourne

*



20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи
TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»



TOMMY CLUFETOS в недавнем интервью поговорил об Оззи Осборне:

«Когда теряешь такого человека, как Оззи Осборн, чего никогда раньше не бывало, это стало шоком для всех во всём мире, и это видно по реакции людей. Он заслуживает тех почестей, которые получает. И я был одним из немногих счастливчиков, которые сидели за ним на сцене и провели лучшие 15 лет своей жизни. Я играл на барабанах с Оззи Осборном, и каждый концерт был потрясающим, и за кулисами тоже всегда было круто. Каждая поездка на машине, каждый полёт на самолёте — всё это было незабываемым, и я буду помнить это всегда. Да благословит Бог Оззи Осборна».

После того, как ведущий отметил, что Оззи был «настоящим новатором в музыке», Tommy сказал:

«Обычно новаторам не отдают должное, потому что люди не понимают их. Когда ты действительно хорош в чём-то, люди не понимают этого. Когда тебе легко это даётся, люди не понимают этого. Когда ты велик, это и есть величие. Когда ты просто хорош, людям легко это понять.

Вот что я думаю: если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете. Вот и всё. То же самое происходит со спортсменами или некоторыми людьми... Обычно неприязнь или ненависть возникают из-за зависти. Так что я знаю, что у него было много завистников.

Оззи был великолепен. У него был мощный голос и такое звучание, что неважно, как высоко или низко ты можешь петь, или как красиво ты поёшь, ты не сможешь повторить то, что делал он. То, что он делал, было особенным и недостижимым».




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 238

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
