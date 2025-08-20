Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Uli Jon Roth

ULI JON ROTH: «Я не любитель металла»



ULI JON ROTH в недавнем интервью рассказал о своей роли в становлении неоклассического металла:

«Я не металлист. Когда я был в SCORPIONS и название "тяжёлый металл" едва ли существовало, нас считали, если для этого нужна классификация, мелодичной хард-рок-группой. Так что название "металл" появилось позже, и этот жанр на самом деле не в моём вкусе. Большая часть металла, на мой взгляд, слишком хардкорная, слишком искажённая и, возможно, немного двумерная. И я имею в виду отсутствие динамики.

Я родом из эпохи 1960-х — 1970-х, когда даже громкие группы играли с хорошей динамикой. Такие исполнители, как LED ZEPPELIN, Джими Хендрикс, CREAM, были громкими на сцене с усилителями, но на самом деле они были очень динамичными. Гитары, барабаны — всё было динамичным. Сейчас в тяжёлом металле это постепенно исчезло, и всё выкручено на максимум — гитара постоянно гиперискажённая, каждый удар барабана звучит фортиссимо — и для меня это очень часто больше похоже на какофонию. Так что я не фанат подобного. Есть некоторые металл-вещи, которые превосходны и великолепны, но в целом я не люблю это слушать. Это не мой мир».

На вопрос о том, какие ощущения он испытывает в связи с тем, что он и его коллега, немецкий гитарист Michael Schenker, оказали огромное влияние на формирование хеви-металлической гитары, он ответил:

«Я не думаю в таких категориях. Я знаю, что мы оказали сильное влияние, особенно на гитаристов, но некоторые люди говорят: "Да, эти два парня — архитекторы рока", что, на мой взгляд, является преувеличением, потому что мы стояли на плечах других людей. Michael слушал, возможно, LED ZEPPELIN, Рори Галлахера, MOUNTAIN, а я слушал Clapton'a, Хендрикса и некоторые другие группы. И именно так мы научились своему ремеслу. А потом мы стали следующим поколением. Мы оставили свой след. И это было время открытий — в начале 1970-х это поле было непаханым. И я обнаружил, что вокруг не так много исследователей. Было несколько, и они двигали жанр вперёд. В Нидерландах был Ян Аккерман. Он был исследователем, он был потрясающим — намного впереди большинства других гитаристов. В Англии был Ritchie Blackmore. Чуть позже в Англии появился Brian May. Все эти люди двигали музыку вперёд по-своему, и большинство великих гитаристов появилось в Англии, что очень странно, но я однажды посчитал: их было не менее 12. Некоторые из них, возможно, не так хорошо известны, но были Gilmour из PINK FLOYD, Аллан Холдсуорт. Гэри Мур был ирландцем. Был Hank Marvin, с которого всё началось. Был Джордж Харрисон [THE BEATLES]. Удивительно, что он вытворял на электрогитаре и ситаре. И я, наверное, забыл многих, но все они были англичанами, британцами или ирландцами. В остальной Европе было много гитаристов, но не многие из них вошли в историю рок-музыки. Их можно пересчитать по пальцам одной руки, тогда как в Англии словно находилось их гнездо. Все эти люди появились оттуда. Да, Jimma Page тоже. Конечно, Джефф Бек. Я забыл про Джеффа Бека. Большая ошибка. Он определённо был одним из величайших музыкантов всех времён».




20 авг 2025
Orgik
Ну гомосек, да, что поделать?.. Бедняга.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
