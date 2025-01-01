JOE PERRY о вокалисте AEROSMITH: «Он не хочет и не может гастролировать»

24 сен 2023 :
|
DESMOND CHILD о своём вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"
14 сен 2023 :
|
Видео полного выступления AEROSMITH
12 сен 2023 :
|
У вокалиста AEROSMITH проблема с вокалом
11 сен 2023 :
|
AEROSMITH исполнили песню JOE PERRY впервые за почти 30 лет
8 сен 2023 :
|
Видео с выступления AEROSMITH
4 сен 2023 :
|
AEROSMITH открыли прощальный тур
1 сен 2023 :
|
AEROSMITH стали первыми
17 авг 2023 :
|
CHRIS DAUGHTRY заявил, что мог оказаться в AEROSMITH
21 июн 2023 :
|
JOE PERRY не уверен, что будет ещё один альбом AEROSMITH
20 июн 2023 :
|
Обложка и трек-лист нового релиза AEROSMITH
6 май 2023 :
|
AEROSMITH едут в прощальный тур без Joey
5 май 2023 :
|
AEROSMITH готовят сборник лучшего
15 апр 2023 :
|
AEROSMITH планируют новый тур
30 дек 2022 :
|
Аттракцион AEROSMITH закрывают
8 дек 2022 :
|
AEROSMITH отменили концерты из-за болезни вокалиста
5 дек 2022 :
|
Все записи AEROSMITH в одном месте
12 сен 2022 :
|
Видео с юбилейного концерта AEROSMITH
6 сен 2022 :
|
AEROSMITH отыграли первый за 2,5 года концерт
22 авг 2022 :
|
Видео полного выступления AEROSMITH 2003 года
15 авг 2022 :
|
Видео полного выступления AEROSMITH 1993 года
8 авг 2022 :
|
Видео полного выступления AEROSMITH 1989 года
1 авг 2022 :
|
Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года
22 июл 2022 :
|
AEROSMITH думают о бокс-сете
9 июл 2022 :
|
Гитарист AEROSMITH не знает, выйдет ли ещё один альбом группы
4 июл 2022 :
|
У барабанщика AEROSMITH умерла жена
23 апр 2022 :
|
Хит AEROSMITH в стиле DISTURBED
11 апр 2022 :
|
Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания
26 мар 2022 :
|
JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH
26 мар 2022 :
|
AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе
17 фев 2022 :
|
AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS
12 фев 2022 :
|
Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной
1 фев 2022 :
|
AEROSMITH отменили европейский тур
25 дек 2021 :
|
Вышла новая книга об AEROSMITH
18 ноя 2021 :
|
Редкие репетиции AEROSMITH выйдут в конце месяца
10 ноя 2021 :
|
Альбом AEROSMITH обновил платиновый статус
25 авг 2021 :
|
AEROSMITH на UNIVERSAL MUSIC
10 июн 2021 :
|
Гитарист AEROSMITH сомневается, что группа будет выступать
21 май 2021 :
|
Юбилейный концерт AEROSMITH перенесён
4 апр 2021 :
|
AEROSMITH и HARLEY-DAVIDSON выпускают одежду
12 мар 2021 :
|
Вторая доза басиста AEROSMITH
24 фев 2021 :
|
AEROSMITH перенесли тур на 2022
16 фев 2021 :
|
Барабанщик AEROSMITH: «Сольный альбом? А зачем?»
29 дек 2020 :
|
MADYSIN HATTER исполняет AEROSMITH
10 июл 2020 :
|
AEROSMITH отменили юбилейное шоу
18 июн 2020 :
|
Техник AEROSMITH за шесть часов разучил 16–17 песен группы
5 июн 2020 :
|
AEROSMITH откроют тур в Москве
12 май 2020 :
|
AEROSMITH на струнных
7 май 2020 :
|
Гитарист AEROSMITH: «Это похоже на мировую войну»
16 апр 2020 :
|
Алисия Сильверстоун: «Меня называли AEROSMITH-цыпочкой, и меня это злило!»
15 апр 2020 :
|
AEROSMITH переносят выступления в Лас-Вегасе
24 мар 2020 :
|
AEROSMITH о пандемии коронавируса
17 мар 2020 :
|
AEROSMITH просят не распространять заразу
3 мар 2020 :
|
Выходят фигурки AEROSMITH
25 фев 2020 :
|
AEROSMITH опубликовали нарезку с зимних выступлений в Лас-Вегасе
12 фев 2020 :
|
JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH
8 фев 2020 :
|
JOEY KRAMER может вернуться в AEROSMITH
3 фев 2020 :
|
Басист AEROSMITH хвалит кавер-версию DIRTY HONEY
29 янв 2020 :
|
NUNO BETTENCOURT: «Ситуация с Joey и AEROSMITH не вашего ума дело!»
29 янв 2020 :
|
JOEY KRAMER присоединился к AEROSMITH в рамках MusiCares
29 янв 2020 :
|
Решение судьи о запрете выступления барабанщику AEROSMITH с группой
27 янв 2020 :
|
AEROSMITH выступили на Грэмми
23 янв 2020 :
|
Охрана не пустила JOEY KRAMER'a на репетицию AEROSMITH
23 янв 2020 :
|
Суд отказал барабанщику AEROSMITH
23 янв 2020 :
|
MIKE PORTNOY критикует AEROSMITH
23 янв 2020 :
|
Участники AEROSMITH ответили на иск Joey Kramer'a
23 янв 2020 :
|
JOEY KRAMER об иске к AEROSMITH: «Дело вовсе не в деньгах»
23 янв 2020 :
|
Барабанщик AEROSMITH подал иск против своих коллег
16 янв 2020 :
|
AEROSMITH выступят на Грэмми с RUN-DMC
6 дек 2019 :
|
AEROSMITH анонсировали европейский тур
31 окт 2019 :
|
Как техник AEROSMITH заменил Joey Kramer'a
20 окт 2019 :
|
Концерты AEROSMITH в Лас-Вегасе уже собрали более 31 миллиона долларов
27 сен 2019 :
|
AEROSMITH отменили выступление из-за потери голоса у Steven'a Tyler'a
21 авг 2019 :
|
Басист AEROSMITH рассказал о тех альбомах, которыми он гордится
20 авг 2019 :
|
AEROSMITH продолжают без Joey Kramer'a
12 авг 2019 :
|
Фронтмен AEROSMITH поскользнулся на сцене
26 июл 2019 :
|
Видео с выступления AEROSMITH
16 июл 2019 :
|
Гитарист AEROSMITH о состоянии своего здоровья: «Я протяну ещё некоторое время»
12 июл 2019 :
|
Joe Perry: AEROSMITH выпустят ещё один альбом, «когда придёт время»
7 июн 2019 :
|
Музей AEROSMITH откроется в парке MGM Vegas в июне
9 май 2019 :
|
AEROSMITH опубликовали подборку ярких моментов с выступлений в Лас-Вегасе
2 май 2019 :
|
AEROSMITH вживую исполнили самую первую песню, написанную участниками
29 апр 2019 :
|
AEROSMITH выступили без своего барабанщика
21 апр 2019 :
|
Фронтмен AEROSMITH вышел на сцену с BACKSTREET BOYS
9 апр 2019 :
|
AEROSMITH открыли серию концертов в Вегасе
5 апр 2019 :
|
Видео с репетиции AEROSMITH
14 мар 2019 :
|
AEROSMITH или AC/DC сыграют на свадьбе Серхио Рамоса
11 мар 2019 :
|
Колыбельные от AEROSMITH
10 мар 2019 :
|
Бывшему гитаристу AEROSMITH "уже лучше"
16 фев 2019 :
|
Открытие звезды AEROSMITH отложили из-за погоды
13 фев 2019 :
|
AEROSMITH сыграли на благотворительном вечере
11 фев 2019 :
|
У AEROSMITH появится звезда на Голливудской аллее славы
26 янв 2019 :
|
Песня AEROSMITH включена в Grammy Hall Of Fame
27 окт 2018 :
|
Барабанщик AEROSMITH продает дом
21 авг 2018 :
|
POST MALONE присоединился на сцене к AEROSMITH
18 авг 2018 :
|
AEROSMITH в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
16 авг 2018 :
|
AEROSMITH в шоу "Today"
16 авг 2018 :
|
AEROSMITH отыграют 18 концертов в Лас-Вегасе
10 авг 2018 :
|
AEROSMITH отметят юбилей в Лас-Вегасе
5 авг 2018 :
|
AEROSMITH на REIGNDEER ENTERTAINMENT
8 май 2018 :
|
Видео с выступления AEROSMITH
20 апр 2018 :
|
JOE PERRY сказал, что AEROSMITH планируют турне в честь 50-летия группы
7 фев 2018 :
|
JOE PERRY о новом материале AEROSMITH
30 янв 2018 :
|
LZZY HALE и BRAD WHITFORD исполняют AEROSMITH
2 окт 2017 :
|
STEVEN TYLER: «У меня не было приступов»
29 сен 2017 :
|
У вокалиста AEROSMITH был припадок?
27 сен 2017 :
|
AEROSMITH отменили тур
18 сен 2017 :
|
Фотокнига AEROSMITH выйдет осенью
21 авг 2017 :
|
AEROSMITH пишут новый материал
1 июн 2017 :
|
Лучшие моменты с выступлений AEROSMITH
30 май 2017 :
|
В ближайшие несколько лет AEROSMITH не уйдут со сцены
22 май 2017 :
|
AEROSMITH почтили память Криса Корнелла
12 май 2017 :
|
Участники AEROSMITH одновременно стали дедами
4 апр 2017 :
|
Вокалист AEROSMITH: «Не уверен, что это наш последний тур»
28 фев 2017 :
|
Барабанщик AEROSMITH обидел THE ROLLING STONES
1 фев 2017 :
|
Прощальный тур AEROSMITH продлится несколько лет
27 янв 2017 :
|
BRAD WHITFORD: «Не уверен, что AEROSMITH едут в прощальный тур»
14 ноя 2016 :
|
AEROSMITH объявили даты европейских гастролей
1 ноя 2016 :
|
Музыканты AEROSMITH встретились с Обамой
1 ноя 2016 :
|
Барабанщик AEROSMITH дистанцировался от встречи с Обамой
13 сен 2016 :
|
Барабанщик AEROSMITH: «Мы уже не можем давать столько концертов, как раньше»
29 июл 2016 :
|
Басист AEROSMITH о текущем состоянии группы
1 июл 2016 :
|
Гитарист AEROSMITH: «Не представляю наш последний концерт»
29 июн 2016 :
|
JOE PERRY о будущем AEROSMITH
29 июн 2016 :
|
Барабанщик AEROSMITH о сольном альбоме STEVEN'a TYLER'a
22 июн 2016 :
|
AEROSMITH поедут в прощальный тур в 2017
19 июн 2016 :
|
Барабанщик AEROSMITH станет ди-джеем на радио
21 май 2016 :
|
JOE PERRY опроверг слухи о том, что AEROSMITH ищут нового вокалиста
19 май 2016 :
|
AEROSMITH допускают возможность турне без STEVEN TYLER'a
28 апр 2016 :
|
JOE PERRY: «Все хотят нового альбома AEROSMITH»
16 апр 2016 :
|
Музыканты AEROSMITH вспомнили жертв бостонского теракта
14 апр 2016 :
|
Гитарист AEROSMITH заявил, что вопрос о прощальном туре пока только рассматривается
7 апр 2016 :
|
STEVEN TYLER: «Вероятно, AEROSMITH дадут прощальный тур в 2017 году»
13 янв 2016 :
|
Гитарист AEROSMITH: «Если песне можно подпевать и пританцовывать под неё, она хороша»
3 янв 2016 :
|
Фронтмен AEROSMITH выступил с группой ALICE COOPER
29 дек 2015 :
|
Гитарист AEROSMITH: «Steven меня уже ничем не удивит»
18 ноя 2015 :
|
AEROSMITH ощущают себя немного брошенными
29 авг 2015 :
|
Фрагмент нового DVD AEROSMITH
14 авг 2015 :
|
AEROSMITH бесплатно выступят на Лубянке
4 авг 2015 :
|
Сын гитариста AEROSMITH присоединился к группе на сцене
31 июл 2015 :
|
Гитарист AEROSMITH выпустит сольный альбом
30 июл 2015 :
|
Басист AEROSMITH о "Draw The Line"
24 июл 2015 :
|
Гитарист AEROSMITH: «Я бы хотел записать ещё один альбом, просто не знаю, когда это будет»
15 июл 2015 :
|
Трейлер нового DVD AEROSMITH
8 июл 2015 :
|
Басист AEROSMITH: "Я чист после рака"
11 июн 2015 :
|
Новый DVD AEROSMITH выйдет в сентябре
9 июн 2015 :
|
JOE PERRY «был бы рад оказаться в студии с AEROSMITH в следующем году»
6 май 2015 :
|
AEROSMITH отмечают 40-летний юбилей "Toys In The Attic"
25 фев 2015 :
|
У AEROSMITH нет планов по записи нового альбома
25 фев 2015 :
|
Фрагмент нового концертного фильма AEROSMITH
28 янв 2015 :
|
Трейлер нового концертного фильма AEROSMITH
19 янв 2015 :
|
Концерт AEROSMITH в кинотеатрах
4 янв 2015 :
|
JOE PERRY не знает когда выйдет новый альбом AEROSMITH
5 ноя 2014 :
|
JOE PERRY: «Не знаю, стоит ли пахать в поте лица над новой записью»
24 окт 2014 :
|
JOE PERRY: «Какая-то часть рока точно мертва»
12 окт 2014 :
|
Гитарист AEROSMITH: "Оглядываясь назад, я жалею, что мы проводили времени в дороге больше чем в студии"
15 сен 2014 :
|
JOE PERRY верит в новый альбом AEROSMITH
1 сен 2014 :
|
Гитарист AEROSMITH рассказал, как учил музыкантов METALLICA играть "Train Kept A-Rollin''
19 авг 2014 :
|
Сын заменил отца в AEROSMITH
16 авг 2014 :
|
Барабанщик AEROSMITH: "У меня все отлично!"
14 авг 2014 :
|
У барабанщика AEROSMITH проблемы с сердцем
1 авг 2014 :
|
JOHNNY DEPP присоединился на сцене к AEROSMITH
1 авг 2014 :
|
Улучшенная версия "Dream On" AEROSMITH доступна на iTunes
19 июл 2014 :
|
JOHNNY DEPP присоединился на сцене к AEROSMITH
16 июл 2014 :
|
Гитарист AEROSMITH: «У меня были большие надежды на GUNS N' ROSES»
24 июн 2014 :
|
Видео с выступления AEROSMITH
4 июн 2014 :
|
AEROSMITH отменили выступление в Киеве
22 май 2014 :
|
Вокалист AEROSMITH спел с уличными музыкантами
19 май 2014 :
|
AEROSMITH открыли европейское турне
15 май 2014 :
|
AEROSMITH отменили выступление в Стамбуле из-за трагедии на шахте
8 май 2014 :
|
Совместный тур AEROSMITH и SLASH может стать самым дорогим летним туром
14 апр 2014 :
|
AEROSMITH исполнили "Drem On" с детским хором
9 апр 2014 :
|
SLASH присоединился на сцене к AEROSMITH
24 мар 2014 :
|
Четыре альбома AEROSMITH выйдут на виниле
22 окт 2013 :
|
AEROSMITH выступили с David'ом Hull'ом
12 авг 2013 :
|
Гитарист AEROSMITH: «Мы не хотели выгонять Steven’a Tyler’a»
26 июл 2013 :
|
Фрагмент нового DVD AEROSMITH
25 июл 2013 :
|
Фрагмент нового DVD AEROSMITH
3 июл 2013 :
|
Вокалисту AEROSMITH предстоит операция на колене
29 июн 2013 :
|
Фронтмен AEROSMITH: 'Работа над моим сольником не означает распад группы'
22 июн 2013 :
|
Фронтмен AEROSMITH запишет сольный альбом
21 июн 2013 :
|
Подробности о новом видеорелизе AEROSMITH 'Rock For The Rising Sun'
17 июн 2013 :
|
Участники FOREIGNER, AEROSMITH введены в 'Songwriters Hall Of Fame'
12 июн 2013 :
|
Видео полного концерта AEROSMITH
3 июн 2013 :
|
Видео полного концерта AEROSMITH
5 май 2013 :
|
Новый DVD AEROSMITH выйдет в июне
6 апр 2013 :
|
Участники AEROSMITH будут включены в Hollywood Bowl Hall Of Fame
2 фев 2013 :
|
Вокалист AEROSMITH проходит прослушивание в 'American Idol'
13 дек 2012 :
|
JOE PERRY: «AEROSMITH останутся на сцене до последнего вздоха»
5 дек 2012 :
|
IZZY STRADLIN джемует с AEROSMITH
27 ноя 2012 :
|
Вокалисту AEROSMITH «немного помогли»
6 ноя 2012 :
|
AEROSMITH выступили на улицах Бостона
5 ноя 2012 :
|
Новая песня AEROSMITH
4 ноя 2012 :
|
Музыканты AEROSMITH в благотворительном концерте
1 ноя 2012 :
|
Новая песня AEROSMITH
29 окт 2012 :
|
Новая песня AEROSMITH
26 окт 2012 :
|
Новая песня AEROSMITH
24 окт 2012 :
|
Новая песня AEROSMITH
22 окт 2012 :
|
Новая песня AEROSMITH
19 окт 2012 :
|
Новое видео AEROSMITH
13 окт 2012 :
|
Новая песня AEROSMITH
18 сен 2012 :
|
Бывший гитарист AEROSMITH целиком исполнит "Rock In A Hard Place"
5 сен 2012 :
|
SAMMY HAGAR почти оказался в AEROSMITH?
29 авг 2012 :
|
Детали делюкс-издания нового альбома AEROSMITH
25 авг 2012 :
|
Трейлер нового альбома AEROSMITH
23 авг 2012 :
|
Новая песня AEROSMITH
9 авг 2012 :
|
Гитарист AEROSMITH считает, что лейбл не знает, как правильно описать новую работу группы
8 авг 2012 :
|
Джонни Депп присоединился на сцене к AEROSMITH
31 июл 2012 :
|
Гитарист AEROSMITH сказал, что дуэт Carrie Underwood и Steven'а Tyler'а звучит «как надо»
26 июл 2012 :
|
AEROSMITH и DARRYL 'D.M.C.' MCDANIELS исполнили 'Walk This Way'
10 июл 2012 :
|
Новое видео AEROSMITH
4 июл 2012 :
|
AEROSMITH отменили концерт из-за проблем с вокалом
27 июн 2012 :
|
Выход нового альбома AEROSMITH отложен на ноябрь
18 июн 2012 :
|
AEROSMITH открыли 'The Global Warming Tour'
14 июн 2012 :
|
На новый альбом AEROSMITH потребовалось десять лет
2 июн 2012 :
|
Участники AEROSMITH вручат награду JOHNNY DEPP'y на MTV Movie Awards
24 май 2012 :
|
AEROSMITH представили новую песню
24 май 2012 :
|
Басист AEROSMITH о новом альбоме
24 апр 2012 :
|
Выход нового альбома AEROSMITH перенесен на сентябрь
24 апр 2012 :
|
Фронтмен AEROSMITH спел с десятилетним мальчиком с опухолью мозга
17 апр 2012 :
|
Ударник AEROSMITH представил собственный кофе
5 апр 2012 :
|
Brad Whitford (AEROSMITH) о новом альбоме: «Я бы предпочёл сделать его в духе старой школы»
5 апр 2012 :
|
Гитарист AEROSMITH на новом альбоме JOE BONAMASSA
2 апр 2012 :
|
Гитарист AEROSMITH сказал, что в новом альбоме «намного больше материала, написанного всей группой»
17 мар 2012 :
|
AEROSMITH запишут песню для фильма
12 мар 2012 :
|
Участница 'American Idol' на новом альбоме AEROSMITH
28 фев 2012 :
|
Вокалист AEROSMITH о новом диске
10 фев 2012 :
|
Продюсер AEROSMITH хочет, чтобы тексты для группы помог написать Стивен Кинг
1 фев 2012 :
|
Гитарист AEROSMITH выступил в "The Tonight Show With Jay Leno"
30 янв 2012 :
|
Гитарист AEROSMITH о новом альбоме: «Он определённо вызывает ассоциации с ранним материалом»
24 янв 2012 :
|
Участники AEROSMITH в программе 'The Tonight Show With Jay Leno'
12 янв 2012 :
|
STEVEN TYLER о новом альбоме AEROSMITH
29 дек 2011 :
|
Вокалист AEROSMITH о 'I Don't Want To Miss A Thing'
23 дек 2011 :
|
Поздравления от участников AEROSMITH
4 ноя 2011 :
|
Вокалист AEROSMITH участвует в финансировании геля для голосовых связок
28 окт 2011 :
|
Детали юбилейного издания альбома "Rocks" AEROSMITH
27 окт 2011 :
|
Видео с выступления AEROSMITH в Парагвае
27 окт 2011 :
|
Официальное заявление AEROSMITH о Тайлере
26 окт 2011 :
|
У вокалиста AEROSMITH пищевое отравление
26 окт 2011 :
|
Вокалист AEROSMITH попал в больницу
25 окт 2011 :
|
AEROSMITH открыли южноамериканское турне
28 сен 2011 :
|
Вокалист AEROSMITH сказал, что альбом выйдет в марте
16 сен 2011 :
|
Басист AEROSMITH о новом диске
16 сен 2011 :
|
Сборник AEROSMITH выйдет в сентябре
8 сен 2011 :
|
AEROSMITH: Видео из студии
31 авг 2011 :
|
Новый альбом AEROSMITH выйдет в мае
11 авг 2011 :
|
Басист AEROSMITH отрицает информацию об операции
10 авг 2011 :
|
Басист AEROSMITH перенес операцию
23 июл 2011 :
|
Видео из студии AEROSMITH
20 июл 2011 :
|
Видео из студии AEROSMITH
8 июл 2011 :
|
AEROSMITH начали запись
8 июн 2011 :
|
AEROSMITH продолжат работу над альбомом в июле
27 май 2011 :
|
JOE PERRY: «Я с нетерпением жду выхода нового диска AEROSMITH»
24 май 2011 :
|
Ударник AEROSMITH в серии Симпсонов
29 апр 2011 :
|
STEVEN TYLER заявил, что они вместе с JOE PERRY принимали наркотики в 2008-м году
1 апр 2011 :
|
Басисту AEROSMITH не терпится записать новый студийный альбом
31 мар 2011 :
|
Сборник баллад AEROSMITH выйдет в мае
26 мар 2011 :
|
STEVIE WONDER поздравил вокалиста AEROSMITH
9 мар 2011 :
|
Steven Tyler и Joe Perry из AEROSMITH «выкурили трубку мира»
9 фев 2011 :
|
Продажи альбомов AEROSMITH выросли на 250% с того момента, как STEVEN TYLER стал участвовать в "American Idol"
7 фев 2011 :
|
Joe Perry сказал, что не покидает AEROSMITH
5 фев 2011 :
|
AEROSMITH: Видео из студии
3 фев 2011 :
|
Гитарист AEROSMITH надеется, что новый студийный альбом будет готов в этом году
27 янв 2011 :
|
AEROSMITH работают над новым материалом без Joe Perry
23 янв 2011 :
|
Басист AEROSMITH сообщил, что группа работает над новым альбом
20 янв 2011 :
|
Фронтмен AEROSMITH в программе 'Late Night With Jimmy Fallon'
15 янв 2011 :
|
STEVEN TYLER: «Я в AEROSMITH навсегда»
8 янв 2011 :
|
Фронтмен AEROSMITH хочет продолжить работу над новым альбомом
30 дек 2010 :
|
Вокалист AEROSMITH исполнил песни The Beatles
8 ноя 2010 :
|
STEVEN TYLER сказал, что KID ROCK ему завидует
20 сен 2010 :
|
AEROSMITH отыграли последний концерт тура "Cocked, Locked, and Ready to Rock!"
19 сен 2010 :
|
STEVEN TYLER выпускает первый сингл
11 сен 2010 :
|
Канадский промоутер отозвал иск против AEROSMITH
8 сен 2010 :
|
Гитарист AEROSMITH заявил, что не собирается ждать два года, пока Steven Tyler вернётся в AEROSMITH
27 авг 2010 :
|
Видео с выступления AEROSMITH
21 авг 2010 :
|
JOE PERRY: "Я бы никогда намеренно не толкнул Стивена"
20 авг 2010 :
|
AEROSMITH: Tyler случайно ударил Perry, Perry случайно столкнул со сцены Tyler'a
29 июл 2010 :
|
Ударник AEROSMITH: "Нет, мы не будем работать над записью ещё пару лет"
27 июл 2010 :
|
Видео с концерта AEROSMITH
22 июл 2010 :
|
JOE PERRY об аварии
17 июл 2010 :
|
Сын гитариста AEROSMITH заявил, что с тем всё в порядке
12 июл 2010 :
|
STEVEN TYLER: «Быть в AEROSMITH — всё равно что жить на хвосте кометы»
29 июн 2010 :
|
Вокалист AEROSMITH записал 12 песен для сольного альбома
7 июн 2010 :
|
Гитарист AEROSMITH: «Мы просто в долгу перед собой и обязаны записать наш лучший альбом»
4 июн 2010 :
|
Joe Perry о новом диске AEROSMITH
16 апр 2010 :
|
Гитарист AEROSMITH рассказал о предстоящем студийном альбоме
17 фев 2010 :
|
AEROSMITH выступят на фестивале Sweden Rock
15 фев 2010 :
|
Joe Perry: «Я никогда не думал, что группа развалилась»
12 фев 2010 :
|
PAUL RODGERS не заинтересован в участии в AEROSMITH
8 фев 2010 :
|
JOE PERRY: «Steven не ушел из AEROSMITH, мы его просто заменяем»
5 фев 2010 :
|
Joe Perry подтвердил, что Steven Tyler проходил прослушивание в LED ZEPPELIN
4 фев 2010 :
|
Joe Perry рассматривает возможность о приёме в ряды AEROSMITH вокалистки
26 янв 2010 :
|
JOE PERRY: Прослушивание новых вокалистов AEROSMITH начнется в феврале
19 янв 2010 :
|
Joe Perry о будущем AEROSMITH
6 янв 2010 :
|
Вокалист AEROSMITH лечится от пристрастия к обезболивающим средствам
24 дек 2009 :
|
Фронтмен AEROSMITH отправился в клинику
15 дек 2009 :
|
Фронтмен AEROSMITH в очередной раз сменил менеджера
8 дек 2009 :
|
LENNY KRAVITZ заявил, что НЕ будет петь в AEROSMITH
19 ноя 2009 :
|
Joey Kramer подтвердил, что AEROSMITH ищут нового вокалиста
16 ноя 2009 :
|
JOE PERRY: «Мы не будем ждать Steven'a»
11 ноя 2009 :
|
STEVEN TYLER: «Я не ушёл из AEROSMITH!»
8 ноя 2009 :
|
JOE PERRY: "Steven Tyler ушел из AEROSMITH"
6 ноя 2009 :
|
AEROSMITH отправятся на вечные каникулы?
3 ноя 2009 :
|
Joe Perry: «Steven Tyler действительно хочет заняться сайд-проектами»
21 окт 2009 :
|
AEROSMITH вновь в строю!
12 окт 2009 :
|
Жена гитариста AEROSMITH сказала, что не является поклонницей группы
18 сен 2009 :
|
Аудиосемплы нового сольного альбома гитариста AEROSMITH
7 авг 2009 :
|
Вокалист AEROSMITH сломал плечо
5 авг 2009 :
|
Новый сольный альбом гитариста AEROSMITH выйдет в ноябре
8 июл 2009 :
|
Гитарист AEROSMITH заканчивает работу над сольным диском
16 июн 2009 :
|
AEROSMITH намерены исполнить альбом "Rocks" целиком во время тура
10 июн 2009 :
|
Brad Whitford вынужден пропустить турне AEROSMITH
4 июн 2009 :
|
Официально подтверждено, что AEROSMITH исполнят в туре альбом "Toys In The Attic"
28 апр 2009 :
|
AEROSMITH близки к решению сыграть один из альбомов на концерте целиком
14 мар 2009 :
|
AEROSMITH приступят к записи нового диска в конце этого месяца
20 фев 2009 :
|
AEROSMITH готовятся к работе в студии
7 фев 2009 :
|
Joe Perry (AEROSMITH): Фильм THE BEATLES вдохновил меня на занятие музыкой
21 янв 2009 :
|
Официальное заявление AEROSMITH об отмене шоу
8 янв 2009 :
|
Ударник AEROSMITH: "Нам не терпится вернуться в студию!"
5 ноя 2008 :
|
Гитарист AEROSMITH прокомментировал джем Стивена Тайлера и LED ZEPPELIN
6 сен 2008 :
|
Steven Tyler рассказал о новом альбоме и туре AEROSMITH
26 авг 2008 :
|
AEROSMITH отправятся в студию в октябре
23 июн 2008 :
|
Вокалист AEROSMITH выписался из клиники
29 мар 2008 :
|
Гитарист AEROSMITH выздоравливает после операции
7 мар 2008 :
|
Гитаристу AEROSMITH прооперируют колено
19 фев 2008 :
|
AEROSMITH начнут запись нового альбома в марте
15 фев 2008 :
|
AEROSMITH второй год возглавляют рейтинг самых любимых песен англичан
10 дек 2007 :
|
Стивен Тайлер и Винс Нейл выступили вместе
6 сен 2007 :
|
AEROSMITH засядут в студии в ноябре
16 июл 2007 :
|
AEROSMITH: песня "Don't Want To Miss A Thing" признана самой популярной свадебной мелодией
27 июн 2007 :
|
AEROSMITH и DMC отыграли в Hyde Park в Лондоне
22 июн 2007 :
|
AEROSMITH может выступить вместе с RUN DMC
8 июн 2007 :
|
Сет-лист первого европейского концерта AEROSMITH
6 июн 2007 :
|
AEROSMITH: фото из Индии в сети
4 июн 2007 :
|
Видоматералы с пресс-конференции AEROSMITH доступны в сети
31 авг 2006 :
|
Новости из лагеря AEROSMITH
22 мар 2006 :
|
Фронтмену AEROSMITH предстоит операция, группа отменяет гастроли
14 ноя 2005 :
|
AEROSMITH весной начнут работу над новым альбомом
8 сен 2005 :
|
Новые детали 'Rockin' The Joint' от AEROSMITH
25 май 2005 :
|
AEROSMITH: Joe Perry раскрывает ближайшие планы группы
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет