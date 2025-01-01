сегодня



JOE PERRY о вокалисте AEROSMITH: «Он не хочет и не может гастролировать»



JOE PERRY в новом интервью вновь обсудил возможность концертов AEROSMITH:



«Я готов поспорить, что AEROSMITH дадут ещё один концерт».



Он посмотрел видео с Tyler с прощального концерта BLACK SABBATH, и ему понравилось то, что он услышал. Они встретились в Сарасоте в середине июля, чтобы обсудить возможности.



«Были разговоры о съёмках документального фильма, это может быть частью плана. Я провёл много времени со Steven'ом, и он не хочет и не может гастролировать. Это для него тяжело. Я тоже не особо хочу организовывать ещё один тур по 40 городам. До вершины долгий путь, и оставаться на ней очень тяжело, особенно в туре AEROSMITH».







