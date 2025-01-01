Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
*

Wheel Of Time

*
Страна
ChinaКитай
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

DEREK SHERINIAN, TIMO TOLKKI, TONY MACALPINE на альбоме WHEEL OF TIME



Проект WHEEL OF TIME, основанный Jimmie Hong'ом в 2022 году, выпустит дебютную работу Asymmetry 12 ноября 2025 года. Продюсером материала был Tom MacLean (ex-Haken):

“Grand Cosmos” (feat. Derek Sherinian)
“Freedom Day” (feat. Derek Sherinian and Michele Luppi)
“Blind Sight” (feat. Alexandre Aposan)
“Addicted!…” (feat. Derek Sherinian and Timmo Tolkki)
“…To The Awakening” (feat. Tom MacLean)
“The Night Of Eternity” (feat. Derek Sherinian)
“China Moon”
“2063” (feat. Tony MacAlpine)



1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
