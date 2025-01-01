сегодня



Новый альбом TEMPLE OF KATHARSIS выйдет оснью



TEMPLE OF KATHARSIS выпустят новую пластинку, получившую название Worshipers Of The Ancient Necromancy, 21 ноября на Theogonia Records. В новой главе группа все дальше уходит в бездну, соединяя леденящую атмосферу эллинского блэк-металла с агрессией скандинавской традиции. В результате получилось сырое и ритуальное звучание, пропитанное оккультным пламенем.



Лирически Worshipers Of The Ancient Necromancy опирается на темы древнего колдовства, духовного разложения и преодоления смерти через запретные обряды. Это не просто альбом, это причастие старым богам и портал в царства за пределами плоти и времени. https://templeofkatharsis.bandcamp.com





+0 -0



просмотров: 137

