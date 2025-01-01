Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
[= ||| все новости группы



*

Adept

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня ADEPT



zoom
"Parting Ways", новая песня группы ADEPT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Blood Covenant, выход которого запланирован на 24 октября на Napalm Records в следующих вариантах:

– 1LP Marbled Translucent Orange – strictly limited to 300 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold Black
– CD + Shirt Bundle
– 1CD Digipak, incl. 16p Booklet
– Digital Album

“Blood Covenant”
“Heaven”
“Define Me”
“YOU”
“Parting Ways”
“Filthy Tongue”
“Time Is A Destroyer”
“Battered Skin”
“No Matter The Years”
“Ignore The Sun”
“The Rapture Of Dust”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 58

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом