Adept
Швеция
Hard Core
Myspace:
http://www.myspace.com/theadept
Facebook:
https://www.facebook.com/AdeptOfficial
19 авг 2025
:
Новая песня ADEPT
16 июл 2025
:
Новая песня ADEPT
12 июн 2025
:
Новое видео ADEPT
14 май 2025
:
Новое видео ADEPT
19 фев 2016
:
Новое видео ADEPT
22 янв 2016
:
Семплы новых песен ADEPT
8 дек 2015
:
Новое видео ADEPT
23 ноя 2015
:
ADEPT на Napalm Records
9 фев 2013
:
Новый альбом ADEPT выйдет в марте
сегодня
Новая песня ADEPT
"Parting Ways", новая песня группы ADEPT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Blood Covenant, выход которого запланирован на 24 октября на Napalm Records в следующих вариантах:
– 1LP Marbled Translucent Orange – strictly limited to 300 copies worldwide (Napalm Records Mailorder only)
– 1LP Gatefold Black
– CD + Shirt Bundle
– 1CD Digipak, incl. 16p Booklet
– Digital Album
“Blood Covenant”
“Heaven”
“Define Me”
“YOU”
“Parting Ways”
“Filthy Tongue”
“Time Is A Destroyer”
“Battered Skin”
“No Matter The Years”
“Ignore The Sun”
“The Rapture Of Dust”
просмотров: 58
