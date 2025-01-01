Новое видео TRIBAL GAZE

"Beyond Recognition", новое видео группы TRIBAL GAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Inveighing Brilliance, выходящего 17 октября:
“Smiling From Their Chariots”
“Beyond Recognition”
“Emptying The Nest”
“Guarding The Illusion”
“To The Spoils Of Faith”
“Ruling In A Land With No God”
“The Irreversible Sequence”
“Inveighing Brilliance”
“Draped In Piercing Radiance”
“Lord of Blasphemy”
