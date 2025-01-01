сегодня



Умер гитарист KICK AXE



Гитарист и со-основатель группы KICK AXE, Ларри Гиллстром, скончался четвертого августа от рака:



«С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить о внезапной кончине Ларри Гиллстрома в понедельник, 4 августа 2025 года.



Ларри сохранял позитивный и жизнерадостный настрой, поскольку он спокойно боролся с раком, выступая с концертами Kick Axe в 2024 году.



Наряду с выступлениями Kick Axe в Калгари и Виннипеге, последнее шоу Ларри состоялось в субботу, 23 ноября 2024 года, в его любимом родном городе Реджайна, где все и началось.



Ларри и группа до самого конца работали над новым альбомом Kick Axe.



Ларри был поистине замечательным, вдохновляющим человеком и музыкантом, которого будет очень не хватать его семье, товарищам по группе, друзьям и поклонникам по всему миру. Подробности о чествовании Ларри будут сообщены позднее.



В честь Ларри включите, пожалуйста, свою любимую песню или альбом Kick Axe... и, конечно же, оставайтесь вечно на рок-дороге!» http://www.kickaxe.net





