Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Новости
TOP5
Kick Axe

сегодня

Умер гитарист KICK AXE



Гитарист и со-основатель группы KICK AXE, Ларри Гиллстром, скончался четвертого августа от рака:

«С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить о внезапной кончине Ларри Гиллстрома в понедельник, 4 августа 2025 года.

Ларри сохранял позитивный и жизнерадостный настрой, поскольку он спокойно боролся с раком, выступая с концертами Kick Axe в 2024 году.

Наряду с выступлениями Kick Axe в Калгари и Виннипеге, последнее шоу Ларри состоялось в субботу, 23 ноября 2024 года, в его любимом родном городе Реджайна, где все и началось.

Ларри и группа до самого конца работали над новым альбомом Kick Axe.

Ларри был поистине замечательным, вдохновляющим человеком и музыкантом, которого будет очень не хватать его семье, товарищам по группе, друзьям и поклонникам по всему миру. Подробности о чествовании Ларри будут сообщены позднее.

В честь Ларри включите, пожалуйста, свою любимую песню или альбом Kick Axe... и, конечно же, оставайтесь вечно на рок-дороге!»



просмотров: 192

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
