Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Falling Leaves

сегодня

Новая песня FALLING LEAVES



“We Are Alone” feat. Paul Kuhr, новая песня группы FALLING LEAVES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Silence That Binds Us, выход которого запланирован на пятое сентября:

“Carvings”
“The Angel On My Shoulder”
“We Are Alone”
“Ashes Of My Mind”
“Shattered Hopes”
“The Everlasting Wounds”
“The Visions Of The Forsaken”
“Re-Silence (Part III)”




просмотров: 111

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
