Новости
Year of the Goat

13 авг 2025 : 		 Новое видео YEAR OF THE GOAT

9 июл 2025 : 		 Новое видео YEAR OF THE GOAT

6 сен 2019 : 		 Видео с текстом от YEAR OF THE GOAT

4 авг 2019 : 		 Видео с текстом от YEAR OF THE GOAT

14 июл 2019 : 		 Новый альбом YEAR OF THE GOAT выйдет в сентябре

29 дек 2017 : 		 Видео с выступления YEAR OF THE GOAT

8 дек 2016 : 		 Видео с текстом от YEAR OF THE GOAT

26 июн 2015 : 		 Видео с текстом от YEAR OF THE GOAT

12 июн 2015 : 		 Тизер нового альбома YEAR OF THE GOAT

8 май 2015 : 		 Новый альбом YEAR OF THE GOAT выйдет в июле

30 окт 2014 : 		 Новый ЕР YEAR OF THE GOAT доступен для прослушивания

24 окт 2014 : 		 Новая песня YEAR OF THE GOAT

27 сен 2014 : 		 Новый ЕР YEAR OF THE GOAT выйдет в ноябре

18 фев 2013 : 		 Новое видео YEAR OF THE GOAT

11 ноя 2012 : 		 Дебют YEAR OF THE GOAT выйдет в декабре
Новое видео YEAR OF THE GOAT



The Power of Eve, новое видео YEAR OF THE GOAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Trivia Goddess, релиз которого намечен на 12 сентября на Napalm Records!




просмотров: 127

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
