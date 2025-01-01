Новая песня BRAVELORD

"Brave Force", новая песня группы BRAVELORD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Power From The End Of The World, выход которого запланирован на ноябрь:
“Threatened World” (Intro)
“The Power From The End Of The World”
“Destruction Is Coming”
“The Awakening of Bravelord”
Interlude I
“Legendary War”
“Sometimes”
Interlude II
“Brave Force”
“To The Victory”
Interlude III
“The Power Of Darkness”
“The Answer Will Be In The Sky”
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет