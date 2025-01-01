×
Månegarm
Швеция
Neo Folk
Black Metal
Viking Metal
http://www.manegarmsweden.com/
Myspace:
https://manegarm.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/Manegarmsweden/
18 авг 2025
:
О новом альбоме MåNEGARM
24 июл 2025
:
Новое видео MåNEGARM
15 июл 2025
:
Концертное видео MåNEGARM
26 июн 2025
:
Новое видео MåNEGARM
29 май 2025
:
Новое видео MåNEGARM
12 май 2022
:
Видео с текстом от MåNEGARM
4 май 2022
:
Демонстрационное видео от MÅNEGARM
12 апр 2022
:
Новое видео MÅNEGARM
6 апр 2022
:
Вскрытие от MÅNEGARM
17 мар 2022
:
Новое видео MÅNEGARM
4 фев 2022
:
Новое видео MÅNEGARM
23 апр 2019
:
Видео с текстом от MÅNEGARM
30 мар 2019
:
Новое видео MÅNEGARM
24 фев 2019
:
Видео с текстом MÅNEGARM
13 фев 2019
:
Новый альбом MÅNEGARM выйдет в апреле
27 ноя 2015
:
Видео с текстом от MÅNEGARM
18 ноя 2015
:
Новый альбом MÅNEGARM доступен для прослушивания
13 ноя 2015
:
Видео с текстом от MÅNEGARM
16 окт 2015
:
Новое видео MÅNEGARM
11 сен 2015
:
Фрагмент нового альбома MÅNEGARM
28 авг 2015
:
Новый альбом MÅNEGARM выйдет в ноябре
20 дек 2013
:
Новое видео MÅNEGARM
16 июн 2013
:
Новая песня MÅNEGARM
22 май 2013
:
Новая песня MÅNEGARM
9 май 2013
:
Трейлер нового альбома MÅNEGARM
5 апр 2013
:
Новый альбом MÅNEGARM выйдет в июне
16 дек 2012
:
MÅNEGARM пишут альбом
4 июн 2012
:
MÅNEGARM расстались со скрипачом
18 мар 2012
:
MÅNEGARM начнут запись в апреле
27 ноя 2011
:
MÅNEGARM на NAPALM RECORDS
28 окт 2011
:
MÅNEGARM сочиняют материал для нового альбома
30 май 2011
:
Видео с выступления MÅNEGARM
1 сен 2010
:
MÅNEGARM расстались с басистом
24 дек 2009
:
Новое видео MÅNEGARM
7 ноя 2009
:
Новая песня MÅNEGARM
9 окт 2009
:
Новый трек MÅNEGARM
18 сен 2009
:
Новая песня MÅNEGARM
7 сен 2009
:
Трек-лист нового альбома MÅNEGARM
18 май 2009
:
Новый альбом MÅNEGARM выйдет в октябре
18 янв 2009
:
MÅNEGARM подписались на REGAIN RECORDS
28 ноя 2007
:
MÅNEGARM нашли барабанщика для предстоящего турне
13 май 2007
:
Объявлена новая дата релиза альбома 'Vargstenen' от MÅNEGARM
22 мар 2007
:
MÅNEGARM выложили в сети новую песню
15 фев 2007
:
MÅNEGARM выпустят новый диск в мае
30 окт 2006
:
Новый альбом MÅNEGARM готов
5 окт 2006
:
MANEGARM: Подробности о новом альбоме
сегодня
О новом альбоме MåNEGARM
MåNEGARM опубликовали видео, в котором представляют лимитированную версию нового альбома Edsvuren, выход которого намечен на 29 августа на Napalm Records:
“I skogsfruns famn” (feat. Lea Grawsiö Lindström)
“Lögrinns värn”
“En blodvittneskrans”
“Rodhins hav” (feat. Ellinor Videfors)
“Till gudars följe”
“En nidings dåd”
“Hör mitt kall”
“I runor ristades orden” (feat. Ellinor Videfors)
“Skild från hugen” (feat. Ellinor Videfors)
“Likgökens fest”
“Edsvuren” (feat. Liv Hope Lenard)
“Ofredsfylgjor”
“As Long As Winds Will Blow” – Falkenback Cover (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)
“Flight Of Icarus” – Iron Maiden Cover (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)
“Hear My Call” – English version of “Hör mitt kall” (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)
“Ulvhjärtat” – Exclusive piano Version (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)
http://www.manegarmsweden.com/
