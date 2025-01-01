Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Månegarm

18 авг 2025 : 		 О новом альбоме MåNEGARM

24 июл 2025 : 		 Новое видео MåNEGARM

15 июл 2025 : 		 Концертное видео MåNEGARM

26 июн 2025 : 		 Новое видео MåNEGARM

29 май 2025 : 		 Новое видео MåNEGARM

12 май 2022 : 		 Видео с текстом от MåNEGARM

4 май 2022 : 		 Демонстрационное видео от MÅNEGARM

12 апр 2022 : 		 Новое видео MÅNEGARM

6 апр 2022 : 		 Вскрытие от MÅNEGARM

17 мар 2022 : 		 Новое видео MÅNEGARM

4 фев 2022 : 		 Новое видео MÅNEGARM

23 апр 2019 : 		 Видео с текстом от MÅNEGARM

30 мар 2019 : 		 Новое видео MÅNEGARM

24 фев 2019 : 		 Видео с текстом MÅNEGARM

13 фев 2019 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в апреле

27 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от MÅNEGARM

18 ноя 2015 : 		 Новый альбом MÅNEGARM доступен для прослушивания

13 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от MÅNEGARM

16 окт 2015 : 		 Новое видео MÅNEGARM

11 сен 2015 : 		 Фрагмент нового альбома MÅNEGARM

28 авг 2015 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в ноябре

20 дек 2013 : 		 Новое видео MÅNEGARM

16 июн 2013 : 		 Новая песня MÅNEGARM

22 май 2013 : 		 Новая песня MÅNEGARM

9 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома MÅNEGARM

5 апр 2013 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в июне
О новом альбоме MåNEGARM



MåNEGARM опубликовали видео, в котором представляют лимитированную версию нового альбома Edsvuren, выход которого намечен на 29 августа на Napalm Records:

“I skogsfruns famn” (feat. Lea Grawsiö Lindström)
“Lögrinns värn”
“En blodvittneskrans”
“Rodhins hav” (feat. Ellinor Videfors)
“Till gudars följe”
“En nidings dåd”
“Hör mitt kall”
“I runor ristades orden” (feat. Ellinor Videfors)
“Skild från hugen” (feat. Ellinor Videfors)
“Likgökens fest”
“Edsvuren” (feat. Liv Hope Lenard)
“Ofredsfylgjor”
“As Long As Winds Will Blow” – Falkenback Cover (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)
“Flight Of Icarus” – Iron Maiden Cover (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)
“Hear My Call” – English version of “Hör mitt kall” (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)
“Ulvhjärtat” – Exclusive piano Version (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)




