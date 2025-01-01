сегодня



О новом альбоме MåNEGARM



MåNEGARM опубликовали видео, в котором представляют лимитированную версию нового альбома Edsvuren, выход которого намечен на 29 августа на Napalm Records:



“I skogsfruns famn” (feat. Lea Grawsiö Lindström)

“Lögrinns värn”

“En blodvittneskrans”

“Rodhins hav” (feat. Ellinor Videfors)

“Till gudars följe”

“En nidings dåd”

“Hör mitt kall”

“I runor ristades orden” (feat. Ellinor Videfors)

“Skild från hugen” (feat. Ellinor Videfors)

“Likgökens fest”

“Edsvuren” (feat. Liv Hope Lenard)

“Ofredsfylgjor”

“As Long As Winds Will Blow” – Falkenback Cover (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)

“Flight Of Icarus” – Iron Maiden Cover (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)

“Hear My Call” – English version of “Hör mitt kall” (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track)

“Ulvhjärtat” – Exclusive piano Version (Wooden Box + Deluxe Vinyl Edition Bonus Track) http://www.manegarmsweden.com/







